आ गया Starlink सैटेलाइट इंटरनेट का रिचार्ज प्लान, होम कनेक्शन के लिए क्या है पैक की कीमत, ये रही डिटेल

नई दिल्ली। एलन मस्क की सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट (satellite internet service) सर्विस मुहैया कराने वाली कंपनी स्टारलिंक (Starlink India) ने भारत के लिए अपने रिचार्ज प्लान लॉन्च कर दिए हैं। कंपनी मंथली रेसिडेंशियल स्कीम की कीमत का औपचारिक रूप से ऐलान किया है। दरअसल, देश के दूरदराज और सूनसान इलाकों में हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने का लक्ष्य रखने वाली यह कंपनी, भारत के टेलीकॉम मार्केट में प्रवेश की तैयारी कर रही है।

स्टारलिंक इंडिया की वेबसाइट पर रेसिडेंशियल पैकेज की कीमत की जानकारी दी गई है। इसकी सब्सक्रिप्शन फीस ₹8,600 प्रति माह निर्धारित की गई है, जबकि आवश्यक हार्डवेयर किट की एकमुश्त कीमत ₹34,000 है। इस पैकेज में अनलिमिटेड डेटा और नए यूजर्स को सर्विसेज का अनुभव करने में मदद के लिए 30 दिनों की ट्रायल अवधि शामिल है।