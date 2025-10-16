Language
    Wipro Q2 Result: रेवेन्यू 22700 करोड़, तो मुनाफा 3250 करोड़, हर पैमाने पर कैसे रहे अजीम प्रेमजी की IT कंपनी के नतीजे

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 06:10 PM (IST)

    Wipro Q2 FY26 Results: विप्रो लिमिटेड ने Q2 FY26 के नतीजे जारी किए, जिसमें 22,700 करोड़ रुपए का राजस्व और 3,250 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ। राजस्व में 2.5% और मुनाफे में 1.2% की वृद्धि हुई। लार्ज डील बुकिंग में 90% की उछाल आई। कंपनी एआई-आधारित समाधानों पर ध्यान केंद्रित कर रही है और ग्राहकों को भविष्य के लिए तैयार कर रही है।

    दिग्गज टेक कंपनी के नेट प्रॉफिट में मामूली बढ़ोतरी हुई है।

    नई दिल्ली| देश की दिग्गज टेक कंपनी विप्रो लिमिटेड ने गुरुवार को 30 सितंबर 2025 को समाप्त हुई तिमाही (Wipro Q2 FY26 Results) के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी ने इस दौरान 22,700 करोड़ रुपए का ग्रॉस रेवेन्यू और 3,250 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया। रेवेन्यू में तिमाही-दर-तिमाही 2.5% और मुनाफे में साल-दर-साल 1.2% की बढ़त दर्ज की गई है। विप्रो के नतीजे गुरुवार को शेयर बाजार बंद होने के दौरान आया। यानी अब शुक्रवार को विप्रो के शेयर फोकस में रहेंगे।

    कैसी रही कंपनी की परफॉर्मेंस?

    • ग्रॉस रेवेन्यू- 22,700 करोड़ (2,556 मिलियन डॉलर), साल-दर-साल 1.8% की वृद्धि
    • आईटी सर्विसेज रेवेन्यू- 2,604.3 मिलियन डॉलर, तिमाही-दर-तिमाही 0.7% ज्यादा
    • नेट प्रॉफिट- 3,250 करोड़ रुपए (365.6 मिलियन डॉलर), साल-दर-साल 1.2% वृद्धि
    • लार्ज डील बुकिंग- 2,853 मिलियन डॉलर, साल-दर-साल 90.5% की जबरदस्त उछाल
    • एडजस्टेड ऑपरेटिंग मार्जिन- 17.2%, साल-दर-साल 0.4% की बढ़ोतरी

    सीईओ बोले- AI से भविष्य तैयार कर रहे

    दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित होने के बाद विप्रो के सीईओ श्रीनि पल्लिया ने कहा कि,

    "यूरोप और एपीएमईए में फिर से वृद्धि होने के साथ हमारे राजस्व में तेजी आ रही है। हमारे ऑपरेटिंग मार्जिन स्थिर बने हुए हैं। FY26 की पहली छमाही में हमारी बुकिंग 9.5 बिलियन डॉलर यानी 83,514 करोड़ रुपए को पार कर गई।"

    उन्होंने आगे कहा कि कंपनी स्पष्ट रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा,

    "हम लचीलापन बनाए रखते हैं, बदलावों के अनुरूप ढलते हैं और एआई-आधारित समाधानों के साथ नेतृत्व कर रहे हैं। हम अपने ग्राहकों को विप्रो इंटेलिजेंस के जरिए भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं।"

    कंपनी के पास मजबूत प्रोजेक्ट पाइपलाइन

    लार्ज डील बुकिंग में 90% की उछाल बताती है कि कंपनी के पास मजबूत प्रोजेक्ट पाइपलाइन है। लगातार बढ़ता ऑपरेटिंग मार्जिन यह दर्शाता है कि कंपनी खर्च पर बेहतर नियंत्रण रख रही है। एआई-आधारित बिजनेस मॉडल पर फोकस कंपनी को आने वाले समय में टेक सर्विस इंडस्ट्री में बढ़त दिला सकता है। कुल मिलाकर, विप्रो ने Q2 FY26 में स्थिरता और सुधार दोनों दिखाए हैं, जिससे आने वाले तिमाहियों के लिए उम्मीदें बढ़ गई हैं।

    कैसा है शेयरों का प्रदर्शन ?

    गुरुवार को विप्रो के शेयर NSE पर 250.42 रुपए पर ओपन हुए और 253.70 रुपए पर बंद हुए। कारोबारी सत्र के दौरान शेयरों में 1.39 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई। कंपनी के शेयरों ने छह महीने में 2.44 फीसदी का मामूली रिटर्न दिया है। जबकि एक साल 4.65 फीसदी का नुकसान कराया है। इसका 52 हफ्ते का हाई लेवल 324.60 रुपए और लो लेवल 228 रुपए है। वहीं अब माना जा रहा है कि शुक्रवार को शेयर रफ्तार पकड़ सकते हैं।