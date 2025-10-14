Language
    क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज Bybit ने भारत में फिर शुरू किया कामकाज, यूजर्स सेफ्टी को लेकर बताई अपनी प्राथमिकताएं

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 07:30 PM (IST)

    क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज Bybit ने भारत में फिर से अपना ऑपरेशन शुरू किया है। बायबिट ने भारत में क्रिप्टोकरेंसी के बारे में लोगों के बीच नॉलेज बढ़ाने को लेकर ब्लॉकचेन पाठ्यक्रमों और हैकथॉन के लिए आईआईटी दिल्ली व आईआईटी खड़गपुर के साथ साझेदारी की है।

    सांकेतिक तस्वीर

    नई दिल्ली। ट्रेडिंग वॉल्युम के लिहाज से दुनिया के दूसरे सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज Bybit ने भारत में फिर से अपना ऑपरेशन शुरू किया है। इससे पहले PMLA के तहत एफआईयू (वित्तीय खुफिया इकाई) के दिशानिर्देश लागू होने के बाद, बायबिट को फरवरी 2023 में अस्थायी रूप से परिचालन बंद करना पड़ा था। लेकिन, इस एक्सचेंज ने पैन कार्ड वेरिफिकेशन समेत अनिवार्य केवाईसी प्रक्रियाओं को लागू किया और एफआईयू के साथ पंजीकरण कराया। अब कंपनी ने भारतीय कानून का पूरी तरह से पालन करते हुए ऑपरेशन फिर से शुरू कर दिया।

    क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, बायबिट 2018 में शुरू हुआ और 7 देशों में रेगुलेटेड है व 13 देशों में इसके पास कारोबार का लाइसेंस है। भारत में अब FIU के स्पष्ट दिशा-निर्देश के बाद बायबिट के ऐप और वेब प्लेटफ़ॉर्म, दोनों फिर से पूरी तरह से चालू हो गए हैं।

    यूजर्स सेफ्टी को लेकर कंपनी की प्राथमिकताएं

    बायबिट की हेड ऑफ रेगुलेटेड एक्सपेंशन रीजन, मिशेल दौरा ने कहा कि भारत में हम सभी जरूरी कम्पलायंस और एफआईयू नियमों का कड़ाई से पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत अन्य विनियमित बाज़ारों की तुलना में खास है।

    2022 की एक रिपोर्ट में भारत में लगभग 10 करोड़ क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं का अनुमान लगाया गया है। CoinDCX जैसे स्थानीय एक्सचेंजों के उदय के साथ यह बाज़ार इतना महत्वपूर्ण है कि इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि भारत Bybit के लिए प्राथमिकता है।

    इसके अलावा, बायबिट ने भारत में क्रिप्टोकरेंसी के बारे में लोगों के बीच नॉलेज बढ़ाने को लेकर ब्लॉकचेन पाठ्यक्रमों और हैकथॉन के लिए आईआईटी दिल्ली व आईआईटी खड़गपुर के साथ साझेदारी की है।