EPFO जल्द दे सकता है बड़ा तोहफा, अब इन कर्मचारियों को भी मिलेगा पीएफ का फायदा, पढ़ें पूरी खबर

नई दिल्ली। ईपीएफओ (EPFO आए दिन कई बड़े बदलाव कर रहा है। ताकि लाभार्थियों को ईपीएफओ द्वारा दी गई सर्विस का पूरा फायदा मिल सके। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो अब ईपीएफओ के नए बदलाव से कई और कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। आइए जानते हैं कि ईपीएफओ की ओर से क्या बड़ा बदलाव होने वाला है।

अभी क्या नियम है? मौजूदा समय में जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15 हजार से कम है, उनका पीएफ कटना जरूरी है। लेकिन 15 हजार से ज्यादा बेसिक सैलरी वालों के पास ये विकल्प होता है कि वे स्कीम से बाहर निकल सकते हैं। ऐसे कर्मचारी ईपीएफ और ईपीएस के बाध्य नहीं है।

क्या होगा बदलाव? मीडिया रिपोर्ट की मानें तो बेसिक सैलरी 15 हजार वाली लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर किसी की बेसिक सैलरी 25 हजार रुपये तक है, तो उनके लिए पीएफ कटाना अनिवार्य हो जाएगा।