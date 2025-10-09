Zoho के 'Z' में छिपा है सफलता का राज, जेड से शुरू होने वाले ये 10 ब्रांड हैं इसका सबूत; देश-दुनिया में बोलती है तूती

नई दिल्ली| पिछले कुछ दिनों से एक कंपनी चर्चा में है। नाम है- जोहो, जो करीब 25 साल पुरानी कंपनी है। जोहो (Zoho) भारतीय मूल की कंपनी है, जिसकी शुरुआत 1996 में श्रीधर वेंबू ने की थी। आज इस कंपनी का वैल्यूएशन 12.4 बिलियन डॉलर यानी करीब 1.03 लाख करोड़ रुपए है। जब ये कंपनी चर्चा में आई तो सवाल उठा कि क्या अंग्रेजी का 'Z' अक्षर जोहो की सफलता (Zoho's success) का असली राज है? क्योंकि पिछले कुछ सालों के पन्ने पलटकर देखें तो कई ऐसे ब्रांड हैं, जिनका नाम 'Z' से शुरू होता है और आज वो देश ही नहीं बल्कि दुनियाभर में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यह सच है। यहां आपको जोहो के अलावा 10 और ऐसे ब्रांड्स के नाम बताने जा रहे हैं, जिनका नाम अंग्रेजी के अक्षर जेड से शुरू होता है।