Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पहले बस चलाई, फिर बेचा बाइक-टायर, कैसे इस शख्स ने बनाई 77270 करोड़ रुपये की कंपनी?

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 06:26 PM (IST)

    TVS ग्रुप के संस्थापक टीवी सुंदरम अयंगर (TVS Founder) की कहानी प्रेरणादायक है, जिन्होंने एक छोटी बस सेवा से शुरुआत करके भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कं ...और पढ़ें

    Hero Image

    TVS Group के फाउंडर टीवी सुंदरम अयंगर की सक्सेस स्टोरी

    नई दिल्ली। कड़ी मेहनत, दूरदर्शिता और सही समय पर लिए गए फैसले न सिर्फ किसी व्यक्ति की किस्मत बदलते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मजबूत नींव तैयार करते (TVS Group Success Story) हैं। ऐसी ही प्रेरक कहानी है TVS Group के फाउंडर टीवी सुंदरम अयंगर की, जिन्होंने एक साधारण बस सेवा से शुरुआत कर भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक की नींव रखी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वकील से उद्योगपति बनने तक का सफर

    टीवी सुंदरम अयंगर का जन्म 22 मार्च 1877 को तमिलनाडु के तिरुक्कुरंगुडी में हुआ था। शुरुआती दौर में उन्होंने कानून की पढ़ाई की और वकील के रूप में करियर शुरू किया। इसके बाद उन्होंने भारतीय रेलवे और एक बैंक में भी काम किया। हालांकि, नौकरी के दौरान ही उन्हें महसूस हुआ कि उनका असली सपना अपना खुद का व्यवसाय खड़ा करना है।

    बस सेवा से हुई TVS की शुरुआत

    साल 1911 में टीवी सुंदरम अयंगर ने टीवी सुंदरम अयंगर एंड संस लिमिटेड की स्थापना की। इसकी शुरुआत मदुरै में एक छोटी-सी बस सेवा से हुई। उस दौर में यह अपने आप में एक बड़ा कदम था, क्योंकि दक्षिण भारत में संगठित सड़क परिवहन लगभग नहीं के बराबर था। उनकी बस सेवा ने पूरे मद्रास प्रेसीडेंसी में परिवहन की तस्वीर बदल दी।

    संकट को अवसर में बदला

    टीवी सुंदरम अयंगर सिर्फ व्यवसायी नहीं, बल्कि दूरदर्शी नवप्रवर्तक भी थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब ईंधन की भारी कमी हो गई, तो उन्होंने TVS Gas Plant की शुरुआत कर इस समस्या का समाधान निकाला। इसके अलावा रबर रिट्रेडिंग, ऑटो सर्विस और डिस्ट्रीब्यूशन जैसे क्षेत्रों में कदम रखकर उन्होंने बाजार की जरूरतों के अनुसार खुद को ढाला।
    1950 के दशक में उनकी कंपनी मद्रास ऑटो सर्विस भारत में जनरल मोटर्स की सबसे बड़ी डीलर बन गई, जिसने TVS को ऑटोमोबाइल सेक्टर में नई पहचान दिलाई।

    परिवार के साथ बढ़ा साम्राज्य

    टीवी सुंदरम अयंगर के बेटों टी.एस. राजम, टी.एस. संथानम, टी.एस. श्रीनिवासन और टी.एस. कृष्णा ने कंपनी को अलग-अलग क्षेत्रों में विस्तार दिया। उनके निधन (1955) के बाद भी परिवार ने उनके विजन को आगे बढ़ाया।
    आज TVS Group ऑटोमोबाइल, बाइक-टायर, ऑटो पार्ट्स, फाइनेंस और आईटी सेवाओं समेत कई क्षेत्रों में काम कर रहा है। समूह का सालाना कारोबार करीब 8.5 अरब डॉलर (करीब 77270 करोड़ रुपये) है और इसमें 60 हजार से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं।

    यह भी पढ़ें: बिस्किट बेचकर कमा लिए 78000 करोड़ रुपये, कौन हैं विजय चौहान एंड फैमिली, 100 साल से मशहूर इनका कारोबार

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US