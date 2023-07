Foxconn ने तोड़ी Vedanta के साथ डील, सेमीकंडक्टर चिप समझौते से बाहर आने का एलान

Vedanta देश में चिप बनाने की कोशिशों पर अब विराम लग गया है। आज शाम को वेदांता लिमिटेड से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। इसमें फॉक्सकॉन कंपनी ने सेमीकंडक्टर ज्वाइंट वेंचर से खुद को हटा लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि इसका असर वेदांता के शेयरों पर पड़ेगा। कंपनी ने ज्वाइंट वेंचर सेमीकंडक्टर बनाने के लिए बनाया था। (जागरण फाइल फोटो)

Foxconn withdraws withdrawn from india semiconductor jv with vedanta

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। वेदांता लिमिटेड की भारत में सेमीकंडक्टर बनाने की योजना को बड़ा झटका लगा है। ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन ने सोमवार को ऐलान किया है कि वह वेदांता के साथ एक संयुक्त उद्यम (जेवी) से बाहर हो रही है। ये भारत में सेमीकंडक्टर्स के लिए उत्पादन स्थापित किया गया था। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, ताइवानी कंपनी ने कहा कि, "वर्तमान में वेदांता कंपनी से फॉक्सकॉन नाम हटाने के लिए काम कर रही है। फॉक्सकॉन का अब कंपनी से कोई संबंध नहीं है।" अगर वो ऑरिजनल नाम को बनाए रखते हैं तो इससे हितधारकों के बीच असमंजस रह सकता है। आपको बता दें कि आज यानी सोमवार के सत्र में वेदांता के शेयर बीएसई में 282.25 रुपये पर बंद हुए हैं। मेक इन इंडिया प्रोग्राम में नहीं आएगी रुकावट रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने भारत के सेमीकंडक्टर विकास को लेकर भरोसा जताया है। कंपनी भारत सरकार के "मेक इन इंडिया" अभियान की पूरा समर्थन देगी। वेदांता ने कहा कि वह अपने हितधारकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लोकल भागीदारों के साथ काम करेगा। फॉक्सकॉन और वेदांता ने पिछले साल गुजरात में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले प्रोडक्शन प्लांट बनाने के लिए 19.5 बिलियन डॉलर का निवेश करने के लिए एक डील पर सिग्नेचर किया था। कंपनी के एक बयान में कहा गया है कि एक साल से अधिक समय तक फॉक्सकॉन और वेदांता ने सेमीकंडक्टर के लिए कड़ी मेहनत की है। यह एक फलदायी अनुभव रहा है जो दोनों कंपनियों को आगे बढ़ने में मजबूती दे सकता है।

Edited By: Priyanka Kumari