    Zoho के 'Z' में छिपा है सफलता का राज, जेड से शुरू होने वाले ये 10 ब्रांड हैं इसका सबूत; देश-दुनिया में बोलती है तूती

    By Ankit Katiyar Edited By: Ankit Katiyar
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 07:50 PM (IST)

    देश-दुनिया के दस ब्रांड साबित करते हैं कि अंग्रेजी 'Z' अब सिर्फ एक अक्षर नहीं, बल्कि सफलता का नया सिंबल बन गया है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है- Zoho, जिसे इसके फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने बिना किसी बाहरी निवेश के खड़ा किया और आज ये भारत की सबसे मजबूत टेक कंपनियों में गिना जाता है। आइए जानते हैं 10 कंपनियों के नाम, जो Z से शुरू होते हैं।

    Zoho 25 साल पुरानी सॉफ्टवेयर कंपनी है, जिसकी शुरुआत श्रीधर वेंबू ने की थी।

    नई दिल्ली| पिछले कुछ दिनों से एक कंपनी चर्चा में है। नाम है- जोहो, जो करीब 25 साल पुरानी कंपनी है। जोहो (Zoho) भारतीय मूल की कंपनी है, जिसकी शुरुआत 1996 में श्रीधर वेंबू ने की थी। आज इस कंपनी का वैल्यूएशन 12.4 बिलियन डॉलर यानी करीब 1.03 लाख करोड़ रुपए है। जब ये कंपनी चर्चा में आई तो सवाल उठा कि क्या अंग्रेजी का 'Z' अक्षर जोहो की सफलता (Zoho's success) का असली राज है? क्योंकि पिछले कुछ सालों के पन्ने पलटकर देखें तो कई ऐसे ब्रांड हैं, जिनका नाम 'Z' से शुरू होता है और आज वो देश ही नहीं बल्कि दुनियाभर में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यह सच है। यहां आपको जोहो के अलावा 10 और ऐसे ब्रांड्स के नाम बताने जा रहे हैं, जिनका नाम अंग्रेजी के अक्षर जेड से शुरू होता है।

    Zoho के अलावा Z से शुरू होते हैं इन कंपनियों के नाम

    क्रमांक कंपनी सेक्टर मार्केट कैप (₹)
    1 जोहो (Zoho) सॉप्टवेयर 1,00,000 करोड़
    2 जीरोधा (Zerodha) ब्रोकरेज 87,750 करोड़
    3 जोमैटो (Zomato) फूड डिलीवरी 3,33,372 करोड़
    4 जेप्टो (Zepto) क्विक ई-कॉमर्स 62,145 करोड़
    5 जूडियो (Zudio) क्लोदिंग 8,878 करोड़
    6 जायडस (Zydus) हेल्थ केयर 1,00,045 करोड़
    7 झंडू केयर (Zandu) आयुर्वेदिक 1000 करोड़
    8 झेटा (Zeta) बैंकिंग टेक 17,758 करोड़
    9 जिकित्जा हेल्थकेयर (Ziqitza) इंमरजेंसी सर्विसेज 87.8 करोड़
    10 जेगल प्रीपेड (Zaggle Prepaid) फिनटेक 4,561 करोड़
    11 जील (Zeel) एंटरटेनमेंट 10,542 करोड़

    Zoho क्या काम करती है?

    सॉफ्टवेयर कंपनी खासतौर पर छोटे और मझोले व्यवसायों के लिए सस्ती और उपयोग में आसान CRM सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है। इस समय इसका मेसेजिंग एप Arattai भी काफी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। जिसे दिग्गज अरबपति आनंद महिन्द्रा जैसे दिग्गज भी इस्तेमाल कर रहे हैं।

    Zoho के प्रमुख क्लाइंट कौन?

    Zoho के कुछ प्रमुख क्लाइंट में बड़े नाम अमेजन वेब सर्विस (AWS), Netflix, Suzuki, IIFL Finance, Tata Play, Zerodha, DHL शामिल हैं। यह लिस्ट बताती है कि Zoho न केवल SMBs (स्मॉल और मीडियम बिजनेस) को बल्कि एंटरप्राइज-लेवल क्लाइंट्स को भी सेवाएं दे रहा है।