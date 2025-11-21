Language
    कितनी है फाइटर जेट Tejas की कीमत, कौन-सी भारतीय कंपनी बनाती है यह लड़ाकू विमान, कितना बड़ा है डिफेंस कारोबार

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 06:16 PM (IST)

    दुबई के एयर शो में फाइटर जेट तेजस का क्रैश होना हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। क्योंकि, यह डिफेंस कंपनी तेजस का निर्माण करती है। हाल ही में भारत सरकार ने एचएएल को तेजस MK-1A किस्म के 97 विमानों का ऑर्डर दिया था और इस डील की वैल्यू 623.70 अरब रुपये है।

    नई दिल्ली। दुबई के एयर शो में फाइटर जेट तेजस (Tejas Jet Crash) का क्रैश होना भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका है। यह स्वदेशी विमान भारतीय सेना के बेड़े में भी शामिल है इसलिए इंडियन एयरफोर्स ने जांच के आदेश देते हुए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी गठित कर दी है। यह दूसरा मौका है जब तेजस विमान क्रैश हुआ है इससे पहले 2024 में राजस्थान के पोकरण में युद्धाभ्यास के दौरान इंजन फेल होने की वजह से तेजस फाइटर जेट क्रैश हो चुका है।

    क्या आप जानते हैं एक तेजस विमान की कीमत क्या है और इसका निर्माण कौन-सी भारतीय कंपनी करती है। आइये आपको बताते हैं तेजस फाइटर जेट से जुड़ी हर एक जानकारी

    क्या है Tejas जेट?

    तेजस, भारत में निर्मित एक एकल इंजन वाला, मल्टी-परपज वाला हल्का लड़ाकू विमान है। इस विमान को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (ADA) ने भारतीय वायुसेना के लिए संयुक्त रूप से विकसित किया है। खास बात है कि तेजस भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है, हालांकि इसमें विदेशी इंजन लगा है।

    हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा तैयार तेजस कई कार्यों को करने में सक्षम है, जिसमें दुश्मन के विमानों को हवाई मार्ग से रोकना, हवा से सतह पर हमला करना और जहाज-रोधी ऑपरेशन शामिल हैं।

    कितनी है तेजस विमान की कीमत?

    भारत सरकार ने इस साल सितंबर में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) से स्वदेशी लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 623.70 अरब रुपये (7.03 अरब डॉलर) के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। इस डील के तहत एचएएल को तेजस MK-1A किस्म के 97 विमानों के ऑर्डर की आपूर्ति करनी है और यह ऑर्डर वित्तीय वर्ष 2027-28 से 6 साल की अवधि में पूरा करना है।

    इन 97 जेट के ऑर्डर की कीमत 62,370 करोड़ रुपये है, ऐसे में एक तेजस विमान की कीमत 642 करोड़ रुपये हो सकती है। हालांकि, इन विमानों में कई तरह के वर्जन और कस्टमाइजेशन के चलते प्राइस घट-बढ़ जाते हैं। वहीं, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक तेजस फाइटर जेट्स की कीमत लगभग 639 करोड़ रुपये बताई गई है।

    कितना बड़ा है HAL का डिफेंस कारोबार

    हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, सरकारी डिफेंस कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 3 लाख करोड़ से ज्यादा है। यह कंपनी विमान और हेलीकॉप्टरों के निर्माण और विमान और हेलीकॉप्टरों की रिपेयरिंग व मेंटनेंस का बिजनेस करती है। एचएएल शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी है और इसके स्टॉक का प्राइस 4595 रुपये है।

