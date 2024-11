Swiggy IPO Listing: स्वैग के साथ स्विगी ने ली एंट्री, स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग से निवेशकों को हुआ फायदा

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। शेयर बाजार में आज स्विगी के आईपीओ की लिस्टिंग (Swiggy IPO Listing) हुई। इस लिस्टिंग से निवेशकों को काफी फायदा हुआ है। जी हां, फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स कंपनी स्विगी की लिस्टिंग प्रीमियम के साथ हुई है। कंपनी के इश्यू 8 फीसदी प्रीमियम के साथ लिस्ट हुए हैं। हालांकि, यह उम्मीद से काफी कम प्रीमियम है।

स्विगी का इश्यू प्राइस 390 रुपये था और 41 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ। लिस्टिंग के बाद बीएसई पर स्विगी के शेयर (Swiggy Share) 7.67 फीसदी की तेजी के साथ 419.95 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गए। लिस्टिंग के बाद स्विगी का मार्केट वैल्यूएशन (Swiggy Market Valuation-MCap) 89,549.08 करोड़ रुपये हो गया। स्विगी आईपीओ के बारे में (About Swiggy IPO) स्विगी का आईपीओ 8 नवंबर 2024 को बंद हुआ था। सब्सक्रिप्शन के आखिरी दिन आईपीओ फुली सब्सक्राइब्ड हुआ था। शुक्रवार को आईपीओ 3.59 गुना सब्सक्राइब्ड हुआ था। स्विगी ने 11,327 करोड़ रुपये का आईपीओ पेश किया था। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 371-390 रुपये प्रति शेयर था। इस आईपीओ में 4,499 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू और 6,828 करोड़ रुपया का ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल था।

ACME Solar हुआ लिस्ट

एसएमई सेक्टर और सोलर सेक्टर की ACME Solar Holdings Ltd का आईपीओ आज लिस्ट हुआ है। कंपनी के शेयर की लिस्टिंग काफी कमजोर रही। दरअसल, एसीएमई सोलर के शेयर (ACME Solar Holdings Ltd Share Price ) इश्यू प्राइस से 13 फीसदी डिस्काउंट के साथ लिस्ट हुए हैं। कंपनी का इश्यू प्राइस 289 रुपया था जो 259 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ। शेयर की लिस्टिंग के बाद कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन (ACME Solar Holdings M-Cap) 16,358.55 करोड़ रुपये रहा। बता दें कि आईपीओ (ACME Solar Holdings Ltd IPO) के आखिरी दिन इस आईपीओ को 2.75 गुना बोली मिली थी।