दुबई के बाद कतर में भी बजा UPI का डंका, QR के जरिए कर सकेंगे पेमेंट; NPCI और Qatar National Bank के बीच समझौता

UPI payment in Qatar भारत के UPI का दबदबा अब कतर में भी देखने को मिलेगा। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने कतर नेशनल बैंक के साथ मिलकर UPI सेवा शुरू की है। इस सुविधा से भारतीय पर्यटकों को कतर में सीधे UPI से भुगतान करने की सुविधा मिलेगी जिससे उन्हें मनी एक्सचेंज की परेशानी से मुक्ति मिलेगी।

नई दिल्ली। भारत के यूपीआई (UPI) का दुनियाभर में डंका बज रहा है। संयुक्त अरब अमीरात (UAE), फ्रांस, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मॉरीशस के बाद अब कतर में भी भारत के इस प्रोडक्ट की एंट्री हो चुकी है। UPI को मैनेज करने वाली संस्था एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NPCI International) ने कतर नेशनल बैंक के साथ साझेदारी की।

इस कदम से भारतीय यात्री प्रमुख पर्यटक आकर्षणों और कतर ड्यूटी फ्री आउटलेट्स पर यूपीआई भुगतान आसानी से कर सकेंगे, जो यूपीआई पर लाइव होने वाला पहला व्यापारी है। कुछ महीने पहले दुबई में यूपीआई सेवा शुरू हुई थी। अब दुबई के बाद कतर में भी भारत में बने यूपीआई की धमक दिखेगी।

मनी एक्सचेंज की टेंशन होगी खत्म कतर में यूपीआई चलने से अब भारतीयों को मनी एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। भारतीय पर्यटक अपने मोबाइल सीधे पेमेंट कर सकते हैं। यह साझेदारी उन्हें देश भर में रीयल-टाइम लेनदेन करने में मदद करेगी, जिससे नकदी ले जाने और मुद्रा विनिमय की परेशानी कम होगी। कतर में UPI की स्वीकृति अंतर-संचालन को बढ़ावा देती है और यूपीआई की वैश्विक पहुंच का विस्तार करती है।

इसके अलावा, इससे कतर के खुदरा और पर्यटन क्षेत्रों को लाभ होने की उम्मीद है क्योंकि यूपीआई स्वीकृति से क्यूएनबी द्वारा अधिग्रहित व्यापारियों के लेनदेन की मात्रा में वृद्धि होगी। इससे ग्राहकों को सुविधा प्रदान करते हुए उन्हें अपने व्यवसाय को बढ़ाने में और मदद मिलेगी।