सरकार के साथ काम करने का सुनहरा मौका: महिलाओं को हर महीने मिलेंगे ₹20000, रहना-खाना फ्री; आवेदन के लिए बचे हैं कुछ घंटे

WCD Internship 2025: महिलाओं के लिए भारत सरकार के साथ काम करने का एक बेहतरीन मौका आया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (WCD) ने दो महीने की खास डब्ल्यूसीडी इंटर्नशिप (paid internship for women in India) शुरू की है, जिसके लिए आवेदन 10 दिसंबर तक किए जा सकते हैं। इस इंटर्नशिप में चुनी गई महिलाओं को हर महीने 20,000 रुपए स्टाइपेंड (government internship with stipend 20000) मिलेगा।

खास बात यह है कि दिल्ली में रहना और खाना दोनों मुफ्त होंगे। यात्रा का खर्च भी मंत्रालय की तरफ से उठाया जाएगा। यानी गांव या छोटे शहर की महिलाओं के लिए यह बिना किसी खर्च के सरकारी कामकाज सीखने का शानदार मौका है।

यह इंटर्नशिप फरवरी से मार्च 2026 के बीच होगी। योजना का मकसद छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को सरकारी प्रक्रियाओं, योजनाओं और जमीनी स्तर पर होने वाले काम से जोड़ना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और आगे सरकारी-समाजिक क्षेत्र में अवसरों का लाभ ले सकें।

कैसे करें आवेदन? (How to apply?) पूरा आवेदन प्रोसेस ऑनलाइन है। इच्छुक महिलाएं मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर बुधवार, 10 दिसंबर रात 12 बजे तक फॉर्म भर सकती हैं। ध्यान रहे कि हर साल नए प्रतिभागियों को मौका दिया जाएगा, इसलिए इस इंटर्नशिप में शामिल होने के बाद दोबारा आवेदन नहीं किया जा सकेगा।