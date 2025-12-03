डॉलर से पहले पूरी दुनिया में किस करेंसी का था बोलबाला, अमेरिका ने कैसे किया कब्जा?

नई दिल्ली। पिछले 80 सालों से, US डॉलर ग्लोबल रिजर्व करेंसी के तौर पर हावी रहा है। यूरोप से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, सेंट्रल बैंक, कॉर्पोरेशन और ट्रैवलर इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आसान बनाने के लिए डॉलर पर निर्भर हैं।व्यापार के लिए अधिकतर देश अमेरिकी डॉलर का ही इस्तेमाल करते हैं। जिस देश के पास जितना ज्यादा डॉलर का रिजर्व उसके पास उतनी पावर। आज, डॉलर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली रिजर्व करेंसी है, जो रोजाना के अनुमानित $6.6 ट्रिलियन के ट्रांजैक्शन में भूमिका निभाता है।

आज भले ही अमेरिकी करेंसी का दुनिया में बोलबाला है। लेकिन एक दौर था जब डॉलर का दूर-दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। फिर ऐसा क्या हुआ की अमेरिका की करेंसी दुनियाभर में छा गई है। आज हम इस कहानी की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले 90 रुपये के स्तर के पार चला गया है। पहली बार, भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 90 के अहम साइकोलॉजिकल लेवल से नीचे गिर गया, बुधवार को शुरुआती कारोबार में यह 6 पैसे गिरकर 90.02 पर आ गया। यही कारण है कि आज हम आपको यह कहानी बताएंगे और जानेंगे कि किस तरह से वर्ल्ड की टॉप रिजर्व करेंसी का दौर बदला।

ऐसे शुरू हुआ रिजर्व करेंसी का दौर 13वीं सदी तक, सोना यूरोप में मुख्य करेंसी के तौर पर उभरा, और 1971 तक अपनी जगह बनाए रखी। सोने और चांदी का इस्तेमाल इंटरनेशनल सेटलमेंट के लिए किया जाता था। उदाहरण के लिए, जो इटैलियन एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करते थे, वे इन मेटल का इस्तेमाल अपने क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए कर सकते थे।

इकोनॉमिस्ट बैरी आइचेनग्रीन बताते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड को 1870 में इनफॉर्मल तौर पर स्वीकार किया गया, जिसका बड़ा कारण 1717 में ब्रिटेन का इसे असल में अपनाना था। रॉयल मिंट के मास्टर के तौर पर, आइज़ैक न्यूटन ने अनजाने में चांदी की वैल्यू कम आंकी, जिससे यह सर्कुलेशन से गायब हो गई। ग्लोबलाइजिंग कैपिटल (2019) में, आइचेनग्रीन लिखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने ब्रिटेन को दुनिया का इकोनॉमिक लीडर बना दिया, और दूसरे देशों ने भी इसे फॉलो किया, ब्रिटेन से ट्रेड करने और कैपिटल खींचने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड को अपनाया।

ब्रिटिश इंडस्ट्रियल सामान की दुनिया भर में डिमांड थी, जबकि ब्रिटेन को कच्चे माल और खाने-पीने की चीजों की बहुत जरूरत थी। यह अंदाजा लगाया गया है कि 1860 में ब्रिटिश मार्केट दुनिया के बाकी सभी देशों के एक्सपोर्ट का 30 परसेंट से ज्यादा हिस्सा ले रहा था। यह हिस्सा तब गिरा जब दूसरे देश, खासकर जर्मनी और फ्रांस, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में “टेक-ऑफ” के पॉइंट पर पहुंच गए, लेकिन 1890 के दशक में यह परसेंट अभी भी 20 से ज्यादा था। सामानों के व्यापार के साथ-साथ ग्रेट ब्रिटेन से शिपिंग और इंश्योरेंस जैसी कई तरह की सर्विस का एक्सपोर्ट भी होता था।

IMF की एक रिपोर्ट के अनुसार इन व्यापारिक गतिविधियों के साथ-साथ बाकी दुनिया में ब्रिटिश कैपिटल का भी बड़ा एक्सपोर्ट होता था, जिसका मकसद अक्सर ब्रिटेन के खाने-पीने और कच्चे माल के सप्लायर्स की एक्सपोर्ट क्षमता को बढ़ाना होता था। 1848 और 1913 के बीच कैपिटल के लगातार नेट एक्सपोर्ट ने 1913 तक ब्रिटेन के कुल नेट ओवरसीज एसेट्स को लगभग £4,000 मिलियन की शानदार रकम तक पहुंचा दिया।

डॉलर से पहले था पाउंड का जलवा लेकिन स्टर्लिंग को न सिर्फ मौजूदा लेन-देन करने के एक आसान तरीके के तौर पर रखा जाता था, बल्कि भविष्य की जरूरतों के लिए एक बफर के तौर पर भी रखा जाता था, यानी एक रिजर्व के तौर पर। इस मामले में, पाउंड का काम सोने के बराबर हो गया, जो पारंपरिक मुख्य रिजर्व एसेट था। एक मामले में Pound सोने से भी बेहतर था, क्योंकि स्टर्लिंग पाउंड रिजर्व को लंदन में इन्वेस्ट किया जा सकता था और इस तरह ब्याज कमाया जा सकता था। असल में, उन्नीसवीं सदी में और 1914 तक, लंदन, दुनिया के बैंकिंग सेंटर के तौर पर, किसी भी दूसरे फाइनेंशियल सेंटर की तुलना में बचत के ज्यादा तरीके दे सकता था। इसके अलावा, स्टर्लिंग पाउंड रखने का रिस्क, हालांकि सोना रखने के रिस्क से ज्यादा था, फिर भी बहुत कम था, और समय के साथ यह डॉलर के लिए भी सच हो गया।

अमेरिका के पास था ज्यादा सोना इसलिए बन गया किंग U.S. का मैन्युफैक्चरिंग बेस, जो पहले युद्ध से बचा हुआ था, यूनाइटेड किंगडम समेत पूरे यूरोप के लिए सामान बनाने वाला बन गया, जिससे डॉलर को ग्लोबल करेंसी बनाने में मदद मिली। इसके अलावा, इस दौरान U.S. डॉलर आम तौर पर एक हार्ड-बैक्ड करेंसी बना रहा, जबकि उस समय की कई यूरोपियन करेंसी, जिसमें स्टर्लिंग पाउंड भी शामिल है, वैसी नहीं रहीं। (यूनाइटेड किंगडम 1914 से 1925 तक और फिर 1931 में हमेशा के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड से हट गया।) दूसरे विश्व युद्ध के बाद, बिखरी हुई अर्थव्यवस्थाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाने और फिर से डेवलप करने के लिए U.S. डॉलर यूरोप और जापान में आए।

दूसरे विश्व युद्ध के बाद, 44 सहयोगी देशों ने एक समझौता किया और न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स समझौता किया। मकसद था सभी विदेशी करेंसी के लिए US डॉलर के हिसाब से एक्सचेंज रेट तय करना, जहां यूनाइटेड स्टेट्स किसी भी डॉलर को उसकी कीमत के बदले सोने में बदलेगा।