दुनियाभर में UPI की धूम! कतर-फ्रांस और सिंगापुर के बाद जापान में भी होगा इस्तेमाल; यूपीआई अपनाने वाला दसवां देश

नई दिल्ली| भारत की डिजिटल पेमेंट क्रांति अब जापान तक पहुंच गई है। कतर, फ्रांस और सिंगापुर के बाद जापान भी भारत के UPI सिस्टम को अपनाने जा रहा है। इससे भारतीय पर्यटक अब टोक्यो की दुकानों या रेस्तरां में भी क्यूआर कोड कोड स्कैन करके तुरंत पेमेंट कर सकेंगे। यह कदम सिर्फ भारत की तकनीकी ताकत ही नहीं दिखाता, बल्कि यह साबित करता है कि "डिजिटल इंडिया" अब ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। और जिसने दुनिया को कैशलेस ट्रांजेक्शन का सबसे आसान मॉडल भी दिखाया है।

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की अंतरराष्ट्रीय शाखा NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) ने जापान की प्रमुख आईटी और बिजनेस सर्विस कंपनी एनटीटी डेटा जापान (NTT DATA Japan) के साथ समझौता (MoU) किया है। इसका मकसद जापान में UPI पेमेंट सिस्टम को अपनाना और भारतीय पर्यटकों के लिए डिजिटल भुगतान को आसान बनाना है।

एनटीटी डेटा, जापान की सबसे बड़ी कार्ड पेमेंट नेटवर्क कंपनी है, जो CAFIS सिस्टम चलाती है। यह देशभर के बैंकों, कार्ड कंपनियों, एटीएम और हजारों व्यापारियों को जोड़ती है। अब इसके जरिए जापान के तमाम व्यापारी स्थानों पर यूपीआई आधारित पेमेंट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।