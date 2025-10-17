धनतेरस पर खरीदें सस्ता सोना, 76561 रुपये है 10 ग्राम का दाम, अमेरिका में सबसे लोकप्रिय यह वाला गोल्ड

नई दिल्ली। भारत में दिवाली से पहले सोने की कीमतें 1,30,000 (Gold Prices) के स्तर को पार कर गई हैं। ऐसे में आम आदमी के हाथ से गोल्ड बाहर होता जा रहा है। चूंकि, धनतेरस के दिन लोग सोने की खरीदारी करते हैं और इसे शुभ मानते हैं। ऐसे में गोल्ड प्राइस की ऊंची कीमतें इस बार धनतेरस पर सोने की शॉपिंग को थोड़ा फीकी कर सकती है। हालांकि, आप 76561 रुपये में भी दस ग्राम सोना खरीद सकते हैं।

दरअसल, सोना शुद्धता के लिहाज से 5 अलग-अलग कैरेट (Gold Purity in Carat) में आता है। इनमें 24K गोल्ड सबसे शुद्ध माना जाता है, जिसके दस ग्राम की कीमत 127471 रुपये है। लेकिन, 76561 रुपये के भाव में हम जिस सोने की बात कर रहे हैं वह 14K गोल्ड है। अगर आपको धनतेरस पर सोने की खरीदारी मुहूर्त और शुभ-लाभ की भावना के लिहाज से करना है तो 14 कैरेट गोल्ड खरीद सकते हैं।

क्या है 585 शुद्धता वाला सोना? 14 कैरेट गोल्ड को 585 शुद्धता वाले सोने के तौर पर भी जाना जाता है। इसका मतलब है कि 58.5% शुद्ध सोना और 41.5% मिश्र धातुएँ जैसे तांबा, चाँदी या जस्ता होता है। सोने की मजबूती बढ़ाने के लिए मिश्र धातुएं मिलाई जाती हैं, जिससे यह रोज़मर्रा के गहनों के लिए ज़्यादा उपयुक्त हो जाता है।