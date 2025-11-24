Bitcoin Crash हुआ तो गिर गई ट्रंप की नेटवर्थ, एक झटके में साफ हुए ₹9800 करोड़; अब कितनी रह गई संपत्ति?
Trump Net Worth Fall: बिटकॉइन की कीमतों में गिरावट से डोनाल्ड ट्रंप की संपत्ति में भारी कमी आई है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार, उनकी संपत्ति में 1.1 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, जिसका मुख्य कारण क्रिप्टो बाजार में उथल-पुथल है। ट्रंप की कंपनी TMTG के शेयर में भी गिरावट आई है, जिससे उनकी संपत्ति पर सीधा असर पड़ा है। क्रिप्टो निवेश से पहले उनकी संपत्ति बढ़ रही थी, लेकिन अब नुकसान हो रहा है।
नई दिल्ली| बिटकॉइन की गिरती कीमतों ने दुनिया भर के क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को हिलाकर रख दिया है। लेकिन सबसे बड़ा झटका अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगा है। उनकी कुल संपत्ति में अचानक भारी गिरावट (Trump Net Worth Fall) आ गई है। फोर्ब्स की ताजा रिपोर्ट बताती है कि ट्रंप की नेटवर्थ 1.1 अरब डॉलर यानी करीब 9,800 करोड़ रुपए कम हो गई। इसकी सबसे बड़ी वजह बनी है क्रिप्टो मार्केट में मचा हाहाकार और बिटकॉइन का तेज क्रैश।
TMTG का शेयर लुढ़का, नेटवर्थ पर सीधा असर
फोर्ब्स के मुताबिक, ट्रंप की कुल संपत्ति अब 6.2 अरब डॉलर (करीब 55,251 करोड़ रुपए) रह गई है, जबकि सितंबर में यह 7.3 अरब डॉलर (65,054) थी। उनकी टेक कंपनी TMTG (Trump Media & Technology Group) का शेयर DJT टिकर पर ट्रेड करता है और इसमें ऐतिहासिक गिरावट दर्ज हुई। पिछले शुक्रवार को जब क्रिप्टो मार्केट धड़ाम हुई, उसी दिन TMTG का शेयर 10.18 डॉलर तक गिर गया, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। यह शेयर पिछले 1 महीने में शेयर 35% टूटा, जबकि पिछले 6 महीनों में कुल गिरावट 55% दर्ज हुई है। यानी क्रिप्टो क्रैश का सीधा झटका उनकी कंपनी और फिर उनकी नेटवर्थ पर लगा।
पहले बढ़ रही थी ट्रंप की दौलत, फिर हुआ 'खेल'
दिलचस्प बात ये है कि सितंबर 2025 तक ट्रंप की संपत्ति तेजी से बढ़ रही थी। एक साल में उनकी नेटवर्थ में 3 अरब डॉलर का उछाल आया था। इसी दम पर वे Forbes 400 US Richest List में 201वें नंबर पर शामिल हुए थे। लेकिन अब अचानक हुए इस क्रैश ने सारी बढ़त मिटा दी।
क्रिप्टो निवेश से चमकी किस्मत… और फिर डूब गया खेल
रिपोर्ट बताती है कि ट्रंप और उनके परिवार की कमाई का बड़ा हिस्सा क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट से जुड़ा था। उनका घोषित बिजनेस World Liberty Financial क्रिप्टो सेक्टर में बड़ा दांव था, जिसमें क्रिप्टो उद्यमी जस्टिन सन ने 75 मिलियन डॉलर का निवेश किया था। कंपनी ने कुल 100 अरब $WLFI टोकन जारी किए, जिनमें से 22.5 अरब टोकन एक ऐसी फर्म को गए जिसमें ट्रंप की 70% हिस्सेदारी बताई जाती है। लॉन्च के समय एक टोकन की कीमत $0.31 थी। फिलहाल ये कीमत गिरकर $0.158 रह गई। यानी टोकन मूल्य आधा से भी कम हो चुका है।
कंपनी को तगड़ा घाटा, Bitcoin ने तोड़ी कमर
SEC की एक फाइलिंग के मुताबिक, ट्रंप की कंपनी ने तीसरी तिमाही में 54.8 मिलियन डॉलर का घाटा दिखाया। कंपनी की बिटकॉइन होल्डिंग्स में ही 48 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। हालांकि Cronos होल्डिंग से 33 मिलियन डॉलर का फायदा भी हुआ, लेकिन कुल मिलाकर बैलेंस बिगड़ गया। ट्रंप ने भले ही कहा हो कि वे राष्ट्रपति पद पर आने के बाद बिजनेस से खुद को अलग कर चुके हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि क्रिप्टो से जुड़ी कंपनियों का असर अभी भी उनकी नेटवर्थ पर भारी पड़ रहा है।
Bitcoin 125,000 डॉलर से गिरकर 86,174 डॉलर
दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन भी लगातार फिसल रही है।
- हाई: 125,000 डॉलर (6 अक्टूबर)
- मौजूदा कीमत: 86,174 डॉलर
- गिरावट: 30% से ज्यादा
- सिर्फ एक महीने में 22% का नुकसान
यानी बिटकॉइन का क्रैश ट्रंप की संपत्ति को भी साथ लेकर नीचे गिर गया।
(डिस्क्लेमर: यहां क्रिप्टो को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
कृपया धैर्य रखें।