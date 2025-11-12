150 साल पुराने टाटा समूह में नया युग! 5वीं पीढ़ी के नेविल टाटा की एंट्री, 32 की उम्र में अब तक क्या-क्या किया

नई दिल्ली। भारत के सबसे बड़े और 150 साल पुराने औद्योगिक घराने (Tata Family History) ने देश को जमशेदजी टाटा और जेआरडी टाटा से लेकर रतन टाटा तक कई बेहतरीन उद्यमी दिए हैं, और अब इस महान बिजनेस विरासत को संभालने के लिए 5वीं पीढ़ी के युवा उद्यमी नेविल टाटा का आगमन हुआ है। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा के बेटे नेविल टाटा को सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) के बोर्ड में शामिल किया गया है। नेविल की एंट्री के साथ ही टाटा समूह की दिग्गज इकाई में नई पीढ़ी का आगमन हो गया है। हालांकि, नेविल पहले से ही जेआरडी टाटा ट्रस्ट और टाटा सोशल वेलफेयर ट्रस्ट का हिस्सा रहे हैं।

टाटा ग्रुप में 32 वर्षीय नेविल टाटा की एंट्री उनके पिता नोएल टाटा के टाटा ट्रस्ट्स के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के एक साल बाद हुई है। आइये आपको बताते हैं टाटा फैमिली की इस नई पीढ़ी के युवा उद्यमी नेविल टाटा के बारे में...

नेविल टाटा का सफर अब तक नेविल टाटा, नोएल टाटा और आलू मिस्त्री के बेटे हैं, और बेयस बिज़नेस स्कूल से ग्रेजुएट हैं। 32 वर्षीय नेविल टाटा, फिलहाल जेआरडी टाटा ट्रस्ट, टाटा सोशल वेलफेयर ट्रस्ट और आरडी टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में काम कर रहे हैं, और उन्हें सर रतन टाटा ट्रस्ट में भी शामिल किया जा सकता है।

इसके अलावा, नेविल टाटा, वर्तमान में टाटा समूह की रिटेल कंपनी ट्रेंट हायपर मार्केट (जो स्टार बाजार चैन चलाती है) में बिजनेस हेड के तौर पर काम कर रहे हैं। मीडिया से बनाई रखी दूरी पिता नोएल टाटा की तरह नेविल टाटा की भी मीडिया में मौजूदगी काफी कम रही है। नेविल टाटा बेहद कमी से टाटा समूह से जुड़े इवेंट में दिखाई देते हैं, लेकिन इसके विपरीत वे टाटा समूह से जुड़ी हर अहम बैठकों में हमेशा मौजूद रहते हैं। नेविल टाटा की दो बड़ी बहनें लिहा (40 वर्षीय) और माया (37 वर्षीय) हैं, जो इंडियन होटल्स और टाटा डिजिटल से जुड़ी हुई हैं।