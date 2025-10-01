'TCS जबरन इस्तीफे ले रही', कर्मचारियों ने महाराष्ट्र सीएम से लगाई गुहार; अब कंपनी ने दिया ऐसा जवाब!

TCS पर छंटनी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। IT कर्मचारियों के संगठन नैसेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एम्प्लॉई सीनेट (NITES) ने महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस को ईमेल भेजकर दावा किया है कि टीसीएस कर्मचारियों से जबरन इस्तीफे ले रही है। जिस पर कंपनी का बयान भी सामने आया है। टीसीएस का कहना है कि यह जानकारी भ्रामक और बिल्कुल गलत है।

नई दिल्ली| देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) पर छंटनी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आईटी कर्मचारियों के संगठन नैसेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एम्प्लॉई सीनेट (NITES) ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ईमेल लिखकर दावा किया है कि कंपनी जबरन इस्तीफे ले रही है और बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को निकाल रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

2500 कर्मचारियों को इस्तीफे के लिए किया मजबूर NITES का कहना है कि टीसीएस के पुणे ऑफिस में हाल ही में करीब 2,500 कर्मचारियों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया या अचानक नौकरी से हटा दिया गया। संगठन ने इसे 'गंभीर संकट' बताते हुए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

NITES का आरोप- न नोटिस दिया और न ही... NITES के अध्यक्ष हरप्रीत सिंह सलूजा ने कहा कि, "TCS ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, 1947 का उल्लंघन किया है। न तो सरकार को नोटिस दिया गया और न ही कर्मचारियों को उचित प्रक्रिया के तहत हटाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी कर्मचारियों पर दबाव डालकर उन्हें इस्तीफा देने को मजबूर कर रही है।" यह भी पढ़ें- TCS ने सैकड़ों कर्मचारियों को दी गुड न्यूज, 3 महीने से रुकी हायरिंग कंफर्म की; 5 महीने से रुका इंक्रीमेंट भी शुरू TCS का जवाब- गलत और भ्रामक जानकारी दूसरी ओर, TCS ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि,