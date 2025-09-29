कौन हैं RBI के नए डिप्टी गवर्नर, क्या-क्या जिम्मेदारियां? ;यहां जानें सब कुछ
देश की केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नए डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति की गई है। इन्हें तीन साल के लिए हायर किया गया है। ये मौजूदा समय में पद पर बैठे एम. राजेश्वर राव की जगह लेंगे। आइए जानते हैं कि ये कौन है और इनकी डिप्टी गवर्नर के रूप में क्या-क्या जिम्मेदारियां होने वाली है।
नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नए डिप्टी गवर्नर हायरिंग की है। इन्हें तीन साल के लिए नियुक्त किया गया है। ये पद पर बैठे एम. राजेश्वर राव की जगह लेने जा रहे हैं। राजेश्वर राव कुछ हफ्तों बाद रिटायर हो जाएंगे। ये जानकारी सोमवार को जारी हुए एक सरकारी नोटिस के जरिए मिली है।
सबसे पहले जानते हैं कि आरबीआई ने किसे नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है।
कौन है नए डिप्टी गवर्नर?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शिरीश चंद्र मुर्मू को नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है। इससे पहले वे सेंट्रल बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में काम कर रहे थे। उनकी नियुक्ति 9 अक्टूबर से प्रभावित होगी, जो कि तीन साल की होने वाली है।
आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास चार डिप्टी गवर्नर है। इनमें अलग-अलग डिपार्टमेंट जैसे मॉनेट्री पॉलिसी, फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन, बैंक को नियंत्रित और संचालन करना शामिल हैं। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर इनमें से कौन-सा कार्य संभालने वाले हैं, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है।
सेंट्रल वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का काम उच्च स्तरीय प्रशासनिक नियामक नीति कार्यों को संभालना है।
