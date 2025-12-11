रेलवे का बड़ा कदम: वंदे भारत ट्रेन में महंगे रेस्टोरेंट से आएगा खाना, बेस्वाद खाने से मिलेगी मुक्ति
नई दिल्ली। भारतीय रेलवे के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में आपको हल्दीराम, फ्लाइट कैटरर्स और मशहूर रेस्टोरेंट चेन्स जैसा ताजा, स्वादिष्ट और रेस्टोरेंट-क्वालिटी का खाना मिलेगा। IRCTC ने ट्रेनों में खाने की क्वालिटी में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए बड़ा कदम उठाया है।
इसके तहत चुनिंदा वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों में प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (PoC) के नाम से मील ट्रायल) शुरू किए गए हैं, जिसमें खाना बनाने और परोसने की जिम्मेदारी को अलग-अलग किया जा रहा है।
अब खाना बड़े ब्रांडेड इंडस्ट्रियल किचन, रेस्टोरेंट चेन्स और फ्लाइट कैटरर्स बनाएंगे, जबकि परोसने का काम अलग रहेगा।
किन ट्रेनों में कौन से रेस्टोरेंट से आएगा आपका खाना
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम
|केटरिंग पार्टनर (कहां से खाना आएगा)
|20101/20102
|नागपुर-सिकंदराबाद वंदे भारत
|हल्दीराम (नागपुर) और Elior (सिकंदराबाद)
|14047/14048
|दिल्ली-सीतामढ़ी अमृत भारत
|टच स्टोन फाउंडेशन (दिल्ली)
|20633/20634 20631/20632 (16 दिसंबर 2025 से)
|कासरगोड-तिरुवनंतपुरम वंदे भारत मंगलुरु-तिरुवनंतपुरम वंदे भारत
|कैसीनो एयर कैटरर्स एंड फ्लाइट सर्विसेज (CAFS)
|26901/26902
|अहमदाबाद-वेरावल वंदे भारत
|CAFS किचन (गांधीनगर) और सफ़ल फूडीज़ (राजकोट)
|26401/02 और 26403/04
|श्री माता वैष्णो देवी कटरा-श्रीनगर वंदे भारत
|वैष्णो देवी सरोवर पोर्टिको (कटरा और श्रीनगर)
|15567/15568
|बापूधाम मोतिहारी-आनंद विहार अमृत भारत
|इस्कॉन, द्वारका (ISKCON Dwarka)
क्या होगा खास?
- हर क्षेत्र की लोकल डिशेज भी मेन्यू में शामिल।
- खाना बिल्कुल ताजा और हाइजीनिक तरीके से बनेगा।
- फ्लाइट कैटरिंग जैसा स्टैंडर्ड।
- प्लेट प्रेजेंटेशन और पैकेजिंग भी रेस्टोरेंट लेवल की।
रेलवे के इस कदम से आने वाले समय में शताब्दी, राजधानी और दूसरी प्रीमियम ट्रेनों में भी हल्दीराम, बीकानेर, फ्लाइट किचन या बड़े रेस्टोरेंट चेन्स का खाना मिलने की उम्मीद है।
