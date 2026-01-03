Union Budget 2026: क्या 1 फरवरी को पेश होगा देश का आम बजट, आखिर क्यों हो रही है कन्फ्यूजन; यहां जानिए असली वजह

नई दिल्ली। Union Budget 2026: वित्त वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर तैयारियां जोरों पर है। तैयारियों के बीच बजट पेश होने की तारीख को लेकर खूब चर्चा हो रही है। भारत का बजट 1 फरवरी को पेश होता है। लेकिन इस बार का बजट 1 फरवरी को पेश होगा या नहीं इसे लेकर लोगों में बड़ी कन्फ्यूजन है। यह कन्फ्यूजन किस बात को लेकर है आइए जानते हैं।



हर साल वित्त मंत्री 1 फरवरी को भारत का केंद्रीय बजट पेश करते हैं। यह प्रथा 2017 से जारी है। इससे पहले फरवरी के आखिरी दिन बजट पेश किया जाता था। हालाँकि, इस वर्ष, 1 फरवरी, 2026 को रविवार पड़ रहा है, जिससे कई लोगों के बीच भ्रम पैदा हो रहा है कि क्या केंद्रीय बजट 2026 उसी दिन प्रस्तुत किया जाएगा या अगले दिन, सोमवार, 2 फरवरी, 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा?

इस स्थिति में रविवार को बजट पेश कर सकती हैं वित्त मंत्री अगर संसदीय परंपराओं का पालन किया जाता है, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार को 2026-27 के लिए आम बजट पेश करेंगी। हालांकि, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, 'ये फैसले संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा उचित समय पर लिए जाते हैं।



पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, 1 फरवरी की तारीख यह सुनिश्चित करने के लिए चुनी गई थी कि बजट नए वित्त वर्ष के पहले दिन 1 अप्रैल को लागू किया जाए

2017 से पहले फरवरी के आखिरी दिन आम बजट पेश किया जाता था और संसद नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही में खर्चों को कवर करने के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए लेखानुदान पर मतदान करेगी।