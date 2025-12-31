टाटा ग्रुप ने बेच दिया यह 'ताज होटल', GVK ग्रुप से तोड़ा नाता, अब होटल के आगे से हटाया जाएगा ताज का नाम
टाटा समूह के होटल बिजनेस का संचालन करने वाली कंपनी इंडिय होटल्स ने ताज GVK होटल्स एंड रिसॉर्ट्स में अपनी पूरी शेयरहोल्डिंग बेच दी है। हिस्सेदारी बेचने ...और पढ़ें
नई दिल्ली। टाटा समूह के ताज ग्रुप की होटल्स का संचालन करने वाली कंपनी 'इंडियन होटल्स' (Indian Hotels Company) ने ताज GVK होटल्स एंड रिसॉर्ट्स (Taj GVK Hotels) में अपनी पूरी शेयरहोल्डिंग बेच दी है, और इसके साथ ही इस कंपनी के साथ उसका मालिकाना रिश्ता औपचारिक रूप से खत्म हो गया है। 30 दिसंबर को बाजार बंद होने के बाद एक्सचेंज फाइलिंग में इंडियन होटल्स ने इस बात की जानकारी दी।
कंपनी की ओर से बताया गया कि उसने ताज GVK में 25.52% हिस्सेदारी वाले 1.6 करोड़ शेयर शालिनी भूपाल को 370 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर बेच दिए हैं।
होटल के आगे से हटेगा 'ताज' का नाम
ताज जीवीके में पूरी हिस्सेदारी बेचने के बाद, होटल कंपनी अपने कॉर्पोरेट नाम से "ताज" शब्द हटाने की प्रक्रिया भी शुरू करेगी और एक नया नाम अपनाएगी। हालांकि, IHCL ने साफ़ किया कि वह पहले से मौजूद होटल ऑपरेटिंग एग्रीमेंट के तहत ताज GVK के मौजूदा होटलों को चलाना जारी रखेगी।
उधर, इस स्टैक सेल के बाद, IHCL, शालिनी भूपाल, GVK प्रमोटर परिवार के सदस्यों और कंपनी के बीच एक टर्मिनेशन एग्रीमेंट साइन किया गया। इस एग्रीमेंट के तहत, 2011 में साइन किया गया पुराना शेयरहोल्डर्स एग्रीमेंट और 2007 में साइन किया गया नाम और ट्रेडमार्क लाइसेंस एग्रीमेंट, दोनों को कैंसिल कर दिया गया है।
IHCL के अधिकारियों ने दिए इस्तीफे
इस बीच, ताज GVK होटल्स एंड रिसॉर्ट्स के बोर्ड में IHCL द्वारा नॉमिनेटेड सभी डायरेक्टर्स ने सोमवार को कारोबार खत्म होने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
ये भी पढ़ें- चीन ने शुरू किया 'चिप वॉर'? ड्रैगन का चिपमेकर्स को आदेश- फैक्ट्रियों में 50% मशीनें देसी ही हों; क्यों उठाया ये कदम?
इस महीने की शुरुआत में, IHCL ने कहा था कि वह GVK-भूपाल परिवार के साथ अपने जॉइंट वेंचर ताज GVK होटल्स एंड रिसॉर्ट्स को एक लॉन्ग-टर्म मैनेजमेंट मॉडल में बदलेगी, क्योंकि उसने अपनी पूरी 25.52% हिस्सेदारी बेचने पर सहमति दे दी है।
GVK-भूपाल परिवार 74.99% हिस्सेदारी के साथ प्रमोटर बना रहेगा। IHCL ने कहा कि यह कदम उसके कैपिटल-लाइट ग्रोथ प्लान को सपोर्ट करता है, जबकि वह मौजूदा छह होटलों और बेंगलुरु में आने वाली एक प्रॉपर्टी को मैनेज करना जारी रखेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।