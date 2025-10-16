सिर्फ 1 रुपए महीने भर चलेगा इंटरनेट, कॉल और SMS भी फ्री; दिवाली पर ये कंपनी दे रही बंपर धमाका ऑफर
बीएसएनएल (BSNL) ने 'दिवाली बोनांजा स्कीम' के तहत सिर्फ 1 रुपए में महीने भर 4G सर्विस देने का ऐलान किया है। इस ऑफर में अनलिमिटेड कॉलिंग, रोज 2GB डेटा और 100 SMS मुफ्त मिलेंगे। यह ऑफर 15 अक्टूबर से 15 नवंबर 2025 तक नए ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। BSNL का नया 4G सिम मुफ्त मिलेगा, जिसके लिए KYC जरूरी है। इस कदम से जियो-एयरटेल को टक्कर मिल सकती है।
नई दिल्ली| अब सिर्फ 1 रुपए में महीने भर चलेगा आपका इंटरनेट, अनलिमिटेड कॉलिंग और एसएमएस भी फ्री मिलेंगे। जी हां, सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने 'दिवाली बोनांजा स्कीम' के तहत सिर्फ एक रुपए में 4G सर्विस देने का ऐलान किया है। ऑफर के तहत, आपको पूरे 30 दिन तक अनलिमिटेड कॉलिंग, रोज 2जीबी हाई स्पीड डेटा और 100 SMS रोजाना मिलेंगे।
यह ऑफर 15 अक्टूबर से 15 नवंबर 2025 तक जारी रहेगा और देशभर में नए ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। इस स्कीम के तहत BSNL की नई 4G सिम भी बिल्कुल फ्री मिलेगी, बस आपको KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
BSNL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ए रॉबर्ट जे रवि ने बताया कि कंपनी ने हाल ही में ‘मेक इन इंडिया’ 4G नेटवर्क पूरे देश में शुरू किया है। उनका कहना है कि यह ऑफर लोगों को भारत में बने तकनीकी नेटवर्क का अनुभव देने का मौका देगा और उन्हें BSNL की सेवाओं पर भरोसा बढ़ाएगा।
सिर्फ 1 रुपए में होगा एक्टिवेशन
इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए ग्राहकों को अपने नजदीकी BSNL कस्टमर सर्विस सेंटर (CSC) में जाकर 1 रुपए का एक्टिवेशन कराना होगा। साथ में कोई वैध पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड लेकर जाना जरूरी है। सिम एक्टिवेट होते ही अगले 30 दिन तक सारी सेवाएं फ्री रहेंगी। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, तो वे BSNL की हेल्पलाइन 1800-180-1503 पर कॉल कर सकते हैं या bsnl.co.in वेबसाइट पर जा सकते हैं।
जियो-एयरटेल को मिलेगी टक्कर
यह ऑफर न सिर्फ BSNL के लिए नए यूजर्स जोड़ने का मौका है, बल्कि जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों के लिए भी प्रतिस्पर्धा बढ़ा सकता है। टेलिकॉम सेक्टर के जानकारों का कहना है कि BSNL का यह कदम ग्रामीण और छोटे शहरों में इंटरनेट पहुंच बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है।
