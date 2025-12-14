चाचा का मिला 30 साल पुराना UTI बॉन्ड, 20 हजार रुपये में खरीदा था; आज की वैल्यू जानकर चौक जाएंगे?

सोशल मीडिया पर हाल ही में एक पुराना निवेश दस्तावेज चर्चा का विषय बना हुआ है। एक व्यक्ति ने रेडिट पर बताया कि उनके चाचा को पुराने कागजात छांटते समय 1995 का एक रिटायरमेंट डॉक्यूमेंट मिला। यह दस्तावेज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (UTI) के रिटायमेंट बेनिफिट प्लान से जुड़ा था। रेडिट यूज़र ''@Warking223'' ने बॉन्ड की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ''मेरे चाचा को यह पुराने डॉक्यूमेंट्स में मिला। आज इसकी वैल्यू क्या होगी?''

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्या है यह UTI बॉन्ड? दस्तावेज के मुताबिक यह बॉन्ड नॉन-ट्रांसफेरेबल है। इसे रिटायमेंट बेनिफिट प्लान के तहत जारी किया गया था। साल 1995 में बॉम्बे (अब मुंबई) से जारी हुआ। कुल 2,000 यूनिट्स खरीदी गई थीं। प्रत्येक यूनिट की फेस वैल्यू ₹10 थी। इस तरह, उस समय कुल निवेश ₹20,000 का था।

सोशल मीडिया पर कैलकुलेशन की होड़ पोस्ट के बाद रेडिट यूज़र्स ने जमकर कैलकुलेशन कीं। किसी ने इसकी मौजूदा कीमत ₹23 लाख बताई, तो किसी ने दावा किया कि यह निवेश आज 7 करोड़ रुपये का हो सकता है। एक यूजर ने लिखा कि मौजूदा NAV के हिसाब से यह लगभग 5 से 5.5 गुना हो गया होगा। हालांकि, कुछ लोगों ने कुछ सही आंकड़े भी शेयर किए। एक यूजर ने बताया कि उनके जानने वाले को इसी प्लान में करीब ₹89,000 मिले थे।

असली सच्चाई क्या है? सोशल मीडिया पर भले ही करोड़ों की चर्चा हो रही हो, लेकिन वास्तविक आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। UTI रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान की दिसंबर 2025 के आसपास की नेट एसेट वैल्यू (NAV) करीब ₹50.71 मानी जाए, तो गणना कुछ इस तरह होगी।

1. कुल यूनिट्स: 2,000

2. मौजूदा NAV: ₹50.71

3. कुल मौजूदा वैल्यू = 2,000 × 50.71 = ₹1,01,420 (लगभग) होगी।