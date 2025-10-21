वेणु श्रीनिवासन पर टाटा ट्रस्ट्स ने लिया बड़ा फैसला, विवाद के बीच आम सहमति से निर्णय, अब मेहली मिस्त्री पर नजरें

नई दिल्ली। टाटा ट्रस्ट्स (Tata Trusts) ने सर्वसम्मति से वेणु श्रीनिवासन (Venu Srinivasan reappoints) को आजीवन ट्रस्टी के रूप में फिर से नियुक्त कर दिया है। खास बात है कि टाटा ग्रुप में वेणु श्रीनिवासन को लेकर ही विवाद गहराया था। दरअसल, टाटा ट्रस्ट्स के कुछ ट्रस्टियों ने पूर्व भारतीय रक्षा सचिव विजय सिंह को टाटा संस के बोर्ड से एक नॉमिनी डायरेक्टर के तौर पर हटा दिया था और वेणु श्रीनिवासन को भी हटाने की कोशिश की थी। ये दोनों व्यक्ति नोएल टाटा के करीबी माने जाते हैं। इसके बाद टाटा समूह में नोएल टाटा और एन चंद्रशेखरन के बीच मतभेद बढ़ गए थे।

वेणु श्रीनिवासन की पुनर्नियुक्ति और संगठन के अंदर कथित आंतरिक विभाजन के बीच अब सभी की निगाहें मेहली मिस्त्री के कार्यकाल के रेनेवल से जुड़े फैसले पर टिकी हैं। श्रीनिवासन की इस सप्ताह पुनर्नियुक्ति, 23 अक्टूबर को समाप्त हो रहे उनके कार्यकाल से पहले, टाटा ट्रस्ट्स के अंदर चल रहे विवाद की खबरों के बीच हुई है। दरअसल, एक गुट नोएल टाटा के साथ जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिन्होंने रतन टाटा की मृत्यु के बाद अध्यक्ष का पद संभाला था, और दूसरे गुट में वे लोग शामिल हैं जिन्हें एन चंद्रशेखरन गुट का माना जाता है।

सर्वसम्मति से हुई पुनर्नियुक्ति इस मामले की सीधी जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया कि टीवीएस समूह के मानद चेयरमैन श्रीनिवासन की पुनर्नियुक्ति सर्वसम्मति से हुई है। हालांकि, टाटा ट्रस्ट्स ने इस खबर पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। अब सारा ध्यान मेहली मिस्त्री के कार्यकाल के रेनेवल पर है, जो 28 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है।

क्या मेहली मिस्त्री को मिलेगा फिर से मौका? मेहली मिस्त्री की पुनर्नियुक्ति पर लोगों की राय विभाजित है कि क्या उनका कार्यकाल स्वतः जारी रहेगा या आजीवन कार्यकाल के लिए ट्रस्टियों की सर्वसम्मति से स्वीकृति की आवश्यकता होगी। टाटा ट्रस्ट्स, जो सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट समेत कई धर्मार्थ ट्रस्टों की देखरेख करने वाली संस्था है, उसके पास टाटा संस में 66 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जो 156 वर्ष पुराने टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी है। इसमें 30 लिस्टेड कंपनियों समेत लगभग 400 कंपनियां शामिल हैं।