EPFO लाभार्थी अब घर बैठे कर पाएंगे लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट, ये है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

हर साल ईपीएफओ पेंशन लाभार्थियों को नवंबर के महीने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा (Life Certificate Submit Online) करना होता है। ऐसा करने पर पेंशन लाभार्थियों को लाभ मिलना बंद हो सकता है। वैसे तो पेंशन लाभार्थियों को ये काम पहले ईपीएफओ ऑफिस जाकर ही पूरा करना पड़ता था। लेकिन अब आप इसे घर बैठे मोबाइल के जरिए ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं।