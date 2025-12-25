Ration Card में गलत नाम, पता और जन्मतिथि घर बैठे कैसे बदले, बहुत आसान है ये तरीका; देखें पूरा प्रोसेस

नई दिल्ली। राशन कार्ड (Ration Card के बिना आप फ्री या कम पैसों में राशन नहीं ले सकते। फ्री में राशन लेने के लिए या राशन से जुड़े स्कीम का फायदा उठाने के लिए राशन कार्ड होना जरूरी है। राशन कार्ड का इस्तेमाल आप राशन के अलावा अलग-अलग स्कीम में कर सकते हैं।

कई सरकारी स्कीम में राशन कार्ड की फोटोकॉपी मांगी जाती है। इसलिए अगर इसमें डिटेल गलत हो, तो स्कीम का फायदा मिलने में परेशानी आ सकती है। इसलिए राशन में दर्ज हर डिटेल सही और अपडेट होनी चाहिए। आइए फटाफट जान लेते हैं कि आप राशन कार्ड में दर्ज गलत नाम, पता या जन्मतिथि को कैसे सही कर सकते हैं।

Ration Card में नाम कैसे बदले? सबसे पहले आप अपने स्टेट की राशन कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए। अब यहां आपको करेक्शन फॉर्म ढूंढना होगा।

अब इस फॉर्म में मांगी गई डिटेल और सही नाम दर्ज करें।

इसके साथ ही अगर कोई डॉक्यूमेंट मांगा गया है, इसे स्कैन कर सबमिट करें।

अंत में फॉर्म आप वेबसाइट पर ही सबमिट कर दें। अगर आपके राज्य की राशन कार्ड वेबसाइट में करेक्शन फॉर्म उपलब्ध नहीं है, तो पास के राशन दफ्तर जाकर भी ये काम कर सकते हैं।