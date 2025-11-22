Language
    अमेरिका में Byju के मालिक को बड़ा झटका, बायजू रवींद्रन को चुकाने होंगे $1 बिलियन से ज्यादा; कोर्ट ने दिया आदेश﻿

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 11:43 AM (IST)

    एक अमेरिकी बैंकरप्सी कोर्ट ने Byju's के संस्थापक बायजू रवींद्रन को 1 बिलियन डॉलर से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया है। यह आदेश लेनदारों के साथ चल रही कानूनी लड़ाई के बीच आया है। रवींद्रन पर कानूनी जांच में सहयोग न करने और सुनवाई में पेश न होने का आरोप है। कोर्ट ने उन्हें अल्फा फंड्स से हुई कमाई का हिसाब देने का भी आदेश दिया है।

    नई दिल्ली। एक US बैंकरप्सी कोर्ट ने Byju’s के फाउंडर को $1bn से ज्यादा पेमेंट करने का ऑर्डर दिया है। यह ऑर्डर भारत के सबसे बड़े स्टार्ट-अप Byju’s और उसके क्रेडिटर्स के बीच चल रही कड़वी कानूनी लड़ाई के लेटेस्ट स्टेज में दिया गया है। डिफॉल्ट जजमेंट एक ऐसा फैसला होता है जो तब दिया जाता है जब कोई पार्टी मुकदमे में हिस्सा नहीं लेती है या कोर्ट के आदेशों को नजरअंदाज करती है, जिससे कोर्ट बिना ट्रायल के मामले का फैसला कर सकता है।

    बायजू रवींद्रन, जो एक पूर्व कॉर्पोरेट स्टार हैं और जिन्होंने इसी नाम की भारतीय एडटेक और ट्यूटरिंग कंपनी शुरू की थी, के खिलाफ डिफॉल्ट का फैसला तब आया जब उनके लेंडर्स ने 2021 में दिए गए $1.2bn US टर्म लोन से लगभग आधी कमाई का पता लगाने के लिए सालों लंबा और लंबा मुकदमा दायर किया।

    डेलावेयर कोर्ट ने कहा कि दुबई में रहने वाले रवींद्रन ने कानूनी जांच की कोशिशों में सहयोग करने से इनकार कर दिया था और बार-बार सुनवाई के लिए पेश नहीं हुए थे। इस साल की शुरुआत में, कोर्ट ने उन्हें कंटेम्प्ट में पाया और हर दिन $10,000 का जुर्माना लगाया, जो तब से लाखों डॉलर हो गया है।

    कोर्ट ने दिया हिसाब-किताब देने का आदेश 

    कोर्ट ने रवींद्रन को अल्फा फंड्स और उसके बाद के ट्रांजैक्शन से हुई किसी भी कमाई का "पूरा और सही हिसाब-किताब” देने का भी आदेश दिया। जज ब्रेंडन शैनन ने लिखा कि दी गई राहत “बहुत बड़ी” थी, लेकिन सही थी, उन्होंने इसे “देरी और उलझन का बहुत ज्यादा और बार-बार होने वाला पैटर्न” बताया।

    आदेश में कई बार डेडलाइन मिस होने, अधूरी फाइलिंग, गैर-हाजिरी और पहले के बैन का पेमेंट न करने का ज़िक्र है, जिसमें जुलाई में सिविल कंटेम्प्ट के लिए लगाया गया $10,000 प्रति दिन का जुर्माना भी शामिल है।

    इस साल की शुरुआत में, Byju’s के क्रेडिटर्स ने सीधे रवींद्रन पर केस किया और उन पर उनकी को-फाउंडर पत्नी और Byju’s के एक और कथित साथी के साथ मिलकर $533mn के लोन की रकम की “चोरी की मास्टरमाइंडिंग” करने का आरोप लगाया।

    Byju’s के फाउंडर्स ने पहले इन आरोपों को “पूरी तरह से बेबुनियाद और झूठा” बताया था। रवींद्रन ने नए फैसले पर कमेंट के लिए रिक्वेस्ट का तुरंत जवाब नहीं दिया। कभी $22bn की वैल्यू वाली Byju’s ने BlackRock और Prosus जैसी कंपनियों से बड़ी दिलचस्पी और इन्वेस्टमेंट हासिल किया था। कंपनी ने जुटाए गए फंड का इस्तेमाल दुनिया भर में विस्तार और खर्च करने के लिए किया। इसने कतर में Fifa World Cup के साथ-साथ भारत की नेशनल क्रिकेट टीम को भी स्पॉन्सर किया।

