Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    150 साल पुराने टाटा समूह में नया युग! 5वीं पीढ़ी के नेविल टाटा की एंट्री, 32 की उम्र में अब तक क्या-क्या किया

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 04:03 PM (IST)

    नेविल टाटा, टाटा फैमिली की 5वीं पीढ़ी के सदस्य हैं और नोएल टाटा व आलू मिस्त्री के बेटे हैं। बेयस बिज़नेस स्कूल से ग्रेजुएट 32 वर्षीय नेविल टाटा, फिलहाल टाटा समूह की रिटेल कंपनी ट्रेंट हायपर मार्केट में बिजनेस हेड के तौर पर काम कर रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    नेविल टाटा को सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में शामिल किया गया।

    नई दिल्ली। भारत के सबसे बड़े और 150 साल पुराने औद्योगिक घराने (Tata Family History) ने देश को जमशेदजी टाटा और जेआरडी टाटा से लेकर रतन टाटा तक कई बेहतरीन उद्यमी दिए हैं, और अब इस महान बिजनेस विरासत को संभालने के लिए 5वीं पीढ़ी के युवा उद्यमी नेविल टाटा का आगमन हुआ है। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा के बेटे नेविल टाटा को सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) के बोर्ड में शामिल किया गया है। नेविल की एंट्री के साथ ही टाटा समूह की दिग्गज इकाई में नई पीढ़ी का आगमन हो गया है। हालांकि, नेविल पहले से ही जेआरडी टाटा ट्रस्ट और टाटा सोशल वेलफेयर ट्रस्ट का हिस्सा रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टाटा ग्रुप में 32 वर्षीय नेविल टाटा की एंट्री उनके पिता नोएल टाटा के टाटा ट्रस्ट्स के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के एक साल बाद हुई है। आइये आपको बताते हैं टाटा फैमिली की इस नई पीढ़ी के युवा उद्यमी नेविल टाटा के बारे में...

    नेविल टाटा का सफर अब तक

    नेविल टाटा, नोएल टाटा और आलू मिस्त्री के बेटे हैं, और बेयस बिज़नेस स्कूल से ग्रेजुएट हैं। 32 वर्षीय नेविल टाटा, फिलहाल जेआरडी टाटा ट्रस्ट, टाटा सोशल वेलफेयर ट्रस्ट और आरडी टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में काम कर रहे हैं, और उन्हें सर रतन टाटा ट्रस्ट में भी शामिल किया जा सकता है।

    इसके अलावा, नेविल टाटा, वर्तमान में टाटा समूह की रिटेल कंपनी ट्रेंट हायपर मार्केट (जो स्टार बाजार चैन चलाती है) में बिजनेस हेड के तौर पर काम कर रहे हैं। 

    मीडिया से बनाई रखी दूरी

    पिता नोएल टाटा की तरह नेविल टाटा की भी मीडिया में मौजूदगी काफी कम रही है। नेविल टाटा बेहद कमी से टाटा समूह से जुड़े इवेंट में दिखाई देते हैं, लेकिन इसके विपरीत वे टाटा समूह से जुड़ी हर अहम बैठकों में हमेशा मौजूद रहते हैं। नेविल टाटा की दो बड़ी बहनें लिहा (40 वर्षीय) और माया (37 वर्षीय) हैं, जो इंडियन होटल्स और टाटा डिजिटल से जुड़ी हुई हैं।

    टकराव के बाद नेविल की नियुक्ति

    टाटा संस के बोर्ड में नामित निदेशकों की नियुक्ति को लेकर ट्रस्ट के विभिन्न ट्रस्टियों के बीच हाल ही में काफी खींचतान देखने को मिली। ऐसे में नेविल टाटा की नियुक्ति शायद इस बात का संकेत है कि नोएल टाटा, टाटा ट्रस्ट में अपने नेतृत्व को मज़बूत कर रहे हैं।

    ये भी पढ़ें- मुकेश अंबानी की कंपनी ने कर दी चीन की शिकायत, जांच में जुट गई सरकार; रबर का है सारा खेल

    एक बयान के अनुसार, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने 32 वर्षीय नेविल को नियुक्त करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया, जो 2016 में अपने पिता के व्यवसाय ट्रेंट में शामिल हुए थे और कंपनी की रिटेल चैन ज़ूडियो का नेतृत्व कर रहे थे।

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US