PM Kisan Yojana: 21वीं किस्त का इंतजार कब खत्म होगा, दीवाली गई; आया बिहार का चुनाव, लेकिन नहीं आए 2-2 हजार!
PM Kisan Yojana 21st Installment: पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का करोड़ों किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दिवाली और छठ बीतने के बाद भी किसानों को 2-2 हजार रुपये नहीं मिले हैं। बिहार चुनाव के पहले चरण का मतदान भी हो रहा है। लेकिन किस्त अभी तक नहीं आई है।
नई दिल्ली। PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त के इंतजार में करोड़ों किसान बैठे हैं। दीवाली और छठ का त्योहार भी बीत गया। अब बिहार का चुनाव आ गया लेकिन खाते में अब तक 2-2 हजार रुपये नहीं आए। आज 5 नवंबर है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज के लिए वोटिंग जारी है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले किसानों के खाते में 21वीं किस्त का पैसा आएगा। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण भी आ गया लेकिन पैसे नहीं आए। ऐसे में किसानों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि आखिर कब उनके खाते में 21वीं किस्त का पैसा आएगा। अब यह किस्त कब आएगी। आइए जानने की कोशिश करते हैं।
कब तक आएगी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त?
पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त (pm kisan yojana 21st installment date) को लेकर अभी तक सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि, आपको बता दें कि चार राज्यों पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड के किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये आ चुके हैं। इन राज्यों में बाढ़ की वजह से बहुत नुकसान हुआ था, जिसके चलते ही केंद्र सरकार ने इन राज्य के किसानों को 21वीं किस्त पहले ही दे दी। वहीं, बाकी राज्य के किसान अभी इसका इंतजार कर रहे हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होगा। पहला चरण के तहत आज यानी 5 नवंबर को वोटिंग हो रही है। वहीं, दूसरा चरण 11 नवंबर को है। मतदान की गिनती 14 नवंबर को होगी। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही PM Kisan Yojana की 21वीं किस्त जारी की जाएगी। 14 नवंबर के बाद किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये के आने की संभावना है। हालांकि, सरकार की ओर से इस पर कुछ नहीं कहा गया है।
इन किसानों की नहीं आएगी 21वीं किस्त?
अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं और आपकी eKYC पूरी नहीं हुई है तो आपका पेमेंट अटक सकता है। आपके खाते में 2-2 हजार रुपये क्रेडिट नहीं होंगे। आप PM किसान वेबसाइट या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर अपनी ईकेवाईसी कर सकते हैं। eKYC पूरा होने के बाद, आप ऑफिशियल PM किसान पोर्टल पर अपना स्टेटस चेक करके कंफर्म कर सकते हैं कि आपका पेमेंट प्रोसेस में है या क्रेडिट हो गया है, क्योंकि eKYC सफलतापूर्वक पूरा होने तक पेमेंट क्रेडिट नहीं होगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।