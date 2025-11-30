Cyclone Ditwah: दित्वा के कहर के बीच एलन मस्क ने दिखाई दरियादिली, इन दो देशों को दे रहे फ्री में स्टारलिंक इंटरनेट

नई दिल्ली। एलन मस्क की स्टारलिंक (Starlink) ने साइक्लोन दित्वा के कारण आई भयंकर बाढ़ से तबाह हुए इंडोनेशिया और श्रीलंका के समुदायों के लिए आपात राहत उपायों की घोषणा की है। कंपनी ने कहा कि वह प्रभावित क्षेत्रों में सभी नए और मौजूदा ग्राहकों को दिसंबर 2025 तक फ्री में अपनी सेवा प्रदान कर रही है। स्टारलिंक फ्री सेटलाइट इंटरनेट, कॉलिंग मुहैया कराएगी। दोनों देशों में मरने वालों की संख्या बढ़ रही है और बड़ा नुकसान हुआ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्टारलिंक इंडोनेशिया सरकार के साथ मिलकर सुमात्रा के सबसे ज्यादा प्रभावित हिस्सों में तेजी से टर्मिनल तैनात कर कनेक्टिविटी बहाल करने का काम कर रही है, जहां बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचा है। वह श्रीलंकाई अधिकारियों के साथ भी समन्वय कर रही है ताकि देश में जारी व्यवधानों के बीच अतिरिक्त सहायता दी जा सके।

बिना किसी शर्त के सबको फ्री इंटरनेट सक्रिय ग्राहकों के लिए मुफ्त सेवा क्रेडिट अपने आप लागू किए जा रहे हैं, इसके लिए कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। निलंबित या ठप पड़े खातों वाले ग्राहकों को भी क्रेडिट मिलेगा, जिससे वे तुरंत अपनी कनेक्शन दोबारा शुरू कर सकें। प्रभावित क्षेत्रों में नए ग्राहक एक्टिवेशन के बाद मुफ्त सेवा के लिए पात्र होंगे और उन्हें सपोर्ट टिकट जमा करना होगा जिसमें “Indonesia Flood Support” या “Sri Lanka Flood Support” लिखा हो। क्रेडिट यूजर अकाउंट के बिलिंग सेक्शन में देखे जा सकते हैं।