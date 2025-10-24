एक विज्ञापन देखकर आग बबूला हुए ट्रंप, कनाडा से रोकी ट्रेड डील; कहा- एंटी टैरिफ है Ad

नई दिल्ली। US Canada trade crisis: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप एक विज्ञापन से इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने कनाडा के साथ होने वाली ट्रेड डील को ही रोक दिया। उन्होंने विज्ञापन को एंटी टैरिफ बताते हुए ट्रेड डील को रोकने की बात कही। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह विज्ञापन "फर्जी" और "बहुत बुरा" था, और कहा कि ट्रेड बातचीत "अब यहीं खत्म की जाती है"। उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने कनाडा (Canada trade negotiations) से आने वाले कई इंपोर्ट्स पर 35% टैक्स लगाया है, साथ ही कार और स्टील मैन्युफैक्चरिंग जैसी खास इंडस्ट्रीज को टारगेट करते हुए अलग-अलग टैरिफ भी लगाए हैं। ओंटारियो को इससे खासकर बहुत नुकसान हुआ है।

ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कनाडा के ओंटारियो प्रांत की सरकार द्वारा पिछले हफ्ते जारी किए गए एक विज्ञापन के जवाब में बातचीत रद्द कर दी, जिसमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के एक भाषण का ऑडियो था, जिसमें उन्होंने विदेशी सामानों पर टैरिफ (anti tariff advertisement) की आलोचना की थी।

Trump ने क्या कहा? उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा, “रोनाल्ड रीगन फाउंडेशन ने अभी-अभी अनाउंस किया है कि कनाडा ने धोखे से एक विज्ञापन का इस्तेमाल किया है, जो FAKE है, जिसमें रोनाल्ड रीगन टैरिफ के बारे में नेगेटिव बातें कह रहे हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट और दूसरी अदालतों के फैसले में दखल देना” था, और उन्होंने टैरिफ को अमेरिकी इकॉनमी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी बताया। उनके इस बहुत बुरे बर्ताव के आधार पर, कनाडा के साथ सभी ट्रेड बातचीत यहीं खत्म की जाती हैं।”

1987 की स्पीच में, रीगन ने टैरिफ की कड़ी आलोचना करते हुए कहा था कि यह "हर अमेरिकी मजदूर और कंज्यूमर" को नुकसान पहुंचा रहा है और "भयंकर ट्रेड वॉर शुरू कर रहा है।" ऐड टेलीकास्ट होने के बाद, रोनाल्ड रीगन फाउंडेशन ने दावा किया कि यह स्पीच को "गलत तरीके से दिखा रहा है", और ओंटारियो सरकार ने क्लिप इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं ली थी।