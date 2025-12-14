NPS हुआ और ज्यादा फायदेमंद: अब Gold-Silver ETF और निफ्टी 250 में निवेश, रिटर्न बढ़ाने का नया मौका

नई दिल्ली| नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) निवेशकों के लिए बड़ी राहत और नया मौका सामने आया है। पेंशन रेगुलेटर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवपलमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने NPS, यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और अटल पेंशन योजना (APY) के निवेश नियमों में अहम बदलाव किए हैं। अब इन योजनाओं के तहत गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ, निफ्टी 250 इंडेक्स और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (AIF Category I और II) में भी पैसा लगाया जा सकेगा। यह जानकारी 10 दिसंबर 2025 को जारी PFRDA के मास्टर सर्कुलर में दी गई है। यह सर्कुलर पहले के सभी निवेश संबंधी सर्कुलर को खत्म करता है और तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।

पीएफआरडीए ने क्या कहा? पीएफआरडीए के मुताबिक, यह मास्टर सर्कुलर PFRDA एक्ट 2013 और पेंशन फंड रेगुलेशन के तहत जारी किया गया है। इसके तहत NPS, UPS और APY के लिए इक्विटी, डेट, ETF (गोल्ड-सिल्वर सहित) और अन्य एसेट्स में निवेश की साफ-साफ लिमिट तय की गई है।