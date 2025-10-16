Wipro Q2 Result: रेवेन्यू 22700 करोड़, तो मुनाफा 3250 करोड़, हर पैमाने पर कैसे रहे अजीम प्रेमजी की IT कंपनी के नतीजे

नई दिल्ली| देश की दिग्गज टेक कंपनी विप्रो लिमिटेड ने गुरुवार को 30 सितंबर 2025 को समाप्त हुई तिमाही (Wipro Q2 FY26 Results) के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी ने इस दौरान 22,700 करोड़ रुपए का ग्रॉस रेवेन्यू और 3,250 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया। रेवेन्यू में तिमाही-दर-तिमाही 2.5% और मुनाफे में साल-दर-साल 1.2% की बढ़त दर्ज की गई है। विप्रो के नतीजे गुरुवार को शेयर बाजार बंद होने के दौरान आया। यानी अब शुक्रवार को विप्रो के शेयर फोकस में रहेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कैसी रही कंपनी की परफॉर्मेंस? ग्रॉस रेवेन्यू- 22,700 करोड़ (2,556 मिलियन डॉलर), साल-दर-साल 1.8% की वृद्धि

22,700 करोड़ (2,556 मिलियन डॉलर), साल-दर-साल 1.8% की वृद्धि आईटी सर्विसेज रेवेन्यू- 2,604.3 मिलियन डॉलर, तिमाही-दर-तिमाही 0.7% ज्यादा

2,604.3 मिलियन डॉलर, तिमाही-दर-तिमाही 0.7% ज्यादा नेट प्रॉफिट- 3,250 करोड़ रुपए (365.6 मिलियन डॉलर), साल-दर-साल 1.2% वृद्धि

3,250 करोड़ रुपए (365.6 मिलियन डॉलर), साल-दर-साल 1.2% वृद्धि लार्ज डील बुकिंग- 2,853 मिलियन डॉलर, साल-दर-साल 90.5% की जबरदस्त उछाल

2,853 मिलियन डॉलर, साल-दर-साल 90.5% की जबरदस्त उछाल एडजस्टेड ऑपरेटिंग मार्जिन- 17.2%, साल-दर-साल 0.4% की बढ़ोतरी सीईओ बोले- AI से भविष्य तैयार कर रहे दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित होने के बाद विप्रो के सीईओ श्रीनि पल्लिया ने कहा कि,

"यूरोप और एपीएमईए में फिर से वृद्धि होने के साथ हमारे राजस्व में तेजी आ रही है। हमारे ऑपरेटिंग मार्जिन स्थिर बने हुए हैं। FY26 की पहली छमाही में हमारी बुकिंग 9.5 बिलियन डॉलर यानी 83,514 करोड़ रुपए को पार कर गई।" उन्होंने आगे कहा कि कंपनी स्पष्ट रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा, "हम लचीलापन बनाए रखते हैं, बदलावों के अनुरूप ढलते हैं और एआई-आधारित समाधानों के साथ नेतृत्व कर रहे हैं। हम अपने ग्राहकों को विप्रो इंटेलिजेंस के जरिए भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं।" यह भी पढ़ें- Infosys Q2 Result: हर शेयर पर इंफोसिस देगी 23 रुपये का डिविडेंड, कंपनी को हुआ 7364 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कंपनी के पास मजबूत प्रोजेक्ट पाइपलाइन लार्ज डील बुकिंग में 90% की उछाल बताती है कि कंपनी के पास मजबूत प्रोजेक्ट पाइपलाइन है। लगातार बढ़ता ऑपरेटिंग मार्जिन यह दर्शाता है कि कंपनी खर्च पर बेहतर नियंत्रण रख रही है। एआई-आधारित बिजनेस मॉडल पर फोकस कंपनी को आने वाले समय में टेक सर्विस इंडस्ट्री में बढ़त दिला सकता है। कुल मिलाकर, विप्रो ने Q2 FY26 में स्थिरता और सुधार दोनों दिखाए हैं, जिससे आने वाले तिमाहियों के लिए उम्मीदें बढ़ गई हैं।