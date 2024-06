Share Market में तेजी लेकिन फिर भी परेशान हैं निवेशक, Zerodha और Angelone प्लेटफॉर्म हुए डाउन

एग्जिट पोल के अनुमान के बाद आज शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। वैसे शेयर मार्केट एक्सपर्ट ने उम्मीद जताई थी कि चुनावी नतीजों के बाद शेयर बाजार में तेजी देखने को मिलेगी।

स्टॉक मार्केट में आई तेजी के बावजूद कई निवेशक परेशान है। ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जीरोधा (Zerodha) और एंजल वन (Ange One) में कोई टेक्निकल ग्लिच आने की वजह से ट्रेडर्स ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं।

सोशल मीडिया एक्स पर ट्रेडर्स इसको लेकर शिकायत कर रहे हैं।

Again again Indian Broker fail after Huge gap up, but once again, my broker (@AngelOne)failed me. Can't exit my position, and my app isn't showing it. #angelone #TradingWoes #BrokerIssues" pic.twitter.com/wvHaCCsztH— AMAN SHUKLA (@Amanshukla24) June 3, 2024