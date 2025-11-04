हिंदुजा समूह के चेयरमैन गोपीचंद हिंदुजा का 85 वर्ष की आयु में निधन, व्यापार जगत में शोक
हिंदुजा समूह के चेयरमैन और भारतीय मूल के अरबपति गोपीचंद पी. हिंदुजा (Who is Gopichand Hinduja) का 85 वर्ष की आयु में लंदन में निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार थे। उन्हें 'जीपी' के नाम से भी जाना जाता था। गोपीचंद ने मई 2023 में अपने बड़े भाई श्रीचंद के निधन के बाद अध्यक्ष का पद संभाला था। उनके परिवार में पत्नी, दो पुत्र और एक पुत्री हैं।
नई दिल्ली। हिंदुजा समूह के चेयरमैन और भारतीय मूल के अरबपति गोपीचंद पी. हिंदुजा का बुधवार को लंदन (Who is Gopichand Hinduja) के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 85 वर्ष के थे।
समाचार एजेंसी पीटीआई ने पारिवारिक सूत्रों के हवाले से बताया कि गोपीचंद पी हिंदुजा चार हिंदुजा भाइयों में सबसे बड़े थे और लंबे समय से बीमार थे।
व्यापारिक जगत में उन्हें 'जीपी' के नाम से जाना जाता है। उनके परिवार में उनकी पत्नी सुनीता, पुत्र संजय और धीरज, पुत्री रीता हैं। हिंदुजा परिवार की दूसरी पीढ़ी से ताल्लुक रखने वाले गोपीचंद ने मई 2023 में अपने बड़े भाई श्रीचंद के निधन के बाद अध्यक्ष का पद संभाला था।
यह खबर अपडेट की जा रही है...
