बैंक घोटाला कर भागे संदेसरा ब्रदर्स पर SC का फैसला, कोर्ट आपराधिक आरोप हटाने पर राजी, लेकिन रखी ये बड़ी शर्त

नई दिल्ली। 14,500 करोड़ के स्टर्लिंग बॉयोटेक घोटाले को अंजाम देने वाले संदेसरा ब्रदर्स (Sandesara Brothers) को लेकर एक बड़ी खबर आई है। दरअसल, भारत का सर्वोच्च न्यायालय इनअरबपति भाइयों, नितिन और चेतन संदेसरा के खिलाफ आपराधिक आरोपों को हटाने पर सहमत हो गया है, बशर्ते वे 1.6 अरब डॉलर के बैंक धोखाधड़ी मामले में अपनी बकाया राशि का एक तिहाई भुगतान कर दें। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम अन्य अपराधियों को भी इसी तरह के समझौते की तलाश करने के लिए प्रेरित कर सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घरेलू बैंक लोन का भुगतान नहीं करने का आरोप लगने के बाद नितिन और चेतन संदेसरा भारत छोड़कर भाग गए थे। गुजरात से ताल्लुक रखने वाले संदेसरा ब्रदर्स की कई कंपनियां थीं और वे दवाइयों से लेकर एनर्जी के कारोबार में सक्रिय थे। लेकिन, घोटाला (Sandesara Brothers Scam करने के बाद 2017 में अल्बानियाई पासपोर्ट पर भारत से भाग गए थे।