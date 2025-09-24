दुबई के बाद कतर में भी बजा UPI का डंका, QR के जरिए कर सकेंगे पेमेंट; NPCI और Qatar National Bank के बीच समझौता
UPI payment in Qatar भारत के UPI का दबदबा अब कतर में भी देखने को मिलेगा। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने कतर नेशनल बैंक के साथ मिलकर UPI सेवा शुरू की है। इस सुविधा से भारतीय पर्यटकों को कतर में सीधे UPI से भुगतान करने की सुविधा मिलेगी जिससे उन्हें मनी एक्सचेंज की परेशानी से मुक्ति मिलेगी।
नई दिल्ली। भारत के यूपीआई (UPI) का दुनियाभर में डंका बज रहा है। संयुक्त अरब अमीरात (UAE), फ्रांस, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मॉरीशस के बाद अब कतर में भी भारत के इस प्रोडक्ट की एंट्री हो चुकी है। UPI को मैनेज करने वाली संस्था एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NPCI International) ने कतर नेशनल बैंक के साथ साझेदारी की।
इस कदम से भारतीय यात्री प्रमुख पर्यटक आकर्षणों और कतर ड्यूटी फ्री आउटलेट्स पर यूपीआई भुगतान आसानी से कर सकेंगे, जो यूपीआई पर लाइव होने वाला पहला व्यापारी है। कुछ महीने पहले दुबई में यूपीआई सेवा शुरू हुई थी। अब दुबई के बाद कतर में भी भारत में बने यूपीआई की धमक दिखेगी।
मनी एक्सचेंज की टेंशन होगी खत्म
कतर में यूपीआई चलने से अब भारतीयों को मनी एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। भारतीय पर्यटक अपने मोबाइल सीधे पेमेंट कर सकते हैं। यह साझेदारी उन्हें देश भर में रीयल-टाइम लेनदेन करने में मदद करेगी, जिससे नकदी ले जाने और मुद्रा विनिमय की परेशानी कम होगी। कतर में UPI की स्वीकृति अंतर-संचालन को बढ़ावा देती है और यूपीआई की वैश्विक पहुंच का विस्तार करती है।
इसके अलावा, इससे कतर के खुदरा और पर्यटन क्षेत्रों को लाभ होने की उम्मीद है क्योंकि यूपीआई स्वीकृति से क्यूएनबी द्वारा अधिग्रहित व्यापारियों के लेनदेन की मात्रा में वृद्धि होगी। इससे ग्राहकों को सुविधा प्रदान करते हुए उन्हें अपने व्यवसाय को बढ़ाने में और मदद मिलेगी।
क्या बोले एनपीसीआई के CEO?
इस साझेदारी पर बोलते हुए, NPCI इंटरनेशनल के एमडी और CEO, रितेश शुक्ला ने कहा, "हमारा लक्ष्य वैश्विक स्तर पर UPI की स्वीकार्यता को बढ़ाना और एक वास्तविक अंतर-संचालनीय वैश्विक भुगतान नेटवर्क बनाना है। क्यूएनबी के साथ साझेदारी इसी दिशा में एक कदम है। यह लाखों भारतीय यात्रियों को सहज, सुरक्षित डिजिटल लेनदेन करने और नकदी पर उनकी निर्भरता कम करने में मदद करेगी। जैसे-जैसे यूपीआई अपनी पहचान बना रहा है, हम अंतर-संचालनीयता को बढ़ावा देने और उपयोगकर्ताओं के लिए सीमा-पार भुगतान अनुभव को परेशानी मुक्त बनाने पर केंद्रित हैं।"
क्यूएनबी के समूह मुख्य व्यवसाय अधिकारी, यूसुफ महमूद अल-नेमा ने कहा, "हम कतर में UPI की शुरुआत UPI Started in Qatar) को लेकर उत्साहित हैं और भुगतान परिदृश्य में नवाचार में अग्रणी होने पर गर्व महसूस करते हैं। यह उपलब्धि न केवल भारतीय यात्रियों के लिए सुविधा को बढ़ाती है, बल्कि कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देकर, खुदरा और पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा देकर और भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में अंतर-संचालनीयता को मजबूत करके कतरी बाजार के लिए महत्वपूर्ण लाभ भी लाती है। महत्वपूर्ण रूप से, यह स्थानीय व्यापारियों को अधिक ग्राहकों को आकर्षित करके और उन्हें सहज डिजिटल भुगतान विकल्प प्रदान करके फलने-फूलने में भी सक्षम बनाएगा।"
यह भी पढ़ें- इस मुस्लिम देश में भारत ने लहराया परचम, इस टेक्नोलॉजी से मचाया तहलका; देखते रह गए पाकिस्तान और बांग्लादेश
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।