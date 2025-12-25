Language
    Ration Card में गलत नाम, पता और जन्मतिथि घर बैठे कैसे बदले, बहुत आसान है ये तरीका; देखें पूरा प्रोसेस

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 02:36 PM (IST)

    राशन कार्ड (Ration Card) हर आम आदमी की जरूरत है। राशन कार्ड के जरिए आप फ्री या कम कीमत पर राशन ले सकते हैं। बिना राशन कार्ड के फ्री राशन मिलना संभव नह ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। राशन कार्ड (Ration Card के बिना आप फ्री या कम पैसों में राशन नहीं ले सकते। फ्री में राशन लेने के लिए या राशन से जुड़े स्कीम का फायदा उठाने के लिए राशन कार्ड होना जरूरी है। राशन कार्ड का इस्तेमाल आप राशन के अलावा अलग-अलग स्कीम में कर सकते हैं। 

    कई सरकारी स्कीम में राशन कार्ड की फोटोकॉपी मांगी जाती है। इसलिए अगर इसमें डिटेल गलत हो, तो स्कीम का फायदा मिलने में परेशानी आ सकती है। इसलिए राशन में दर्ज हर डिटेल सही और अपडेट होनी चाहिए। आइए फटाफट जान लेते हैं कि आप राशन कार्ड में दर्ज गलत नाम, पता या जन्मतिथि को कैसे सही कर सकते हैं। 

    Ration Card में नाम कैसे बदले?

    सबसे पहले आप अपने स्टेट की राशन कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए।

    • अब  यहां आपको करेक्शन फॉर्म ढूंढना होगा।
    • अब इस फॉर्म में मांगी गई डिटेल और सही नाम दर्ज करें।
    • इसके साथ ही अगर कोई डॉक्यूमेंट मांगा गया है, इसे स्कैन कर सबमिट करें। 
    • अंत में फॉर्म आप वेबसाइट पर ही सबमिट कर दें। 

    अगर आपके राज्य की राशन कार्ड वेबसाइट में करेक्शन फॉर्म उपलब्ध नहीं है, तो पास के राशन दफ्तर जाकर भी ये काम कर सकते हैं। 

    Ration Card में गलत पता कैसे बदले?

    • गलत पता या नया पता अपडेट करने के लिए भी आपको करेक्शन फॉर्म भरना होगा। 
    • इस फॉर्म में मांगी गई डिटेल और डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर सबमिट करें। 
    • डॉक्यूमेंट में आपसे एड्रेस प्रूफ जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल इत्यादि मांगा जा सकता है। 

    इसके साथ ही आइडेंटी प्रूफ के लिए आधार, पैन कार्ड मांगा जा सकता है।

    Ration Card में गलत जन्मतिथि कैसे बदले?

    इसके लिए भी आपको करेक्शन फॉर्म की जरूरत होगी। ये करेक्शन फॉर्म  के लिए आपको MeeSeva Office वेबसाइट पर जाना होगा। 

    अब फॉर्म में मांगी गई डिटेल और प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना होगा। 



