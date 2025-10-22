'जहां जरूरी वहीं ऑफिस...', Microsoft ने बदला ऑफिस रूल, कर्मचारियों को दी घर से काम करने की छूट; किसे मिलेगा फायदा?

नई दिल्ली| टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) ने अपने आने वाले "रिटर्न टू ऑफिस" नियम से कई कर्मचारियों को छूट देने का फैसला किया है। कंपनी ने साफ किया है कि ये राहत उन भूमिकाओं के लिए है, जिनका काम सीधे ग्राहकों या पार्टनर्स से जुड़ा होता है। यानी सेल्स और क्लाइंट-सपोर्ट से जुड़े कर्मचारियों को अब रोज ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी की HR हेड थेरेसा मैकहेनरी ने कर्मचारियों को भेजे एक इंटरनल मेमो में लिखा,

"हम मानते हैं कि हर विभाग का काम अलग होता है। इसलिए जहां जरूरत होगी, वहां लचीलापन रखा जाएगा।" इस छूट का फायदा कमर्शियल सेल्स और सॉल्यूशन इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों को मिलेगा। मैकहेनरी ने यह भी कहा कि Microsoft उन भूमिकाओं के लिए लचीला रवैया अपनाएगा, जहां रिमोट वर्क से भी कामकाज प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। हालांकि, बाकी कर्मचारियों के लिए कंपनी ने पिछले महीने यह घोषणा की थी कि सिएटल क्षेत्र के स्टाफ को अगले वसंत से हफ्ते में तीन दिन ऑफिस से काम करना होगा और यही नीति अमेरिका व अन्य देशों में भी लागू की जाएगी।