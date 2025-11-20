Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    TCS के बाद TATA की इस कंपनी में होने जा रही छंटनी, 50% कर्मचारियों की छुट्टी? नए CEO ने आते ही हिला दिया मार्केट

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 09:20 PM (IST)

    TCS के बाद TATA Digital में बड़े बदलाव हो रहे हैं। नए सीईओ साजिथ शिवनंदन ने आते ही 50% तक कर्मचारियों को हटाने की तैयारी कर ली है। कंपनी का ध्यान अब जीएमवी-आधारित विकास के बजाय पूरे टाटा समूह की डिजिटल इकाइयों को एक साथ लाने पर है। बिगबास्केट और क्रोमा जैसे व्यवसायों की भी समीक्षा की जा रही है। वित्त वर्ष 25 में राजस्व में गिरावट आई है, लेकिन नुकसान कम हुआ है।

    prefferd source google
    Hero Image

    TCS के बाद TATA की इस कंपनी में होने जा रही छंटनी, 50% कर्मचारियों की छुट्टी तय।

    नई दिल्ली| टीसीएस के बाद टाटा ग्रुप की डिजिटल यूनिट टाटा डिजिटल (Tata Digital Layoff) एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। कंपनी में सितंबर में आए नए सीईओ साजिथ शिवनंदन (Tata Digital CEO Sajith Sivanandan) ने आते ही सबसे कड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक, टाटा की संयुक्त ऐप Tata Neu में 50% से ज्यादा हेडकाउंट कम किया जाएगा। यह कंपनी का तीसरा बड़ा स्ट्रैटेजी रीसेट है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शिवनंदन पहले जियो मोबाइल डिजिटल सर्विसेज (Jio Mobile Digital Services) में प्रेसिडेंट थे और 2019 में लॉन्च हुई टाटा डिजिटल के वे तीसरे सीईओ हैं। उनके आने के बाद फोकस अब GMV आधारित ग्रोथ के बजाय पूरे टाटा ग्रुप की डिजिटल यूनिट्स को एक साथ जोड़ने पर है।

    सूत्रों के अनुसार, टाटा ग्रुप ने Titan, IHCL, Tata Motors और Tata Consumer Products की डिजिटल मार्केटिंग को भी एक जगह लाकर टाटा डिजिटल को इन-हाउस डिजिटल इंजन बनाने की शुरुआत कर दी है।

    यह भी पढ़ें- 'इस्तीफा दो या...', पिता की सर्जरी करवा रहा था कर्मचारी, TCS ने किया कंपनी छोड़ने पर मजबूर; देना पड़ा पूरा पैसा

    BigBasket और Croma की भी हो रही है कड़ी समीक्षा

    BigBasket में सबसे बड़ा फोकस इसके क्विक-डिलीवरी बिज़नेस बिगबास्केट नाऊ (BB Now) पर है, जहां कंपनी Blinkit, Zepto और Instamart से मुकाबला कर रही है। वहीं Croma में कई घाटे वाले स्टोर बंद करने और "ऑफलाइन-फर्स्ट" मॉडल को मजबूत बनाने की रणनीति पर काम शुरू हो गया है।

    अब पूरा फोकस इन तीन क्षेत्रों पर

    • फाइनेंशियल सर्विसेज
      मार्केटिंग सर्विसेज
      सिंगल लॉयल्टी इंजन, जिससे पूरे टाटा ग्रुप की रिवॉर्ड सिस्टम एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए।

    रेवेन्यू में गिरावट, नुकसान घटा

    FY25 में टाटा डिजिटल का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 13.8% गिरकर 32,188 करोड़ रुपए रहा। हालांकि, नेट लॉस 1,201 करोड़ रुपए से घटकर 828 करोड़ रुपए पर आया है। कंपनी ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन इतना साफ है कि नया नेतृत्व Tata Neu को किसी भी हाल में टिकाऊ और प्रॉफिटेबल रास्ते पर लाना चाहता है।

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US