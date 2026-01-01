अब कहां है रामलिंगा राजू? कभी नारायण मूर्ति-अजीम प्रेमजी जैसा था रुतबा, 7000 करोड़ के घोटाले ने सब खत्म कर दिया

Language
    Chandrashekhar Gupta
    Thu, 01 Jan 2026 06:15 PM (IST)

    नई दिल्ली। रामलिंगा राजू (Ramalinga Raju), ये नाम आपने जरूर सुना होगा। कभी भारत के आईटी सेक्टर में इस नाम की गूंज थी लेकिन अब यह शख्स गुमनाम है। साल 2009 में सत्यम घोटाले (Satyam Scam) के सामने आने के बाद रामलिंगा राजू, अचानक से सुर्खियों में आकर बदनाम हुए। दरअसल, सत्यम कंप्यूटर्स, उस समय इंफोसिस, विप्रो और टीसीएस जैसी नामी आईटी कंपनियों में से एक थी, और रामलिंगा राजू इस कंपनी के फाउंडर थे। साल 2009 में कंपनी में बड़े पैमाने पर उन्होंने अकाउंटिंग फ्रॉड की बात कबूली और इसके बाद आईटी सेक्टर की इस दिग्गज कंपनी में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ।

    इस घटनाक्रम के बाद रामलिंगा राजू, गुमनामी के शिकार हो गए और अब 15 साल बाद अचानक से उनका नाम एक डॉक्यूमेंट्री के चलते सुर्खियों में आया है। दरअसल, दिसंबर 2025 में नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री "Bad Boy Billionaires" का एपिसोड रिलीज हुआ। यह सीरीज बी. रामलिंगा राजू के हाईप्रोफाइल सत्यम स्कैम पर आधारित है। खास बात है कि 5 साल की कानूनी लड़ाई के बाद, नेटफ्लिक्स ने आखिरकार डॉक्यूसीरीज़ बैड बॉय बिलियनेयर्स: इंडिया का आखिरी, लंबे समय से रुका हुआ एपिसोड रिलीज़ किया। 

    क्या था सत्यम कंप्यूटर्स घोटाला?

    साल 2009 में सामने आया सत्यम कंप्यूटर्स घोटाला, भारत के कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा अकाउंटिंग फ्रॉड माना जाता है, और यह आईटी सेक्टर में हुआ एक बड़ा स्कैम था। हैरान करने वाली बात है कि इस घोटाले को अंजाम कंपनी के फाउंडर बी. रामलिंगा राजू ने ही दिया। रामलिंगा राजू ने खुद कबूल किया कि उन्होंने वर्षों से कंपनी के खातों में हेराफेरी की थी।

    सत्यम कंप्यूटर्स घोटाले की राशि करीब 7,000-7,800 करोड़ रुपये (लगभग 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर) थी। कंपनी में इस बड़े फ्रॉड की शुरुआत 2002 से शुरू हुई, और सात साल तक फर्जीवाड़े का यह सिलसिला जारी रहा।

    फर्जी मुनाफा दिखाकर दिया धोखा

    रामलिंगा राजू ने फर्जी राजस्व और मुनाफा दिखाकर कंपनी के रेवेन्यू को सालों तक बढ़ाकर दिखाया।
    इस पूरे घोटाले में फर्जी इनवॉइस, बिल और फेक डॉक्यूमेंट बनाए गए। रामलिंगा राजू ने पैसों का इस्तेमाल परिवार की रियल एस्टेट कंपनियों (मयतास इंफ्रा और मयतास प्रॉपर्टीज) में किया, और 356 इन्वेस्टमेंट कंपनियों की मदद से फंड डायवर्ट किया। रामलिंगा राजू ने दिसंबर 2008 में इन कंपनियों को खरीदने की कोशिश की,लेकिन निवेशकों ने इस प्लान को मंजूरी नहीं दी, और इसके बाद जनवरी 2009 में इस स्कैम का पर्दाफाश हुआ जब रामलिंगा राजू ने 7000 करोड़ रुपये के अकाउंटिंग फ्रॉड को कबूला।

    गिरफ्तारी और सजा के बाद अब कहां है रामलिंगा राजू?

    सत्यम घोटाले का खुलासा होने के बाद कंपनी के बोर्ड को तुरंत भंग कर दिया गया। वहीं,वर्ल्ड बैंक ने इस कंपनी को 8 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया। सत्यम के शेयरों को स्टॉक मार्केट से हटाया गया और रामलिंगा राजू को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा, कंपनी के सीएफओ को भी अरेस्ट किया गया।

    फरवरी 2009 में सीबीआई ने यह केस अपने हाथ में ले लिया। 6 साल तक चली सुनवाई के बाद 9 अप्रैल 2015 को रामलिंगा राजू समेत 7 लोगों को सत्यम कंप्यबूटर्स घोटाले में दोषी पाया गया और 7 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि, अपील के बाद उनकी सजा को निलंबित कर दिया गया और बताया जाता है कि रामलिंगा राजू अभी जमानत पर है।

    सत्यम घोटाले ने कॉरपोरेट गवर्नेंस से जुड़ी कमियों को उजागर किया। इसके बाद सरकार ने कंपनी एक्ट 2013 में बदलाव किए और नियमों को सख्त किया। अप्रैल 2009 में महिंद्रा ग्रुप की कंपनी टेक महिंद्रा ने सत्यम कंप्यूटर्स का अधिग्रहण कर लिया।

