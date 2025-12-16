IRCTC Tour Package: सिर्फ इतने रुपये में करें माता वैष्णो देवी के दर्शन, रेलवे लाया ये बजट वाला पैकेज

नई दिल्ली। आईआरसीटीसी (IRCTC Tour Package) ने नए-नए टूर लॉन्च करता रहता है। अब रेलवे ने देशभर के श्रद्धालुओं के लिए ने माता वैष्णो देवी के दर्शन को आसान और किफायती बनाने के उद्देश्य से माता वैष्णो देवी रेल टूर पैकेज की घोषणा की है। यह पैकेज खासतौर पर उन यात्रियों के लिए तैयार किया गया है जो कम खर्च में आरामदायक और सुनिश्चित ट्रेन टिकट के साथ यात्रा करना चाहते हैं।

कितना होगा किराया? सिंगल ऑक्युपेंसी: ₹18,050

ट्विन शेयरिंग: ₹14,250

ट्रिपल शेयरिंग: ₹13,650

बच्चा (5–11 वर्ष, बेड सहित): ₹11,750

बच्चा (5–11 वर्ष, बिना बेड): ₹11,350

आईआरसीटीसी के अनुसार, ट्रिपल शेयरिंग या बच्चे के लिए अतिरिक्त बेड की स्थिति में अलग मैट्रेस उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी।