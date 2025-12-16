पहले बस चलाई, फिर बेचा बाइक-टायर, कैसे इस शख्स ने बनाई 77270 करोड़ रुपये की कंपनी?

नई दिल्ली। कड़ी मेहनत, दूरदर्शिता और सही समय पर लिए गए फैसले न सिर्फ किसी व्यक्ति की किस्मत बदलते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मजबूत नींव तैयार करते (TVS Group Success Story) हैं। ऐसी ही प्रेरक कहानी है TVS Group के फाउंडर टीवी सुंदरम अयंगर की, जिन्होंने एक साधारण बस सेवा से शुरुआत कर भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक की नींव रखी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वकील से उद्योगपति बनने तक का सफर टीवी सुंदरम अयंगर का जन्म 22 मार्च 1877 को तमिलनाडु के तिरुक्कुरंगुडी में हुआ था। शुरुआती दौर में उन्होंने कानून की पढ़ाई की और वकील के रूप में करियर शुरू किया। इसके बाद उन्होंने भारतीय रेलवे और एक बैंक में भी काम किया। हालांकि, नौकरी के दौरान ही उन्हें महसूस हुआ कि उनका असली सपना अपना खुद का व्यवसाय खड़ा करना है।

बस सेवा से हुई TVS की शुरुआत साल 1911 में टीवी सुंदरम अयंगर ने टीवी सुंदरम अयंगर एंड संस लिमिटेड की स्थापना की। इसकी शुरुआत मदुरै में एक छोटी-सी बस सेवा से हुई। उस दौर में यह अपने आप में एक बड़ा कदम था, क्योंकि दक्षिण भारत में संगठित सड़क परिवहन लगभग नहीं के बराबर था। उनकी बस सेवा ने पूरे मद्रास प्रेसीडेंसी में परिवहन की तस्वीर बदल दी।

संकट को अवसर में बदला टीवी सुंदरम अयंगर सिर्फ व्यवसायी नहीं, बल्कि दूरदर्शी नवप्रवर्तक भी थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब ईंधन की भारी कमी हो गई, तो उन्होंने TVS Gas Plant की शुरुआत कर इस समस्या का समाधान निकाला। इसके अलावा रबर रिट्रेडिंग, ऑटो सर्विस और डिस्ट्रीब्यूशन जैसे क्षेत्रों में कदम रखकर उन्होंने बाजार की जरूरतों के अनुसार खुद को ढाला।

1950 के दशक में उनकी कंपनी मद्रास ऑटो सर्विस भारत में जनरल मोटर्स की सबसे बड़ी डीलर बन गई, जिसने TVS को ऑटोमोबाइल सेक्टर में नई पहचान दिलाई।