आ गया Starlink सैटेलाइट इंटरनेट का रिचार्ज प्लान, होम कनेक्शन के लिए क्या है पैक की कीमत, ये रही डिटेल
नई दिल्ली। एलन मस्क की सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट (satellite internet service) सर्विस मुहैया कराने वाली कंपनी स्टारलिंक (Starlink India) ने भारत के लिए अपने रिचार्ज प्लान लॉन्च कर दिए हैं। कंपनी मंथली रेसिडेंशियल स्कीम की कीमत का औपचारिक रूप से ऐलान किया है। दरअसल, देश के दूरदराज और सूनसान इलाकों में हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने का लक्ष्य रखने वाली यह कंपनी, भारत के टेलीकॉम मार्केट में प्रवेश की तैयारी कर रही है।
स्टारलिंक इंडिया की वेबसाइट पर रेसिडेंशियल पैकेज की कीमत की जानकारी दी गई है। इसकी सब्सक्रिप्शन फीस ₹8,600 प्रति माह निर्धारित की गई है, जबकि आवश्यक हार्डवेयर किट की एकमुश्त कीमत ₹34,000 है। इस पैकेज में अनलिमिटेड डेटा और नए यूजर्स को सर्विसेज का अनुभव करने में मदद के लिए 30 दिनों की ट्रायल अवधि शामिल है।
सैटेलाइट इंटरनेट की खासियतें
स्टारलिंक का कहना है कि यह सिस्टम सभी मौसमों में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और 99.9% से ज़्यादा अपटाइम देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कंपनी ने इंस्टॉलेशन में आसानी पर भी ज़ोर दिया है और बताया है कि कनेक्शन का इस्तेमाल शुरू करने के लिए ग्राहकों को बस उपकरण को प्लग इन करना होगा। ये सुविधाएँ खास तौर पर उन घरों और समुदायों के लिए डिज़ाइन की गई हैं जहाँ पारंपरिक ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर सीमित या असंगत रहा है।
रेसिडेंशियल प्लान की कीमतें सामने आ चुकी हैं, लेकिन बिज़नेस सब्सक्रिप्शन टियर के बारे में डिटेल नहीं दी गई है। उम्मीद है कि कंपनी आने वाले हफ़्तों में अपनी कमर्शियल ऑफर के बारे में बताएगी। क्योंकि वह अपनी रोलआउट योजनाओं को अंतिम रूप दे रही है और संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत जारी रखेगी।
