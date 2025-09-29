Gold Price Today: सोने में आया जमकर उछाल, चांदी भी चमकी; कितना बढ़ गया दाम?

कमोडिटी मार्केट खुलते ही सोने (Gold Price Today) और चांदी में जोरदार उछाल देखने को मिला है। चांदी (Silver Price Today) सोने से भी ज्यादा तेज भाग रही है। सुबह 9.15 बजे सोने के भाव 835 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी देखी गई है। चांदी की चमक भी तेज हुई है। इसमें 1800 रुपये प्रति किलो से ज्यादा उछाल है।

नई दिल्ली। कमोडिटी मार्केट खुलते ही सोना और चांदी अपनी रफ्तार पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह 9.17 बजे ही चांदी में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। 1 किलो चांदी में 1845 रुपये की बढ़ोतरी नजर आ रही है। वहीं सोने में सुबह 9.18 बजे 835 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी है।

सबसे पहले जानते हैं कि देशभर में सोने और चांदी की क्या कीमत चल रही है। Gold Price Today: कितनी है सोने की कीमत? सुबह 9.27 बजे 10 ग्राम सोने का भाव 114547 रुपये चल रहा है। इसमें 759 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी है। सोने ने अब तक 114300 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 114,627 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है।

Silver Price Today: कितनी है कीमत? सुबह 9.30 बजे 1 किलो चांदी की कीमत 143140 रुपये चल रही है। इसमें 143968 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड और 141758 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड बनाया है। चांदी में इस समय 1251 रुपये प्रति किलो की तेजी देखने को मिल रही है।