Bitcoin Crash हुआ तो गिर गई ट्रंप की नेटवर्थ, एक झटके में साफ हुए ₹9800 करोड़; अब कितनी रह गई संपत्ति?

नई दिल्ली| बिटकॉइन की गिरती कीमतों ने दुनिया भर के क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को हिलाकर रख दिया है। लेकिन सबसे बड़ा झटका अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगा है। उनकी कुल संपत्ति में अचानक भारी गिरावट (Trump Net Worth Fall) आ गई है। फोर्ब्स की ताजा रिपोर्ट बताती है कि ट्रंप की नेटवर्थ 1.1 अरब डॉलर यानी करीब 9,800 करोड़ रुपए कम हो गई। इसकी सबसे बड़ी वजह बनी है क्रिप्टो मार्केट में मचा हाहाकार और बिटकॉइन का तेज क्रैश।

TMTG का शेयर लुढ़का, नेटवर्थ पर सीधा असर फोर्ब्स के मुताबिक, ट्रंप की कुल संपत्ति अब 6.2 अरब डॉलर (करीब 55,251 करोड़ रुपए) रह गई है, जबकि सितंबर में यह 7.3 अरब डॉलर (65,054) थी। उनकी टेक कंपनी TMTG (Trump Media & Technology Group) का शेयर DJT टिकर पर ट्रेड करता है और इसमें ऐतिहासिक गिरावट दर्ज हुई। पिछले शुक्रवार को जब क्रिप्टो मार्केट धड़ाम हुई, उसी दिन TMTG का शेयर 10.18 डॉलर तक गिर गया, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। यह शेयर पिछले 1 महीने में शेयर 35% टूटा, जबकि पिछले 6 महीनों में कुल गिरावट 55% दर्ज हुई है। यानी क्रिप्टो क्रैश का सीधा झटका उनकी कंपनी और फिर उनकी नेटवर्थ पर लगा।

क्रिप्टो निवेश से चमकी किस्मत… और फिर डूब गया खेल रिपोर्ट बताती है कि ट्रंप और उनके परिवार की कमाई का बड़ा हिस्सा क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट से जुड़ा था। उनका घोषित बिजनेस World Liberty Financial क्रिप्टो सेक्टर में बड़ा दांव था, जिसमें क्रिप्टो उद्यमी जस्टिन सन ने 75 मिलियन डॉलर का निवेश किया था। कंपनी ने कुल 100 अरब $WLFI टोकन जारी किए, जिनमें से 22.5 अरब टोकन एक ऐसी फर्म को गए जिसमें ट्रंप की 70% हिस्सेदारी बताई जाती है। लॉन्च के समय एक टोकन की कीमत $0.31 थी। फिलहाल ये कीमत गिरकर $0.158 रह गई। यानी टोकन मूल्य आधा से भी कम हो चुका है।

कंपनी को तगड़ा घाटा, Bitcoin ने तोड़ी कमर SEC की एक फाइलिंग के मुताबिक, ट्रंप की कंपनी ने तीसरी तिमाही में 54.8 मिलियन डॉलर का घाटा दिखाया। कंपनी की बिटकॉइन होल्डिंग्स में ही 48 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। हालांकि Cronos होल्डिंग से 33 मिलियन डॉलर का फायदा भी हुआ, लेकिन कुल मिलाकर बैलेंस बिगड़ गया। ट्रंप ने भले ही कहा हो कि वे राष्ट्रपति पद पर आने के बाद बिजनेस से खुद को अलग कर चुके हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि क्रिप्टो से जुड़ी कंपनियों का असर अभी भी उनकी नेटवर्थ पर भारी पड़ रहा है।