TCS के बाद TATA की इस कंपनी में होने जा रही छंटनी, 50% कर्मचारियों की छुट्टी? नए CEO ने आते ही हिला दिया मार्केट

नई दिल्ली| टीसीएस के बाद टाटा ग्रुप की डिजिटल यूनिट टाटा डिजिटल (Tata Digital Layoff) एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। कंपनी में सितंबर में आए नए सीईओ साजिथ शिवनंदन (Tata Digital CEO Sajith Sivanandan) ने आते ही सबसे कड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक, टाटा की संयुक्त ऐप Tata Neu में 50% से ज्यादा हेडकाउंट कम किया जाएगा। यह कंपनी का तीसरा बड़ा स्ट्रैटेजी रीसेट है।

शिवनंदन पहले जियो मोबाइल डिजिटल सर्विसेज (Jio Mobile Digital Services) में प्रेसिडेंट थे और 2019 में लॉन्च हुई टाटा डिजिटल के वे तीसरे सीईओ हैं। उनके आने के बाद फोकस अब GMV आधारित ग्रोथ के बजाय पूरे टाटा ग्रुप की डिजिटल यूनिट्स को एक साथ जोड़ने पर है।

सूत्रों के अनुसार, टाटा ग्रुप ने Titan, IHCL, Tata Motors और Tata Consumer Products की डिजिटल मार्केटिंग को भी एक जगह लाकर टाटा डिजिटल को इन-हाउस डिजिटल इंजन बनाने की शुरुआत कर दी है। BigBasket और Croma की भी हो रही है कड़ी समीक्षा BigBasket में सबसे बड़ा फोकस इसके क्विक-डिलीवरी बिज़नेस बिगबास्केट नाऊ (BB Now) पर है, जहां कंपनी Blinkit, Zepto और Instamart से मुकाबला कर रही है। वहीं Croma में कई घाटे वाले स्टोर बंद करने और "ऑफलाइन-फर्स्ट" मॉडल को मजबूत बनाने की रणनीति पर काम शुरू हो गया है।