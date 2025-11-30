Cyclone Ditwah: दित्वा के कहर के बीच एलन मस्क ने दिखाई दरियादिली, इन दो देशों को दे रहे फ्री में स्टारलिंक इंटरनेट
एलन मस्क की स्टारलिंक ने साइक्लोन दित्वा से प्रभावित इंडोनेशिया और श्रीलंका के लिए राहत उपायों की घोषणा की है। स्टारलिंक इंडोनेशिया सरकार के साथ मिलकर सुमात्रा में कनेक्टिविटी बहाल कर रही है और श्रीलंका को भी सहायता प्रदान कर रही है। इंडोनेशिया में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 303 हो गई है।
नई दिल्ली। एलन मस्क की स्टारलिंक (Starlink) ने साइक्लोन दित्वा के कारण आई भयंकर बाढ़ से तबाह हुए इंडोनेशिया और श्रीलंका के समुदायों के लिए आपात राहत उपायों की घोषणा की है। कंपनी ने कहा कि वह प्रभावित क्षेत्रों में सभी नए और मौजूदा ग्राहकों को दिसंबर 2025 तक फ्री में अपनी सेवा प्रदान कर रही है। स्टारलिंक फ्री सेटलाइट इंटरनेट, कॉलिंग मुहैया कराएगी। दोनों देशों में मरने वालों की संख्या बढ़ रही है और बड़ा नुकसान हुआ है।
स्टारलिंक इंडोनेशिया सरकार के साथ मिलकर सुमात्रा के सबसे ज्यादा प्रभावित हिस्सों में तेजी से टर्मिनल तैनात कर कनेक्टिविटी बहाल करने का काम कर रही है, जहां बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचा है। वह श्रीलंकाई अधिकारियों के साथ भी समन्वय कर रही है ताकि देश में जारी व्यवधानों के बीच अतिरिक्त सहायता दी जा सके।
बिना किसी शर्त के सबको फ्री इंटरनेट
सक्रिय ग्राहकों के लिए मुफ्त सेवा क्रेडिट अपने आप लागू किए जा रहे हैं, इसके लिए कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। निलंबित या ठप पड़े खातों वाले ग्राहकों को भी क्रेडिट मिलेगा, जिससे वे तुरंत अपनी कनेक्शन दोबारा शुरू कर सकें। प्रभावित क्षेत्रों में नए ग्राहक एक्टिवेशन के बाद मुफ्त सेवा के लिए पात्र होंगे और उन्हें सपोर्ट टिकट जमा करना होगा जिसमें “Indonesia Flood Support” या “Sri Lanka Flood Support” लिखा हो। क्रेडिट यूजर अकाउंट के बिलिंग सेक्शन में देखे जा सकते हैं।
For those affected by Cyclone Ditwah in Sri Lanka, Starlink is providing free service to new and existing customers through the end of December. We’re also coordinating with the Sri Lankan government to provide additional assistance → https://t.co/CgNs9mzXTe— Starlink (@Starlink) November 29, 2025
यह राहत घोषणा ऐसे समय आई है जब इस आपदा से मानवीय क्षति तेजी से बढ़ रही है। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी ने बताया कि सुमात्रा में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 303 हो गई है, जो पहले 174 थी। इस क्षेत्र के साथ-साथ मलेशिया और थाईलैंड के कुछ हिस्सों में भी साइक्लोन के कारण एक सप्ताह से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है; मलक्का स्ट्रेट में एक दुर्लभ उष्णकटिबंधीय तूफान भी बना था।
स्ट्रेट के दूसरी तरफ थाईलैंड भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सरकार ने बताया कि देश के दक्षिणी प्रांतों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 162 हो गई है, जो पहले 145 थी।
