कौन हैं RBI के नए डिप्टी गवर्नर, क्या-क्या जिम्मेदारियां? ;यहां जानें सब कुछ

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नए डिप्टी गवर्नर हायरिंग की है। इन्हें तीन साल के लिए नियुक्त किया गया है। ये पद पर बैठे एम. राजेश्वर राव की जगह लेने जा रहे हैं। राजेश्वर राव कुछ हफ्तों बाद रिटायर हो जाएंगे। ये जानकारी सोमवार को जारी हुए एक सरकारी नोटिस के जरिए मिली है।

आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास चार डिप्टी गवर्नर है। इनमें अलग-अलग डिपार्टमेंट जैसे मॉनेट्री पॉलिसी, फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन, बैंक को नियंत्रित और संचालन करना शामिल हैं। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर इनमें से कौन-सा कार्य संभालने वाले हैं, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है।