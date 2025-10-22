Language
    'जहां जरूरी वहीं ऑफिस...', Microsoft ने बदला ऑफिस रूल, कर्मचारियों को दी घर से काम करने की छूट; किसे मिलेगा फायदा?

    Updated: Wed, 22 Oct 2025 09:48 PM (IST)

    माइक्रोसॉफ्ट ने 'रिटर्न टू ऑफिस' नियम में बदलाव करते हुए सेल्स और क्लाइंट सपोर्ट जैसे पदों के लिए छूट दी है, जहाँ कर्मचारियों को रोज ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं होगी। कंपनी का कहना है कि यह लचीलापन विभागों की जरूरतों के अनुसार है। जबकि अन्य टेक कंपनियाँ रिमोट वर्क को सीमित कर रही हैं, माइक्रोसॉफ्ट का यह कदम काम की प्रकृति को समझते हुए नीति अपनाने का संकेत देता है।

    Hero Image

    माइक्रोसॉफ्ट ने "रिटर्न टू ऑफिस" नियम से कई कर्मचारियों को छूट देने का फैसला किया है।

    ई दिल्ली| टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) ने अपने आने वाले "रिटर्न टू ऑफिस" नियम से कई कर्मचारियों को छूट देने का फैसला किया है। कंपनी ने साफ किया है कि ये राहत उन भूमिकाओं के लिए है, जिनका काम सीधे ग्राहकों या पार्टनर्स से जुड़ा होता है। यानी सेल्स और क्लाइंट-सपोर्ट से जुड़े कर्मचारियों को अब रोज ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी की HR हेड थेरेसा मैकहेनरी ने कर्मचारियों को भेजे एक इंटरनल मेमो में लिखा,

    "हम मानते हैं कि हर विभाग का काम अलग होता है। इसलिए जहां जरूरत होगी, वहां लचीलापन रखा जाएगा।"

    इस छूट का फायदा कमर्शियल सेल्स और सॉल्यूशन इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों को मिलेगा। मैकहेनरी ने यह भी कहा कि Microsoft उन भूमिकाओं के लिए लचीला रवैया अपनाएगा, जहां रिमोट वर्क से भी कामकाज प्रभावी ढंग से किया जा सकता है।

    हालांकि, बाकी कर्मचारियों के लिए कंपनी ने पिछले महीने यह घोषणा की थी कि सिएटल क्षेत्र के स्टाफ को अगले वसंत से हफ्ते में तीन दिन ऑफिस से काम करना होगा और यही नीति अमेरिका व अन्य देशों में भी लागू की जाएगी।

    रिमोट वर्क की आजादी को सीमित कर रहीं कंपनियां

    दूसरी ओर, कई टेक कंपनियां अब रिमोट वर्क की आजादी सीमित कर रही हैं।

    • डेल टेक्नोलॉजीज़ (Dell Technologies) ने अपने सेल्स स्टाफ के लिए पहले ही हफ्ते में पांच दिन ऑफिस उपस्थिति अनिवार्य की है।
    • अमेजन (Amazon) ने भी ज्यादातर कर्मचारियों को रोज ऑफिस आने के आदेश दिए हैं।
    • वहीं गूगल (Google) ने इस साल अपनी 'कहीं से भी काम' (Work From Anywhere) नीति में बदलाव करते हुए यह तय किया है कि कर्मचारी अब दूसरे राज्यों या देशों के दफ्तरों से काम नहीं कर सकते। पहले उन्हें हर साल 4 हफ्ते तक कहीं से भी काम करने की अनुमति थी।

    Jones Lang LaSalle की एक जुलाई रिपोर्ट के मुताबिक, अब Fortune 100 कंपनियों के आधे से ज्यादा कर्मचारी पूरी तरह से ऑफिस से ही काम कर रहे हैं। ऐसे में Microsoft का यह कदम बाकी कंपनियों से थोड़ा अलग है, क्योंकि यह दिखाता है कि कंपनी काम की प्रकृति को समझते हुए जहां जरूरी हो वहीं ऑफिस से काम की नीति अपनाना चाहती है।