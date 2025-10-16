Language
    कौन हैं तरुण गर्ग, जो हुंडई इंडिया के 29 साल के इतिहास में बने पहले भारतीय एमडी-सीईओ; यूपी के इस शहर से है कनेक्शन

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 04:38 PM (IST)

    Who is Tarun Garg: हुंडई मोटर इंडिया ने तरुण गर्ग को नया एमडी और सीईओ (Hyundai India new CEO) नियुक्त किया है। वे कंपनी के 29 साल के इतिहास में पहले भारतीय हैं जिन्हें यह पद मिला है। गर्ग ने सियोन सेओब किम की जगह ली है। तरुण गर्ग उत्तर प्रदेश से हैं और उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और आईआईएम लखनऊ से शिक्षा प्राप्त की है। नई भूमिका में, गर्ग भारत में हुंडई के विकास को आगे बढ़ाएंगे।

    तरुण गर्ग ने दिल्ली से मैकेनिकइंजीनियरिंग और लखनऊ से एमबीए किया है।

    नई दिल्ली| तरुण गर्ग... ये वो नाम है, जिस पर दक्षिण कोरियाई मोटर कंपनी हुंडई अहम जिम्मेदारी सौंपी है। कंपनी ने हुंडई इंडिया के 29 साल के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय को अपना एमडी और सीईओ () बनाया है। इसी के साथ, तरुण गर्ग ने वो मुकाम हासिल किया है, जो अभी तक किसी भारती के नाम नहीं था। दिलचस्प बात ये है कि तरुण गर्ग का सीधा कनेक्शन उत्तर प्रदेश के एक शहर से है। अब सवाल है कि आखिर कौन हैं तरुण गर्ग, कहां से आते हैं और कैसे बने हुंडई इंडिया के एमडी-सीईओ? चलिए जानते हैं उनकी सफलता की पूरी कहानी।

    2019 में जॉइन की थी कंपनी

    Who is Tarun Garg: तरुण गर्ग का हुंडई में सफर किसी केस स्टडी से कम नहीं रहा। उन्होंने हुंडई इंडिया में साल 2019 हेड ऑफ सेल्स, सर्विस एंड मार्केटिंग के रूप में कदम रखा था। तब से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो साल 2023 में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी सीओओ (COO) बने। उन्होंने हुंडई की उपस्थिति को सिर्फ बाजार में ही नहीं, बल्कि कंज्यूमर के दिलों मजबूत जगह बनाई।

    हुंडई के प्रेसिडेंट और CEO जोस मुनोज (Jose Munoz) ने तरुण गर्ग की नियुक्ति को बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा-

    "तरुण गर्ग के नेतृत्व में में हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने लगातार 3 साल रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की औरअब तक का सबसे सबसे मजबूत मुनाफा दर्ज किया। साथ ही, साल 2024 में भारत के सबसे बड़े IPO को भी पूरा किया। वे एक ऐसे लीडर हैं, जो ग्राहकों को एक समान मानते हैं। वे टीमों को सशक्त बनाते हैं। साथ ही, उनकी दीर्घकालिक दृष्टि से लोग निवेश करते हैं।"

    30 साल से ज्यादा का है अनुभव

    तरुण गर्ग के पास ऑटोमेटिव सेक्टर में 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। वे हुंडई से पहले वे मारुति सुजुकी इंडिया में कई बड़े पदों की कमान संभाल चुके हैं। जिनमें एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर (मार्केटिंग, लॉजिस्टिक, पार्ट्स एंड एक्सेसरीज) जैसे अहम पद शामिल हैं। उनका एक्सपीरियंस सेल्स मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और प्रोडक्ट स्ट्रेटजी जैसे हर एक पहलू को बेहतरीन बनाता है।

    दिल्ली और लखनऊ ली है डिग्रियां

    तरुण गर्ग ने दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। यूपी की राजधानी लखनऊ से उनका गहरा नाता है। उन्होंने IIM लखनऊ से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA किया है। हुंडई इंडिया के मुताबिक, गर्ग के नेतृत्व हुंडई ने कस्टमर-सेंट्रिक डेवलपमेंट, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई की दिशा में काफी अच्छा काम किया है।

    अगले साल जनवरी में संभालेंगे पदभार

    तरुण गर्ग अगले साल यानी जनवरी 2026 में कंपनी के प्रबंध निदेश (MD) और CEO का पदभार संभालेंगे। बता दें कि कंपनी ने उनकी नियुक्ति के साथकंपनी ने भारत में अगले पांच वर्षों (वर्ष 2030) तक के अपने कारोबार का रोडमैप भी जारी किया है, जिसके मुताबिक यहां 45 हजार करोड़ रुपए का नया निवेश किया जाएगा।