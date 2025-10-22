'भारत बनेगा नई ताकत', मशहूर इकोनॉमिस्ट का बड़ा बयान; अमेरिकी डॉलर और AI पर दे डाली ऐसी चेतावनी

नई दिल्ली| अमेरिकी डॉलर का वर्चस्व अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। मशहूर अर्थशास्त्री और अलियांज के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉ. मोहम्मद अल-एरियन (Dr Mohamed El-Erian) का कहना है कि दुनिया अब एक सिंगल सिस्टम से हटकर रीजनल और विभाजित मॉडल की ओर बढ़ रही है।

शारजाह इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 में उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई दूसरी करेंसी डॉलर की जगह नहीं ले सकती, लेकिन इसका ग्लोबल प्रभाव धीरे-धीरे कम हो रहा है। उनका कहना है कि, "डॉलर अभी भी वैश्विक सिस्टम का केंद्र है, लेकिन इसकी पकड़ और नियंत्रण पहले जितना मजबूत नहीं रहेगा।"

उनके मुताबिक, पहले जो सिस्टम अमेरिका के इर्द-गिर्द बना था, अब उसके चारों ओर नए छोटे पाइपलाइन बन रही हैं। जिनमें चीन जैसी अर्थव्यवस्थाएं अहम भूमिका निभा रही हैं। ये नई व्यापार और भुगतान व्यवस्थाएं अमेरिका की जगह नहीं ले रहीं, लेकिन उसके दबदबे को जरूर कमजोर कर रही हैं।