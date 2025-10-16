सिर्फ 1 रुपए महीने भर चलेगा इंटरनेट, कॉल और SMS भी फ्री; दिवाली पर ये कंपनी दे रही बंपर धमाका ऑफर

नई दिल्ली| अब सिर्फ 1 रुपए में महीने भर चलेगा आपका इंटरनेट, अनलिमिटेड कॉलिंग और एसएमएस भी फ्री मिलेंगे। जी हां, सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने 'दिवाली बोनांजा स्कीम' के तहत सिर्फ एक रुपए में 4G सर्विस देने का ऐलान किया है। ऑफर के तहत, आपको पूरे 30 दिन तक अनलिमिटेड कॉलिंग, रोज 2जीबी हाई स्पीड डेटा और 100 SMS रोजाना मिलेंगे।

यह ऑफर 15 अक्टूबर से 15 नवंबर 2025 तक जारी रहेगा और देशभर में नए ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। इस स्कीम के तहत BSNL की नई 4G सिम भी बिल्कुल फ्री मिलेगी, बस आपको KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

BSNL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ए रॉबर्ट जे रवि ने बताया कि कंपनी ने हाल ही में ‘मेक इन इंडिया’ 4G नेटवर्क पूरे देश में शुरू किया है। उनका कहना है कि यह ऑफर लोगों को भारत में बने तकनीकी नेटवर्क का अनुभव देने का मौका देगा और उन्हें BSNL की सेवाओं पर भरोसा बढ़ाएगा।