Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पढ़ाई की उम्र में इन दो लड़कों ने मुकेश अंबानी और दीपींदर गोयल को दी सीधी टक्कर, ₹4000 करोड़ से बदल देंगे गेम

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 07:56 PM (IST)

    Zepto Funding News क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जेप्टो एक बार फिर फंडिंग जुटाने की तैयारी में है। कैवल्य वोहरा और आदित्य पलिचा की कंपनी 450 मिलियन डॉलर जुटाएगी जिससे इसकी वैल्यूएशन 7 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। ये लड़के मुकेश अंबानी के जियो मार्ट (JioMart) और Deepinder Goyal के जोमैटो (Zomato) के ब्लिंकिट को सीधी टक्कर दे रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    Zepto को 7 बिलियन डॉलर के मूल्यांकन पर 450 मिलियन डॉलर की फंडिंग मिलने वाली है

    नई दिल्ली। क्विक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जेप्टो को बनाने वाले दो लड़के यानी कैवल्य वोहरा और आदित्य पलिचा एक बार फिर से चर्चा में हैं। दोनों फिर से मार्केट से फंडिंग उठाने वाले हैं। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट की मानें तो Zepto  450 मिलियन डॉलर (लगभग 3,900 करोड़ रुपये) की रेस में है। मार्केट से पैसा उठाते ही इसकी वैल्यूएशन में भी तगड़ा इजाफा होगा। ये सीधे तौर पर मुकेश अंबानी की जीओ मार्ट और दीपींदर गोयल की जोमैटो की Blinkit को टक्कर देने जैसा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अंबानी की Jiomart और दीपींदर गोयल की Blinkit को सीधी टक्कर

    ये दोनों लड़के अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़े तो जल्द ही ये मुकेश अंबानी की जिओ मार्ट और जोमैटो की Blinkit को पीछे छोड़ देंगे। अगर Zepto इस फंडिंग को पाने में सफल हो जाती है तो इसकी वैल्यूएशन 7 बिलियन डॉलर हो जाएगी। जो पिछले वर्ष के 5 बिलियन डॉलर से 40 प्रतिशत अधिक होगी। क्विक ई-कॉमर्स कंपनी ने "ऑर्डर वॉल्यूम में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि" देखी है।

    यह भी पढ़ें- DA Hike: दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की हुई बल्ले-बल्ले, सरकार ने 3% बढ़ाया महंगाई भत्ता, सैलरी में होगा इजाफा

    गोल्डमैन सैक्स के विश्लेषकों के अनुसार, 2024 के अंत और 2025 की शुरुआत में ब्लिंकिट की वैल्यूएशन लगभग 13 अरब डॉलर थी। वहीं, जियो मार्ट का कोई अलग मूल्यांकन नहीं है, क्योंकि यह बड़े रिलायंस रिटेल का एक हिस्सा है, जिसका मूल्यांकन विभिन्न ब्रोकरेज फर्मों द्वारा 2023 के मध्य तक 100 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान लगाया गया था।

    Zepto की नई फंडिंग राउंड में कौन करेगा निवेश?

    सूत्रों के अनुसार, Zepto को मिलने वाली नई फंडिंग का नेतृत्व नए निवेशक, कैलिफोर्निया पब्लिक एम्प्लाइज रिटायरमेंट सिस्टम (कैल्पर्स), जो अमेरिका स्थित एक पेंशन फंड है, और जेप्टो के मौजूदा समर्थक जनरल कैटालिस्ट (जीसी) द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। एक सूत्र ने बताया, "अन्य आंतरिक निवेशक जैसे एवेनिर, एवरा, लाइटस्पीड, ग्लेड ब्रुक, द स्टेपस्टोन ग्रुप और नेक्सस वेंचर पार्टनर्स, मौजूदा दौर में भाग लेकर अपनी हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए शेष राशि का निवेश करेंगे।"

    इस फंडिंग से मिला पैसा 45 करोड़ डॉलर का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 35 करोड़-38 करोड़ डॉलर, प्राथमिक पूंजी के रूप में होगा जो सीधे Zepto के खजाने में जाएगा। सूत्रों ने बताया कि शेष, लगभग 7 करोड़-10 करोड़ डॉलर का एक छोटा सा हिस्सा, द्वितीयक शेयर सौदों के रूप में होगा, जहाँ शुरुआती निवेशक नए, आने वाले निवेशकों को शेयर बेचेंगे।

    क्विक कॉमर्स बाजार के मेन खिलाड़ी कौन?

    पिछले कुछ महीनों में, क्विक कॉमर्स बाजार में मंदी के संकेत दिखाई दिए हैं क्योंकि इटरनल के ब्लिंकिट और स्विगी के इंस्टामार्ट जैसे अन्य सूचीबद्ध खिलाड़ियों ने प्रॉफिट को प्राथमिकता दी है। हालाँकि, Zepto, जिसके पास भरपूर पैसा है, वह अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने और अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए खर्च बढ़ाने की कोशिश करेगा।

    इटरनल का ब्लिंकिट सबसे बड़ा खिलाड़ी है, जबकि स्विगी का इंस्टामार्ट और Zepto दूसरे और तीसरे स्थान के लिए एक-दूसरे की जगह लेते रहते हैं। बढ़ते मार्केटिंग खर्च के साथ, एक खिलाड़ी दूसरे से आगे निकल जाता है।

    यह भी पढ़ें- गांव के लड़के ने बिना फंडिंग के बना डाली ₹100000 करोड़ की कंपनी, ऐसा होने पर अंबानी-अदाणी भी हो सकते हैं पीछे