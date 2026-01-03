Union Budget 2026: क्या 1 फरवरी को पेश होगा देश का आम बजट, आखिर क्यों हो रही है कन्फ्यूजन; यहां जानिए असली वजह
नई दिल्ली। Union Budget 2026: वित्त वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर तैयारियां जोरों पर है। तैयारियों के बीच बजट पेश होने की तारीख को लेकर खूब चर्चा हो रही है। भारत का बजट 1 फरवरी को पेश होता है। लेकिन इस बार का बजट 1 फरवरी को पेश होगा या नहीं इसे लेकर लोगों में बड़ी कन्फ्यूजन है। यह कन्फ्यूजन किस बात को लेकर है आइए जानते हैं।
हर साल वित्त मंत्री 1 फरवरी को भारत का केंद्रीय बजट पेश करते हैं। यह प्रथा 2017 से जारी है। इससे पहले फरवरी के आखिरी दिन बजट पेश किया जाता था। हालाँकि, इस वर्ष, 1 फरवरी, 2026 को रविवार पड़ रहा है, जिससे कई लोगों के बीच भ्रम पैदा हो रहा है कि क्या केंद्रीय बजट 2026 उसी दिन प्रस्तुत किया जाएगा या अगले दिन, सोमवार, 2 फरवरी, 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा?
इस स्थिति में रविवार को बजट पेश कर सकती हैं वित्त मंत्री
अगर संसदीय परंपराओं का पालन किया जाता है, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार को 2026-27 के लिए आम बजट पेश करेंगी। हालांकि, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, 'ये फैसले संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा उचित समय पर लिए जाते हैं।
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, 1 फरवरी की तारीख यह सुनिश्चित करने के लिए चुनी गई थी कि बजट नए वित्त वर्ष के पहले दिन 1 अप्रैल को लागू किया जाए
2017 से पहले फरवरी के आखिरी दिन आम बजट पेश किया जाता था और संसद नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही में खर्चों को कवर करने के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए लेखानुदान पर मतदान करेगी।
कोविड कॉल में रविवार को भी हो चुकी है संसद की बैठक
संसद की पहली बैठक की 60वीं वर्षगांठ के मौके पर 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान और 13 मई 2012 को संसद की पहली बैठक की 60वीं वर्षगांठ के मौके पर रविवार को संसद की बैठकें हुई हैं।
अगर इस बार रविवार 1 फरवरी को बजट पेश होता है तो यह पहली बार नहीं होगा जब वीकेंड के दौरान बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट 2025 पेश किया। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 28 फरवरी (शनिवार) को 2015 का बजट और 28 फरवरी (शनिवार) को 2016 का बजट पेश किया।
निर्मला सीतारमण अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगी और लगातार नौ सत्रों के लिए बजट पेश करने वाली पहली भारतीय वित्त मंत्री होंगी। यह उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा अलग-अलग समय अवधि में पेश किए गए 10 बजटों के रिकॉर्ड के करीब ले जाएगा। देसाई ने 1959 से 1964 तक वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कुल 6 बजट और 1967 से 1969 के बीच 4 बजट पेश किए हैं।
