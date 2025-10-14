क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज Bybit ने भारत में फिर शुरू किया कामकाज, यूजर्स सेफ्टी को लेकर बताई अपनी प्राथमिकताएं

नई दिल्ली। ट्रेडिंग वॉल्युम के लिहाज से दुनिया के दूसरे सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज Bybit ने भारत में फिर से अपना ऑपरेशन शुरू किया है। इससे पहले PMLA के तहत एफआईयू (वित्तीय खुफिया इकाई) के दिशानिर्देश लागू होने के बाद, बायबिट को फरवरी 2023 में अस्थायी रूप से परिचालन बंद करना पड़ा था। लेकिन, इस एक्सचेंज ने पैन कार्ड वेरिफिकेशन समेत अनिवार्य केवाईसी प्रक्रियाओं को लागू किया और एफआईयू के साथ पंजीकरण कराया। अब कंपनी ने भारतीय कानून का पूरी तरह से पालन करते हुए ऑपरेशन फिर से शुरू कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, बायबिट 2018 में शुरू हुआ और 7 देशों में रेगुलेटेड है व 13 देशों में इसके पास कारोबार का लाइसेंस है। भारत में अब FIU के स्पष्ट दिशा-निर्देश के बाद बायबिट के ऐप और वेब प्लेटफ़ॉर्म, दोनों फिर से पूरी तरह से चालू हो गए हैं।

यूजर्स सेफ्टी को लेकर कंपनी की प्राथमिकताएं बायबिट की हेड ऑफ रेगुलेटेड एक्सपेंशन रीजन, मिशेल दौरा ने कहा कि भारत में हम सभी जरूरी कम्पलायंस और एफआईयू नियमों का कड़ाई से पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत अन्य विनियमित बाज़ारों की तुलना में खास है।