फोन से चोरी हो जाएगा आपके बैंक में जमा पैसा? गलती से न करें ये काम; NPCI ने बताए सुरक्षा के 5 टिप्स

नई दिल्ली। दिवाली का त्योहार बस कुछ ही दिन दूर है। और त्योहार पर लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इस दौरान बहुत से लोग ऑनलाइन पेमेंट (phone fraud) कर रहे हैं। इस त्योहार के मौके पर साइबर फ्रॉड लोगों को चपत लगाने की फिराक में रहते हैं। इसलिए डिजिटल पेमेंट करते समय बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। इस संबंध में NPCI ने कई सुरक्षा टिप्स जारी किए हैं, जिन्हें फॉलो करके आप डिजिटल फ्रॉड से बच सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

त्योहारी के मौसम में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों पर आकर्षक डिस्काउंट, सीमित अवधि की सेल और कैशबैक ऑफर आते हैं। ये ऑफर लोगों को बहुत ही जल्दा आकर्षित कर लेते हैं। इसी का फायदा उठाकर स्कैमर्स ठगी को अंजाम देते हैं।

NPCI ने साइबर ठगों से बचने के लिए बताए टिप्स सिर्फ आधिकारिक ऐप्स और वेबसाइट पर ही खरीदारी करें

जहां से सामान खरीदा उसी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन से पेमेंट करें

फ्री वाउचर और कैशबैक ऑफर से सावधान बरते

अनजान ओटीपी अनुरोध को चेतावनी समझें

दबाव में आकर निर्णय न लें

सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट से करें खरीदारी: त्योहारी सीजन में ठगों से बचना है तो आधिकारिक वेबसाइट से ही शॉपिंग करें। क्योंकि आज के समय में नकील वेबसाइट बनाकर ठग ठगी को अंजाम दे रहे हैं। वेबसाइट ओपन करने के लिए खुद से एड्रेस टाइप करें। व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड मैसेज पर आए लिंक पर क्लिक करने से बचें। अननोन सोर्स से कोई फाइल डाउनलोड या लिंक पर क्लिक करने से बचें।

भुगतान केवल उसी प्लेटफॉर्म पर पूरा करें: कोशिश करें जहां से सामान खरीद रहे हैं वहीं से पेमेंट करें। क्योंकि बहुत से ठग फेक UPI आईडी के जरिए आपसे पेमेंट कराने की कोशिश करते हैं। कई बार स्कैमर्स लिंक भेजकर भुगतान करने को कहते हैं। ऐसा बिल्कुल न करें।

फ्री वाउचर और कैशबैक ऑफर का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतें; कई बार कैशबैक और ऑफर के लालच में आकर हम अननोल लिंक पर क्लिक कर देते हैं। या फिर ऑफर का लाभ उठाने के लिए स्कैमर्स आपसे कई महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर लेते हैं फिर उसी का इस्तेमाल करके वो आपको चूना लगा देते हैं।

ओटीपी किसी को न बताएं; कई बार खरीदारी के दौरान ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त ओटीपी आता है। लेकिन मैसेज आता है कि भुगतान असफल हो गया है या अकाउंट ब्लॉक हो गया है। इसके अलावा मैसेज में लिखा रहता है कि और समस्या “सुलझाने” के लिए ओटीपी बताएं। यहां आपको फंसना नहीं है। क्योंकि बैंक कभी अकाउंट ब्लॉक या फिर अनब्लॉक करने के लिए ओटीपी नहीं मांगता।