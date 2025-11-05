EPFO लाभार्थी अब घर बैठे कर पाएंगे लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट, ये है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस 

Language
    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 10:43 AM (IST)

    हर साल ईपीएफओ पेंशन लाभार्थियों को नवंबर के महीने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा (Life Certificate Submit Online) करना होता है। ऐसा करने पर पेंशन लाभार्थियों को लाभ मिलना बंद हो सकता है। वैसे तो पेंशन लाभार्थियों को ये काम पहले ईपीएफओ ऑफिस जाकर ही पूरा करना पड़ता था। लेकिन अब आप इसे घर बैठे मोबाइल के जरिए ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं।

    नई दिल्ली। हर साल नवंबर के महीने कई ईपीएफओ पेंशन लाभार्थी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं। ये पेंशन का लाभ पाने के लिए काफी जरूरी है। पहले लोग लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए बैंक, पोस्ट ऑफिस और ईपीएफओ दफ्तर की लंबी लाइन में लगते थे।

    लेकिन अब आप ये काम अलग-अलग माध्यम से ऑनलाइन ही पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो नजदीकी सीएससी सेंटर में जाकर भी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं।

    कौन से डॉक्यूमेंट है जरूरी?

    • पीपीए नंबर
    • आधार कार्ड
    • आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
    • वेरिफिकेशन के लिए बायोमेट्रिक डिटेल जैसे फिंगरपिट या आइरिस स्कैन करना होगा।

    कैसे करें ऑनलाइन सबमिट?

    • सबसे पहले आपको Jeevanpramaan.gov.in पर जाना होगा।
    • अब यहां Get a Certificate वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
    • इसके बाद मोबाइल या कंप्यूटर जिसमें भी आप काम कर रहे हैं, वे माध्यम चुनें और ऐप डाउनलोड करें। 
    • डाउनलोड पूरा हो जाने के बाद ऐप खोले और इसमें मांगी गई जानकारी जैसे आधार नंबर, पीपीओ नंबर इत्यादि ध्यानपूर्वक भरें। 
    • इसके बाद फिंगरपिट या आइरिस स्कैन से वेरिफिकेशन पूरी करें।
    • वेरिफिकेशन पूरा होते ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनकर दफ्तर में सबमिट हो जाएगा। 

    आप ये काम ईपीएफओ की ऐप umag के जरिए भी पूरा कर सकते हैं। 

    UMANG ऐप में कैसे करें सबमिट?

    • सबसे पहले इसके लिए आपको उमंग ऐप डाउनलोड करना होगा।
    • अब यहां आपको Jeevan Pramaan सर्च करना होगा या Jeevan Pramaan वाले सेक्शन पर जाएं।
    • इसके बाद Generate Life Certificate वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
    • अब मांगी गई जानकारी आधार नंबर, पीपीए नंबर दर्ज करें। इसके साथ ही आपको फेस स्कैन लिए आधार ऐप (Aadhaar Face Authentication) डाउनलोड करनी होगी।
    • इसके बाद वेरिफिकेशन के लिए मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, इसे दर्ज करें।
    • वेरिफिकेशन पूरा होते ही आपका लाइफ सर्टिफिकेट बनकर सबमिट हो जाएगा। 

    क्या डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए आधार होना जरूरी है?

    हां

    क्या डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र पेंशन लाभार्थियों के लिए जरूरी है?

    हां

    ईपीएफओ पेंशन लाभार्थियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की आखिरी तारीख क्या है?

    1 नवंबर से 30 नवंबर

    अपने घर के पास स्थित सीएससी सेंटर कैसे ढूंढे?

    आप गूगल पर CSC Center Near Me सर्च कर इनका पता लगा सकता है।  