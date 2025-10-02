क्या होता है Shutdown, सैलरी नहीं मिलती है और नौकरी भी रहती खतरे में, US इकोनॉमी के लिए ऐसे हालात कितने घातक

सरकारी शटडाउन वह स्थिति होती है जब किसी देश में सरकार की गैर-आवश्यक सेवाएं अस्थायी रूप से बंद हो जाती हैं। इसका देश की अर्थव्यवस्था और आम जीवन पर गहरा असर पड़ता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और कांग्रेस संघीय कार्यों के वित्तपोषण के लिए अंतिम समझौते पर पहुंचने में विफल होने के बाद अमेरिका में 16वीं बार सरकार का शटडाउन आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है।

नई दिल्ली। दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति और सैन्य ताकत में सबसे बड़े देश, अमेरिका में शटडाउन (Shutdown in US) हो गया है यानी अब वहां सरकारी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलेगी। यूएस में लगभग 7,50,000 केंद्रीय कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजे जाने की आशंका है और इनमें से कुछ एम्पलाइज को ट्रंप सरकार बर्खास्त भी कर सकती है। पूरी दुनिया के लिए यह बड़ा सवाल है कि आखिर इतने दौलतमंद मुल्क अमेरिका में ऐसा क्यों हुआ? यह समझने के लिए आपको जानना होगा कि आखिर शटडाउन क्या होता है और किन कारणों से इसके ऐलान की नौबत आती है।

एक और हैरानी की बात है कि इस तरह की नौबत 16 बार आ चुकी है। यूएस में सबसे पहला शटडाउन दो दिन के लिए नवंबर 1981 में हुआ था। क्या होता है Shutdown? सरकारी शटडाउन (Government Shutdown) एक ऐसी स्थिति होती है जब किसी देश में सरकार की गैर-आवश्यक सेवाएं अस्थायी रूप से बंद हो जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार के पास इन्हें चलाने के लिए आवश्यक बजट नहीं होता। अमेरिका में भी सरकार चलाने के लिए हर साल बजट पास करना पड़ता है लेकिन अगर किसी वजह से सीनेट और हाउस में आपसी सहमति नहीं होती है और फंडिंग बिल पास नहीं होता, तो सरकारी एजेंसियों को वेतन मिलना बंद हो जाता है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और कांग्रेस, संघीय कार्यों के वित्तपोषण के लिए अंतिम समझौते पर पहुंचने में विफल हो गई। इसके बाद 1 अक्टूबर, बुधवार को अमेरिकी सरकार का शटडाउन आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छंटनी की धमकी भी दी है।

शटडाउन से क्या नुकसान सरकार की ओर से कुछ सरकारी विभागों को पैसे मिलने बंद हो जाते हैं।

कई सरकारी ऑफिस, म्यूज़ियम, पार्क आदि बंद कर दिए जाते हैं। सिर्फ ज़रूरी सेवाएं (जैसे पुलिस, सेना, अस्पताल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल आदि) चालू रहती हैं।

शटडाउन की स्थिति में सरकारी कर्मचारी या बिना वेतन के काम करते हैं, या अस्थायी रूप से छुट्टी पर भेज दिए जाते हैं। शटडाउन का अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ता है। हालांकि, इस बार नुकसान का पैमाना आंशिक रूप से इस बात पर निर्भर करेगा कि शटडाउन कितने समय तक चलता है और यह कितना व्यापक है। इस दौरान किसी भी गतिविधि में आई कमी की भरपाई शटडाउन समाप्त होने के बाद के महीनों में हो जाती है। विश्लेषकों का अनुमान है कि इस बार शटडाउन के प्रत्येक सप्ताह के लिए आर्थिक विकास में लगभग 0.1 से 0.2 प्रतिशत अंकों की कमी आ सकती है।

अमेरिका में अब तक 16 शटडाउन ब्रिटैनिका के अनुसार, 1976 में अमेरिका द्वारा समकालीन बजट प्रक्रिया को अपनाने के बाद से संघीय सरकार को 16 बार बंद का सामना करना पड़ा है, हालांकि इनमें से किसी भी बार पूर्ण पैमाने पर व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ।