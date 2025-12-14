Language
    चाचा का मिला 30 साल पुराना UTI बॉन्ड, 20 हजार रुपये में खरीदा था; आज की वैल्यू जानकर चौक जाएंगे?

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 06:29 PM (IST)

    सोशल मीडिया पर 1995 का UTI रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान का एक दस्तावेज वायरल हो रहा है। 20,000 रुपये के निवेश की मौजूदा वैल्यू को लेकर कई दावे किए जा रहे ...और पढ़ें

    सोशल मीडिया पर हाल ही में एक पुराना निवेश दस्तावेज चर्चा का विषय बना हुआ है। एक व्यक्ति ने रेडिट पर बताया कि उनके चाचा को पुराने कागजात छांटते समय 1995 का एक रिटायरमेंट डॉक्यूमेंट मिला। यह दस्तावेज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (UTI) के रिटायमेंट बेनिफिट प्लान से जुड़ा था। रेडिट यूज़र ''@Warking223'' ने बॉन्ड की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ''मेरे चाचा को यह पुराने डॉक्यूमेंट्स में मिला। आज इसकी वैल्यू क्या होगी?''

    क्या है यह UTI बॉन्ड?

    दस्तावेज के मुताबिक यह बॉन्ड नॉन-ट्रांसफेरेबल है। इसे रिटायमेंट बेनिफिट प्लान के तहत जारी किया गया था। साल 1995 में बॉम्बे (अब मुंबई) से जारी हुआ। कुल 2,000 यूनिट्स खरीदी गई थीं। प्रत्येक यूनिट की फेस वैल्यू ₹10 थी। इस तरह, उस समय कुल निवेश ₹20,000 का था।

    सोशल मीडिया पर कैलकुलेशन की होड़

    पोस्ट के बाद रेडिट यूज़र्स ने जमकर कैलकुलेशन कीं। किसी ने इसकी मौजूदा कीमत ₹23 लाख बताई, तो किसी ने दावा किया कि यह निवेश आज 7 करोड़ रुपये का हो सकता है। एक यूजर ने लिखा कि मौजूदा NAV के हिसाब से यह लगभग 5 से 5.5 गुना हो गया होगा। हालांकि, कुछ लोगों ने कुछ सही आंकड़े भी शेयर किए। एक यूजर ने बताया कि उनके जानने वाले को इसी प्लान में करीब ₹89,000 मिले थे।

    असली सच्चाई क्या है?

    सोशल मीडिया पर भले ही करोड़ों की चर्चा हो रही हो, लेकिन वास्तविक आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। UTI रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान की दिसंबर 2025 के आसपास की नेट एसेट वैल्यू (NAV) करीब ₹50.71 मानी जाए, तो गणना कुछ इस तरह होगी।
    1. कुल यूनिट्स: 2,000
    2. मौजूदा NAV: ₹50.71
    3. कुल मौजूदा वैल्यू = 2,000 × 50.71 = ₹1,01,420 (लगभग) होगी।

    न करोड़, न लाखों-लेकिन सबक है ये निवेश

    करीब 30 साल में यह निवेश लगभग 5 गुना बढ़ा है, जो कि न तो करोड़ों में है और न ही कोई चौंकाने वाला आंकड़ा। लेकिन यह उदाहरण यह जरूर दिखाता है कि लंबे समय में धैर्य के साथ किया गया निवेश स्थिर और अच्छा रिटर्न दे सकता है।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

