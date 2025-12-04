Language
    सर्दी में कड़ाके की कमाई कराने वाले 4 बिजनेस, कम बजट और ज्यादा बचत, गली-नुक्कड़ या घर से कर सकते हैं ये काम

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 06:27 PM (IST)

    सर्दियों के मौसम में ऊनी कपड़ों से लेकर खाने-पीने की चीजों की बिक्री काफी बढ़ जाती है, साथ ही हर शाम बाजारों में लोगों की भारी भीड़ रहती है। ऐसे में स ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। भारत में हर मौसम और त्योहार को लेकर लोगों में क्रेज होता है और पब्लिक के इसी क्रेज से कई बिजनेस (Seasonal Business Idea) तेजी से चलते हैं। अगर आप भी इस विंटर सीजन में पार्ट टाइम या फुल टाइम बिजनेस का प्लान बना रहे हैं तो इन 4 खास बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं जो बिना दुकान के गली-नुक्कड़ या घर से भी शुरू किए जा सकते हैं। आइये आपको बताते हैं सर्दी के लिहाज से 4 चुनिंदा बिजनेस आइडिया, जिन्हें शुरू कर आप 2-3 महीने में अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं।

    सूप की शॉप

    सर्दियों के मौसम में बाजार सैलानी और आम लोगों से भरे पड़े रहते हैं। इस दौरान खरीदारी के साथ-साथ लोग खाने-पीने पर भी बहुत पैसा खर्च करते हैं। ऐसे में आप किसी भी बाजार में या वीकली मार्केट में शाम के समय 3-4 घंटे के लिए सूप का स्टॉल लगा सकते हैं। सर्दियो में सूप पीना लोगों को काफी पसंद होता है और इससे काम से अच्छी कमाई हो सकती है।

    सर्दी की शॉपिंग

    सर्दियों के मौसम में बाजारों में शॉपिंग को लेकर भी लोग काफी क्रेजी होते हैं। अगर आप कम से कम निवेश में ज़्यादा मुनाफ़ा कमाना चाहते हैं तो वुमने फैशन एक्सेसरीज़ का बिजनेस कर सकते हैं। इनमें हेयर क्लच, हेयरपिन, लेस, पेंडेंट और कई अन्य एक्सेसरीज़ को खुले बाजार में बेच सकते हैं। खास बात है कि इस बिजनेस में काफी अच्छा मार्जिन मिल जाता है।

    ऊनी कपड़ों का काम

    सर्दियों के मौसम में स्वेटर और ऊनी कपड़ों की डिमांड काफी बढ़ जाती है। पंजाब के लुधियाना, पानीपत और दिल्ली के कई थोक बाज़ारों में वूलन आयट्मस काफी सस्ते दामों पर मिलते हैं, जिन्हें वहां से खरीदकर वीकली मार्केट में आसानी से अच्छे दामों पर बेचा जा सकता है। इसके अलावा, आप चाहें तो घर में भी ऊनी कपड़े बेचकर या खरीदकर उन्हें ई-कॉमर्स साइट पर सेल कर सकते हैं।

    कंबल और रजाइयों का बिजनेस

    सर्दियों में ऊनी कपड़ों के साथ कंबल और रजाइयों की मांग भी रहती है। देश मे पानीपत, कंबलों का सबसे बड़ा थोक बाज़ार माना जाता है, जहाँ से हर साल हज़ारों व्यापारी कम दामों पर बड़ी मात्रा में कंबल खरीदते हैं और पूरे देश में उनकी आपूर्ति करते हैं। आप थोक में कंबल खरीदकर उन्हें बाजार में या ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। इस बिजनेस में आसानी से 20 से 45% तक का मार्जिन मिल जाता है।

