टाटा ग्रुप ने बेच दिया यह 'ताज होटल', GVK ग्रुप से तोड़ा नाता, अब होटल के आगे से हटाया जाएगा ताज का नाम

नई दिल्ली। टाटा समूह के ताज ग्रुप की होटल्स का संचालन करने वाली कंपनी 'इंडियन होटल्स' (Indian Hotels Company) ने ताज GVK होटल्स एंड रिसॉर्ट्स (Taj GVK Hotels) में अपनी पूरी शेयरहोल्डिंग बेच दी है, और इसके साथ ही इस कंपनी के साथ उसका मालिकाना रिश्ता औपचारिक रूप से खत्म हो गया है। 30 दिसंबर को बाजार बंद होने के बाद एक्सचेंज फाइलिंग में इंडियन होटल्स ने इस बात की जानकारी दी।

कंपनी की ओर से बताया गया कि उसने ताज GVK में 25.52% हिस्सेदारी वाले 1.6 करोड़ शेयर शालिनी भूपाल को 370 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर बेच दिए हैं। होटल के आगे से हटेगा 'ताज' का नाम ताज जीवीके में पूरी हिस्सेदारी बेचने के बाद, होटल कंपनी अपने कॉर्पोरेट नाम से "ताज" शब्द हटाने की प्रक्रिया भी शुरू करेगी और एक नया नाम अपनाएगी। हालांकि, IHCL ने साफ़ किया कि वह पहले से मौजूद होटल ऑपरेटिंग एग्रीमेंट के तहत ताज GVK के मौजूदा होटलों को चलाना जारी रखेगी।

उधर, इस स्टैक सेल के बाद, IHCL, शालिनी भूपाल, GVK प्रमोटर परिवार के सदस्यों और कंपनी के बीच एक टर्मिनेशन एग्रीमेंट साइन किया गया। इस एग्रीमेंट के तहत, 2011 में साइन किया गया पुराना शेयरहोल्डर्स एग्रीमेंट और 2007 में साइन किया गया नाम और ट्रेडमार्क लाइसेंस एग्रीमेंट, दोनों को कैंसिल कर दिया गया है।