    EPFO जल्द दे सकता है बड़ा तोहफा, अब इन कर्मचारियों को भी मिलेगा पीएफ का फायदा, पढ़ें पूरी खबर

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 12:34 PM (IST)

    पीएफ नियंत्रित करने वाली संस्था ईपीएफओ (EPFO News) जल्द बड़ा बदलाव कर सकता है। इस बदलाव को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही है। इस नियम के बदलने से उन कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा, जो अभी तक इस स्कीम का फायदा नहीं ले पा रहे थे।

    नई दिल्ली। ईपीएफओ (EPFO आए दिन कई बड़े बदलाव कर रहा है। ताकि लाभार्थियों को ईपीएफओ द्वारा दी गई सर्विस का पूरा फायदा मिल सके। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो अब ईपीएफओ के नए बदलाव से कई और कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। आइए जानते हैं कि ईपीएफओ की ओर से क्या बड़ा बदलाव होने वाला है।

    अभी क्या नियम है?

    मौजूदा समय में जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15 हजार से कम है, उनका पीएफ कटना जरूरी है। लेकिन 15 हजार से ज्यादा बेसिक सैलरी वालों के पास ये विकल्प होता है कि वे स्कीम से बाहर निकल सकते हैं। ऐसे कर्मचारी ईपीएफ और ईपीएस के बाध्य नहीं है। 

    क्या होगा बदलाव?

    मीडिया रिपोर्ट की मानें तो बेसिक सैलरी 15 हजार वाली लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर किसी की बेसिक सैलरी 25 हजार रुपये तक है, तो उनके लिए पीएफ कटाना अनिवार्य हो जाएगा। 

    कब होगा बदलाव?

    मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) की बैठक दिसंबर से जनवरी 2026 के बीच हो सकती है। इसी बैठक में बेसिक सैलरी लिमिट को बढ़ाने का प्रस्ताव भी दिया जाएगा।

    कैसे होता है पीएफ का बंटवारा?

    अगर आप नौकरीपेशा है और सैलरी से पीएफ कट रहा है। ऐसे में आपका जानना है कि पीएफ में कटने वाले पैसे कैसे आपको मिलते हैं?

    • ईपीएफओ के नियम के अनुसार बेसिक सैलरी का 12 फीसदी काटा जाता है। ये पैसे सिर्फ कर्मचारी नहीं देता, बल्कि कंपनी की ओर से भी सेम अमाउंट दिया जाता है। 
    • अब कर्मचारी का कुल 12 फीसदी ईपीएफ में जमा होते हैं, जबकि कंपनी के 12 फीसदी से 3.67 फीसदी ही ईपीएफ में जमा किए जाते हैं। 
    • इसके अलावा कंपनी द्वारा दिए गए 8.33 फीसदी पैसे ईपीएफ में जमा किए जाते हैं। 