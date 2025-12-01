Language
    TATA Group की इन दो होटल को मिली मिशेलिन की 3 कीज, देश में पहली बार किसी होटल को मिला ये सम्मान; क्या है इसका मतलब?

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 05:05 PM (IST)

    टाटा ग्रुप की होटल चेन IHCL के ताज लेक पैलेस (उदयपुर) और ताज फलकनुमा पैलेस (हैदराबाद) को मिशेलिन गाइड ने 'थ्री कीज' से सम्मानित किया है। यह सम्मान पहली बार किसी भारतीय होटल को मिला है। मिशेलिन कीज होटलों की वास्तुकला, सर्विस क्वालिटी और मेहमानों के अनुभव को मान्यता देता है। टाटा ग्रुप ने इसे भारत के लिए गौरव बताया है।

    टाटा ग्रुप की होटल चेन IHCL के ताज लेक पैलेस (उदयपुर) और ताज फलकनुमा पैलेस (हैदराबाद) को मिशेलिन गाइड ने 'थ्री कीज' से सम्मानित किया है।

    नई दिल्ली। टाटा ग्रुप की होटल चेन इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (IHCL) ने इतिहास रच दिया है। मिशेलिन गाइड ने पहली बार जारी की गई ‘मिशेलिनकीजहोटल्स 2025’ सूची में IHCL के दो आइकॉनिकपैलेस होटलों को शामिल किया है। इसमेंताज लेक पैलेस (उदयपुर) और ताज फलकनुमापैलेस (हैदराबाद) को प्रतिष्ठित ‘थ्रीकीज’ से सम्मानित किया गया है। भारत के किसी भी होटल को यह सर्वोच्च सम्मान पहली बार मिला है।

    मिशेलिन कीज होटल इंडस्ट्री में जहां मिशेलिनस्टार रेस्तरां की गुणवत्ता को परखते हैं, वहीं मिशेलिनकीज होटलों की वास्तुकला, सर्विस क्वालिटी, डिजाइन, व्यक्तित्व और मेहमानों को दिए जाने वाले अनुभव की उत्कृष्टता को मान्यता देते हैं।

    थ्रीकीज का क्या मतलब है?

    थ्री कीज का मतलब ''असाधारण ठहराव का अनुभव'' (an extraordinary stay) है। दुनिया भर में केवल चुनिंदा होटल ही इस श्रेणी में जगह बना पाते हैं। टाटा ग्रुप ने इस उपलब्धि पर गर्व जताते हुए कहा, “हमारी दो IHCL संपत्तियों को तीन-तीन प्रतिष्ठित मिशेलिनकीज मिलना भारत के लिए गौरव की बात है। यह देश की आतिथेय परंपरा को वैश्विक मंच पर नई ऊंचाई प्रदान करता है।”

    122 वर्ष पुरानी विरासत वाली ताज होटलों की यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि ब्रांडज फाइनेंस की 2025 रिपोर्ट में ताज को लगातार दूसरी बार “भारत का सबसे मजबूत ब्रांड” और “दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड” घोषित किया गया है।

    ताज की फिलॉसफीमेहमानों के साथ देखभाल से शुरू होकर विश्वास पर खत्म होती है। हर छोटी-बड़ी डिटेल में सच्चाई, प्रामाणिकता और सही तरीके से काम करने का गर्व झलकता है, जिससे मेहमानों का अनुभव लंबे समय तक याद रहता है।यह सम्मान भारतीय लग्जरी आतिथ्य क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा और दुनिया का ध्यान भारत के पैलेस होटलों की अनुपम विरासत की ओर और मजबूती से आकर्षित करेगा।


