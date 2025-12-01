TATA Group की इन दो होटल को मिली मिशेलिन की 3 कीज, देश में पहली बार किसी होटल को मिला ये सम्मान; क्या है इसका मतलब?

नई दिल्ली। टाटा ग्रुप की होटल चेन इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (IHCL) ने इतिहास रच दिया है। मिशेलिन गाइड ने पहली बार जारी की गई ‘मिशेलिनकीजहोटल्स 2025’ सूची में IHCL के दो आइकॉनिकपैलेस होटलों को शामिल किया है। इसमेंताज लेक पैलेस (उदयपुर) और ताज फलकनुमापैलेस (हैदराबाद) को प्रतिष्ठित ‘थ्रीकीज’ से सम्मानित किया गया है। भारत के किसी भी होटल को यह सर्वोच्च सम्मान पहली बार मिला है।

मिशेलिन कीज होटल इंडस्ट्री में जहां मिशेलिनस्टार रेस्तरां की गुणवत्ता को परखते हैं, वहीं मिशेलिनकीज होटलों की वास्तुकला, सर्विस क्वालिटी, डिजाइन, व्यक्तित्व और मेहमानों को दिए जाने वाले अनुभव की उत्कृष्टता को मान्यता देते हैं।

Two of our IHCL properties were honoured with 3 prestigious Michelin Keys in the Michelin Key Hotels 2025 list, a first for any hotel in the country. A remarkable milestone for our nation on the world stage! #ThisIsTata #IHCL #TajHotels #TajLakePalace #TajFalaknumaPalace… pic.twitter.com/d91XajK2x1 — Tata Group (@TataCompanies) December 1, 2025

थ्री कीज का क्या मतलब है ?

थ्री कीज का मतलब ''असाधारण ठहराव का अनुभव'' (an extraordinary stay) है। दुनिया भर में केवल चुनिंदा होटल ही इस श्रेणी में जगह बना पाते हैं। टाटा ग्रुप ने इस उपलब्धि पर गर्व जताते हुए कहा, “हमारी दो IHCL संपत्तियों को तीन-तीन प्रतिष्ठित मिशेलिनकीज मिलना भारत के लिए गौरव की बात है। यह देश की आतिथेय परंपरा को वैश्विक मंच पर नई ऊंचाई प्रदान करता है।”

122 वर्ष पुरानी विरासत वाली ताज होटलों की यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि ब्रांडज फाइनेंस की 2025 रिपोर्ट में ताज को लगातार दूसरी बार “भारत का सबसे मजबूत ब्रांड” और “दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड” घोषित किया गया है।