    शेयर बाजार के लाखों निवेशकों के लिए राहत, क्या है F&O वीकली एक्सपायरी, जिस पर SEBI चीफ ने दिए नरमी के संकेत

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 12:28 PM (IST)

    वीकली F&0 एक्सपायरी पर सेबी चीफ तुहिन कांत पांडे ने कहा कि हम इस टूल को ऐसे ही बंद नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट में ट्रेड करने वाले कई लोग इसका उपयोग कर रहे हैं।" हालांकि, बाजार नियामक सेबी वीकली ऑप्शन से जुड़े इश्यू के बारे में और आंकड़े जुटाएगा।

    वीकली एक्सपायरी पर सेबी चीफ के बयान के बाद बीएसई के शेयरों में तेजी आई।

    नई दिल्ली। शेयर बाजार में काफी दिनों से यह चर्चा चल रही थी कि मार्केट रेगुलेटर SEBI इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी (Weekly  Expiry) को बंद कर सकता है। लेकिन, सेबी चीफ तुहिन कांत पांडे ने कहा कि हम वीकली एफएंडओ एक्सपायरी को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट में ट्रेड करने वाले कई लोग इसका उपयोग कर रहे हैं।" सेबी चीफ के इस बयान के बाद बीएसई के शेयरों में 31 अक्टूबर को दिन के निचले स्तर से 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गई है।

    इससे पहले सेबी प्रमुख ने कहा था कि मार्केट रेगुलेटर चरणबद्ध तरीके से फ्यूचर एंड ऑप्शन (F&O) पर कुछ जरूरी उपाय लागू करेगा। इसके बाद बीएसई के शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली थी। दरअसल, एफएंडओ सेगमेंट में होने वाले तगड़े वॉल्युम से एक्सचेंजेस को अच्छा रेवेन्यू हासिल होता है।

    सेबी चीफ ने क्या कहा?

    मुंबई में एक कार्यक्रम में बोलते हुए, सेबी प्रमुख तुहिन कांत पांडे ने कहा कि बाजार नियामक F&O ट्रेडिंग से संबंधित आंकड़े एकत्र कर रहा है। उन्होंने कहा कि सेबी ने डेरिवेटिव बाजार में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। तुहिन कांत पांडे ने बीएस बीएफएसआई शिखर समिट में कहा, "F&O वीकली एक्सपायरी बहुत संवेदनशील विषय है और इसमें कई बारीकियां हैं। डेरिवेटिव बाजार में एक समस्या रही है, जिसे सेबी ने उजागर किया है।"

    उन्होंने आगे कहा, "यह देखना ज़रूरी है कि छोटे या कम समझदार बाज़ार सहभागियों का अतार्किक उत्साह नियंत्रण में है या नहीं। हम वीकली ऑप्शन मार्केट को यूं ही कैसे बंद कर सकते हैं? सेबी वीकली ऑप्शन से जुड़े इश्यू के बारे में और आंकड़े जुटाएगा।"

    क्या है F&O वीकली एक्सपायरी?

    दरअसल, शेयर बाजार फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में मंथली के साथ-साथ वीकली कॉन्ट्रेक्ट भी होते हैं, जिन्हें वीकली एक्सपायरी ऑप्शन के तौर पर जाना जाता है। यह कॉन्ट्रेक्ट हर सप्ताह समाप्त होते हैं और नासमझी व बेहतर इस्तेमाल के अभाव में लाखों निवेशक इनमें बड़ा पैसा गंवाते हैं। हालांकि, सेबी बैंक निफ्टी समेत अन्य वीकली एक्सपायरी को खत्म कर चुका है। अब केवल निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी मौजूद है।