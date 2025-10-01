पढ़ाई की उम्र में इन दो लड़कों ने मुकेश अंबानी और दीपींदर गोयल को दी सीधी टक्कर, ₹4000 करोड़ से बदल देंगे गेम

Zepto Funding News क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जेप्टो एक बार फिर फंडिंग जुटाने की तैयारी में है। कैवल्य वोहरा और आदित्य पलिचा की कंपनी 450 मिलियन डॉलर जुटाएगी जिससे इसकी वैल्यूएशन 7 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। ये लड़के मुकेश अंबानी के जियो मार्ट (JioMart) और Deepinder Goyal के जोमैटो (Zomato) के ब्लिंकिट को सीधी टक्कर दे रहे हैं।

नई दिल्ली। क्विक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जेप्टो को बनाने वाले दो लड़के यानी कैवल्य वोहरा और आदित्य पलिचा एक बार फिर से चर्चा में हैं। दोनों फिर से मार्केट से फंडिंग उठाने वाले हैं। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट की मानें तो Zepto 450 मिलियन डॉलर (लगभग 3,900 करोड़ रुपये) की रेस में है। मार्केट से पैसा उठाते ही इसकी वैल्यूएशन में भी तगड़ा इजाफा होगा। ये सीधे तौर पर मुकेश अंबानी की जीओ मार्ट और दीपींदर गोयल की जोमैटो की Blinkit को टक्कर देने जैसा है।

अंबानी की Jiomart और दीपींदर गोयल की Blinkit को सीधी टक्कर ये दोनों लड़के अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़े तो जल्द ही ये मुकेश अंबानी की जिओ मार्ट और जोमैटो की Blinkit को पीछे छोड़ देंगे। अगर Zepto इस फंडिंग को पाने में सफल हो जाती है तो इसकी वैल्यूएशन 7 बिलियन डॉलर हो जाएगी। जो पिछले वर्ष के 5 बिलियन डॉलर से 40 प्रतिशत अधिक होगी। क्विक ई-कॉमर्स कंपनी ने "ऑर्डर वॉल्यूम में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि" देखी है।

Zepto की नई फंडिंग राउंड में कौन करेगा निवेश? सूत्रों के अनुसार, Zepto को मिलने वाली नई फंडिंग का नेतृत्व नए निवेशक, कैलिफोर्निया पब्लिक एम्प्लाइज रिटायरमेंट सिस्टम (कैल्पर्स), जो अमेरिका स्थित एक पेंशन फंड है, और जेप्टो के मौजूदा समर्थक जनरल कैटालिस्ट (जीसी) द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। एक सूत्र ने बताया, "अन्य आंतरिक निवेशक जैसे एवेनिर, एवरा, लाइटस्पीड, ग्लेड ब्रुक, द स्टेपस्टोन ग्रुप और नेक्सस वेंचर पार्टनर्स, मौजूदा दौर में भाग लेकर अपनी हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए शेष राशि का निवेश करेंगे।"

इस फंडिंग से मिला पैसा 45 करोड़ डॉलर का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 35 करोड़-38 करोड़ डॉलर, प्राथमिक पूंजी के रूप में होगा जो सीधे Zepto के खजाने में जाएगा। सूत्रों ने बताया कि शेष, लगभग 7 करोड़-10 करोड़ डॉलर का एक छोटा सा हिस्सा, द्वितीयक शेयर सौदों के रूप में होगा, जहाँ शुरुआती निवेशक नए, आने वाले निवेशकों को शेयर बेचेंगे।