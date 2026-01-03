UP Richest Cities: उत्तर प्रदेश के 5 सबसे अमीर शहर, इनके बिना यूपी की चमक है फीकी; लिस्ट मे चौंकाने वाले नाम
नई दिल्ली। UP Richest Cities: उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जो दिल्ली की सत्ता का रास्ता खोलता है। इस प्रदेश में 75 जिले हैं और सबकी अपनी खासियत है। यह राज्य सिर्फ राजनीति के लिए ही नहीं बल्कि अपनी विकसित रफ्तार के लिए भी जाना जाता है। यूपी की पहचान में उसके हर एक जिले की का महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा 5 ऐसे प्रमुख शहरों का योगदान सबसे ज्यादा है जो प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे आगे हैं।
आज हम आपको यूपी के उन 5 प्रमुख शहरों के बारे में बताएंगे जिनकी प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। इस लिस्ट में कुछ चौंकाने वाले जिलों का नाम शामिल है। आइए जानते हैं कि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से यूपी के 5 सबसे अमीर जिले ( UP Richest District) कौन से हैं।
UP Richest Cities: कौन हैं यूपी के पांच सबसे अमीर जिले?
गौतम बुद्ध नगर/नोएडा
लखनऊ
गाजियाबाद
हमीरपुर
सोनभद्र
प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से ये यूपी के पांच सबसे अमीर जिले हैं। इनकी प्रति व्यक्ति आय अन्य जिलों से ज्यादा है। आइए जानते हैं कि इन पांचों जिलों की प्रति व्यक्ति आय क्या है।
इस लिस्ट में नंबर वन पर है गौतमबुद्ध नगर, जिसे बहुत से लोग नोएडा के नाम से जानते हैं। प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से नोएडा यूपी का सबसे अमीर शहर है। गौतमबुद्ध नगर की प्रति व्यक्ति आय 1017758 रुपये है।
प्रति व्यक्ति आय के मामले में यूपी का दूसरा सबसे बड़ा जिला राजधानी लखनऊ है। नवाबों के शहर लखनऊ की प्रति व्यक्ति आय 216734 रुपये है।
गाजियाबाद प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से यूपी का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। गाजियाबाद की प्रति व्यक्ति आय 211505 रुपये है।
चौथे नंबर पर चौंकाने वाला नाम हमीरपुर का है। बहुत कम लोगों ने ही ये सोचा होगा कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में यूपी का चौथा सबसे बड़ा जिला हमीरपुर होगा। इस शहर की प्रति व्यक्ति आय 146794 रुपये है।
पांचवें नंबर पर सोनभद्र है। सोनभद्र की प्रति व्यक्ति आय 144578 रुपये है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में यह यूपी का पांचवां सबसे बड़ा जिला है।
नोट: यह डेटा 2023-24 के डेटा पर आधारित है।
