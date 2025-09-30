ट्रंप का दांव पड़ेगा उल्टा? H-1B वीजा फीस इजाफे से ऐसे होगा भारत को फायदा; अब खुद दौड़ी आएंगी अमेरिकी कंपनियां

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा H-1B वीजा फीस को बढ़ाने (H-1B visa fee hike) से अमेरिकी कंपनियों पर भारत में अपने काम को ट्रांसफर करने का दबाव बढ़ रहा है। भारत में पहले से ही 1700 से अधिक GCC हैं जो वैश्विक संख्या का आधा है। ऐसे में H-1B वीजा फीस का इजाफा से कैसे भारत को फायदा होगा और ट्रंप का दांव उल्टा पड़ेगा जानते हैं।

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही अपनी नई चाल के तहत H-1B की अप्लीकेशन फीस 100,000 डॉलर तक बढ़ा दिया है। इसके जरिए उनका मकसद अमेरिका में बिजनेस को बढ़ावा देना और अमेरिकियों की नौकरियों को बचाने का था।

क्या इसका उल्टा असर हो रहा? रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, उद्योग के अंदरूनी सूत्रों ने चेतावनी दी है कि ट्रम्प का यह कदम उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि भारत में वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) पहले से ही फल-फूल रहे हैं ऐसे में कई अमेरिकी कंपनियां हाई प्राइस वाले काम को भारत में ट्रांसफर करने पर जोर दे रही हैं।

भारत के GCC बैक ऑफिस से ब्रेन ट्रस्ट तक रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 1,700 से ज्यादा खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) हैं, जो वैश्विक कुल संख्या के आधे से भी ज्यादा है। भारत अपने तेजी से बढ़ते IT उद्योग के लिए तो मशहूर है ही वहीं अब यह लग्जरी कारों के डैशबोर्ड डिजाइन करने, दवाओं की खोज को बढ़ावा देने और वित्तीय नवाचार को बढ़ावा देने का केंद्र भी बन गया है।

अर्थशास्त्रियों का मानना ​​है कि ट्रंप की वीजा पॉलिसी इसे और तेज कर सकती है। डेलॉइट इंडिया के GCC उद्योग प्रमुख रोहन लोबो ने रॉयटर्स को बताया, "GCC इस समय के लिए बहुत सही स्थिति में हैं।" उन्होंने आगे कहा कि योजनाएं पहले से ही चल रही हैं क्योंकि अमेरिकी कंपनियां वर्कफोर्स की जरूरतों के बारे में फिर से सोच रही हैं। कंपनियां खासतौर से संवेदनशील संघीय अनुबंधों से जुड़ी जरूरतों पर फोकस कर रही हैं। वीजा प्रतिबंध, ज्यादा लागत, बदलती रणनीतियों का असर ट्रंप द्वारा एच-1बी वीजा की लागत 2,000-5,000 डॉलर से बढ़ाकर 1,00,000 डॉलर करने के बाद अब अर्थव्यवस्था भारत के पक्ष में है। इसके अलावा, वीजा नियमों को कड़ा करने के सीनेट के नए कदमों ने भी अमेरिकी नियोक्ताओं को चौंका दिया है।