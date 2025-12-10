Language
    सरकार के साथ काम करने का सुनहरा मौका: महिलाओं को हर महीने मिलेंगे ₹20000, रहना-खाना फ्री; आवेदन के लिए बचे हैं कुछ घंटे

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 05:45 PM (IST)

    Paid internship for women in India: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (WCD) ने दो महीने की डब्ल्यूसीडी इंटर्नशिप शुरू की है, जिसके लिए 10 दिसंबर तक आवेदन क ...और पढ़ें

    WCD Internship 2025: महिलाओं के लिए भारत सरकार के साथ काम करने का एक बेहतरीन मौका आया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (WCD) ने दो महीने की खास डब्ल्यूसीडी इंटर्नशिप (paid internship for women in India) शुरू की है, जिसके लिए आवेदन 10 दिसंबर तक किए जा सकते हैं। इस इंटर्नशिप में चुनी गई महिलाओं को हर महीने 20,000 रुपए स्टाइपेंड (government internship with stipend 20000) मिलेगा।

    खास बात यह है कि दिल्ली में रहना और खाना दोनों मुफ्त होंगे। यात्रा का खर्च भी मंत्रालय की तरफ से उठाया जाएगा। यानी गांव या छोटे शहर की महिलाओं के लिए यह बिना किसी खर्च के सरकारी कामकाज सीखने का शानदार मौका है।

    यह इंटर्नशिप फरवरी से मार्च 2026 के बीच होगी। योजना का मकसद छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को सरकारी प्रक्रियाओं, योजनाओं और जमीनी स्तर पर होने वाले काम से जोड़ना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और आगे सरकारी-समाजिक क्षेत्र में अवसरों का लाभ ले सकें।

    कैसे करें आवेदन? (How to apply?)

    पूरा आवेदन प्रोसेस ऑनलाइन है। इच्छुक महिलाएं मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर बुधवार, 10 दिसंबर रात 12 बजे तक फॉर्म भर सकती हैं। ध्यान रहे कि हर साल नए प्रतिभागियों को मौका दिया जाएगा, इसलिए इस इंटर्नशिप में शामिल होने के बाद दोबारा आवेदन नहीं किया जा सकेगा।

    क्या-क्या काम करना होगा? (What work needs to be done?)

    इस दो महीने की इंटर्नशिप में महिलाओं को कई अहम सरकारी योजनाओं से जुड़ने का मौका मिलेगा।

    • बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ
    • आंगनवाड़ी सेवाएं
    • पोषण अभियान
    • कई जगहों पर इंटर्न्स को चल रही योजनाओं का सर्वे करना होगा और यह समझना होगा कि ग्रामीण परिवारों तक सरकारी मदद कैसे पहुंचती है।

    कौन कर सकता है आवेदन? (Who can apply?)

    • केवल 21 से 40 वर्ष की महिलाएं
    • खासतौर पर गांव और छोटे शहर की महिलाओं के लिए
    • दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे बड़े शहरों की महिलाएं इस योजना के लिए योग्य नहीं होंगी

    यानी अगर आप छोटे शहर या गांव की महिला हैं और सरकारी काम का अनुभव लेना चाहती हैं, तो यह मौका आपके लिए ही है। न कोई फीस, न रहने-खाने का खर्च… सिर्फ सीखने और आगे बढ़ने का अवसर।

    SOURCE- WCD

