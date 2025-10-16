Language
    घर बैठे श्रीराम की अयोध्या में जलाएं दीपक, ये कंपनी दे रही सुविधा; Shaadi.com वाले अनुपम मित्तल ने कर रखा है निवेश

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 04:08 PM (IST)

    Ayodhya Ram Mandir online puja: अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद हर कोई वहां दीपक जलाना चाहता है, पर सबके लिए यह संभव नहीं है। Apps for Bharat अपने श्री मंदिर ऐप के जरिए घर बैठे अयोध्या में श्रीराम के नाम का दीपक जलाने की सुविधा दे रही है। Shadi.com के अनुपम मित्तल ने भी इस कंपनी में निवेश किया है। वेबसाइट पर जाकर कुछ आसान स्टेप्स से आप ये कर सकते हैं।

    नई दिल्ली। Ayodhya Ram Mandir online puja: भारत में भक्ति बाजार काफी बड़ा है, धार्मिक और आध्यात्मिक बाजार का मूल्य 2024 में लगभग 58.56 बिलियन डॉलर रहा। और 2033 तक इसके 135.1 बिलियन डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है। इस बाजार में धार्मिक पर्यटन, आध्यात्मिक उत्पाद, ज्योतिष और डिजिटल सेवाओं जैसे विविध क्षेत्र शामिल हैं, जो गहरी सांस्कृतिक जड़ों और बढ़ते तकनीकी एकीकरण से प्रेरित हैं। धीरे-धीरे भक्ति का बाजार बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में कई ऐसी कंपनियां है जो घर बैठे आपको भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में पूजा कराने, हवन कराने या फिर दीपावली पर अयोध्या में दीपोत्सव (Deepotsav 2025) पर दीपक जलाने की सुविधा प्रदान करती है।

    इस बार दिवाली 20 अक्टूबर है। अगर आप भी घर बैठे या फिर देश-विदेश के किसी कोने से अयोध्या में श्रीराम के अयोध्या में दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं तो आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। यह सुविधा श्री मंदिर दे रहा है।  इस कंपनी में शादी डॉट काम के फाउंडर अनुपम मित्तल ने भी निवेश कर रखा है। श्री मंदिर की पैरेंट कंपनी का नाम एप्स फॉर भारत (Apps for Bharat) है। श्री मंदिर इसी का प्रोडक्ट है। इसी के जरिए कंपनी लोगों को अयोध्या में दीप प्रज्वलित करने की सुविधा दे रही है।

    कंपनी ने एक प्रेस रिलीज में कहा, "श्री मंदिर ऐप के माध्यम से दुनियाभर के भक्तों को अयोध्या में आराध्य भगवान श्रीराम को दीप प्रज्वलित करने का एक अनूठा अवसर मिल रहा है। इस पवित्र दीपोत्सव पर्व पर, भक्त घर बैठे अयोध्या में अपने नाम पर 1, 5, 21 या 51 दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। श्री मंदिर ऐप पर यह सेवा लेने के बाद, अयोध्या जी में पंडित जी, भक्तों के नाम संकल्प करने के साथ दीप प्रज्वलित करेंगे जिसका वीडियो भक्तों को ऐप में उपलब्ध करवा दिया जायेगा।"

    कंपनी ने रखा एक लाख दीपक प्रज्वलित करने का लक्ष्य

    कंपनी अयोध्या के हनुमान गढ़ी मंदिर के समीप, सरयू नदी के तट पर दीप प्रज्वल्लन करने की सुविधा दे रही है। कंपनी ने कहा कि भक्त हमारी वेबसाइट पर भी वर्चुअल दीया जला सकते हैं। कंपनी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "श्री मंदिर, दीपावली पर, पिछले 3 वर्षों से दुनिया भर के भक्तों के लिए अयोध्या में दीपक जलाने की सेवा दे रही है। पिछले वर्ष श्री मंदिर ऐप के जरिए अयोध्या में 50,000 दीप प्रज्वलित किये गए थे। इस साल यह लक्ष्य 1,00,000 दीपक प्रज्वलित करने का है।"

    इस सुविधा पर कंपनी के श्री मंदिर के सीईओ और संस्थापक प्रशांत सचान ने कहा, “हमें इस बात की अत्यधिक संतुष्टि है कि श्री मंदिर ऐप के माध्यम से हम लाखों भक्तों को दुनिया के किसी भी कोने से राम लला से जुड़ने का एक सशक्त और सहज अवसर प्रदान कर रहे हैं। यह पहल न केवल एक तकनीकी उपलब्धि है, बल्कि एक सशक्त संवाद का रास्ता भी खोल रही है, जहां भक्त अपनी आस्था और श्रद्धा को किसी भौतिक सीमा के बिना प्रकट कर सकते हैं। हम मानते हैं कि तकनीकी विकास के साथ, धार्मिक आस्था को भी नए आयाम मिलते हैं।”

    श्री मंदिर के जरिए 100 से अधिक मंदिरों में चढ़ा सकते हैं चढ़ावा

    इस समय भारत में पूजा सर्विस ऑफर करने के मामले में ऐप्स फॉर भारत सबसे बड़ी कंपनी है। इसके श्री मंदिर के जरिए देश-विदेश के श्रद्धालु भारत के100 से अधिक मंदिरों में ऑनलाइन पूजा और चढ़ावा चढ़ा सकते हैं। साथ ही आप इसके जरिए प्रसाद भी मंगवा सकते हैं। कंपनी ने बताया कि दुनियाभर में इस समय श्री मंदिर के 4 करोड़ यूजर्स हैं। 

