IRCTC Tour Package: सिर्फ इतने रुपये में करें माता वैष्णो देवी के दर्शन, रेलवे लाया ये बजट वाला पैकेज
नई दिल्ली। आईआरसीटीसी (IRCTC Tour Package) ने नए-नए टूर लॉन्च करता रहता है। अब रेलवे ने देशभर के श्रद्धालुओं के लिए ने माता वैष्णो देवी के दर्शन को आसान और किफायती बनाने के उद्देश्य से माता वैष्णो देवी रेल टूर पैकेज की घोषणा की है। यह पैकेज खासतौर पर उन यात्रियों के लिए तैयार किया गया है जो कम खर्च में आरामदायक और सुनिश्चित ट्रेन टिकट के साथ यात्रा करना चाहते हैं।
कितना होगा किराया?
- सिंगल ऑक्युपेंसी: ₹18,050
- ट्विन शेयरिंग: ₹14,250
- ट्रिपल शेयरिंग: ₹13,650
- बच्चा (5–11 वर्ष, बेड सहित): ₹11,750
- बच्चा (5–11 वर्ष, बिना बेड): ₹11,350
आईआरसीटीसी के अनुसार, ट्रिपल शेयरिंग या बच्चे के लिए अतिरिक्त बेड की स्थिति में अलग मैट्रेस उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी।
किराये में क्या-क्या शामिल?
इस पैकेज शुल्क में यात्रियों को कई सुविधाएं मिलती हैं, जिससे कुल खर्च काफी नियंत्रित रहता है। किराये में मुंबई से कटरा और वापसी का 3AC ट्रेन किराया, कटरा में 2 रात का होटल ठहराव, 2 नाश्ता और 2 रात्रि भोजन, ट्रैवल इंश्योरेंस, जीएसटी शामिल हैं। इस तरह देखा जाए तो यह पैकेज अलग-अलग बुकिंग की तुलना में अधिक किफायती साबित होता है।
हर रविवार होगी रवाना
यह पैकेज हर रविवार मुंबई (बांद्रा टर्मिनस) से रवाना होगा। कुल यात्रा अवधि 4 रात और 5 दिन की है। वापसी बुधवार को होगी और गुरुवार को मुंबई पहुंचकर यात्रा का समापन होगा।
किन खर्चों के लिए अलग से भुगतान?
हालांकि किराया आकर्षक है, लेकिन कुछ सेवाएं इसमें शामिल नहीं हैं। रेलवे स्टेशन से होटल तक लोकल ट्रांसफर शामिल होगा। दर्शन पर्ची व अन्य एंट्री टिकट इसमें शामिल होगी।
