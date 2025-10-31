नई दिल्ली। शेयर बाजार में काफी दिनों से यह चर्चा चल रही थी कि मार्केट रेगुलेटर SEBI इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी (Weekly Expiry) को बंद कर सकता है। लेकिन, सेबी चीफ तुहिन कांत पांडे ने कहा कि हम वीकली एफएंडओ एक्सपायरी को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट में ट्रेड करने वाले कई लोग इसका उपयोग कर रहे हैं।" सेबी चीफ के इस बयान के बाद बीएसई के शेयरों में 31 अक्टूबर को दिन के निचले स्तर से 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गई है।

इससे पहले सेबी प्रमुख ने कहा था कि मार्केट रेगुलेटर चरणबद्ध तरीके से फ्यूचर एंड ऑप्शन (F&O) पर कुछ जरूरी उपाय लागू करेगा। इसके बाद बीएसई के शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली थी। दरअसल, एफएंडओ सेगमेंट में होने वाले तगड़े वॉल्युम से एक्सचेंजेस को अच्छा रेवेन्यू हासिल होता है।

सेबी चीफ ने क्या कहा? मुंबई में एक कार्यक्रम में बोलते हुए, सेबी प्रमुख तुहिन कांत पांडे ने कहा कि बाजार नियामक F&O ट्रेडिंग से संबंधित आंकड़े एकत्र कर रहा है। उन्होंने कहा कि सेबी ने डेरिवेटिव बाजार में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। तुहिन कांत पांडे ने बीएस बीएफएसआई शिखर समिट में कहा, "F&O वीकली एक्सपायरी बहुत संवेदनशील विषय है और इसमें कई बारीकियां हैं। डेरिवेटिव बाजार में एक समस्या रही है, जिसे सेबी ने उजागर किया है।"